VIDEO Revista Time cere organizaţiei Trump să înlăture coperta falsă în care apare preşedintele, afişată în 5 cluburi de golf

Ziarul Washington Post, citat de The Guardian, a relatat marţi că o copertă a revistei Time cu fotografia preşedintelui Statelor Unite şi titlul ”Donald Trump: «The Apprentice» is a television smash”, agăţată pe peretele clubului din Mar-a-Lago în Florida, este un fals.

Supratitlul de copertă este ”Trump is hitting on all fronts... even TV!” (Trump loveşte pe toate fronturile... chiar şi pe TV).

Imaginea, datată 1 martie 2009, nu a apărut în nicio ediţie şi în niciun fel de format, a declarat un purtător de cuvânt al revistei Time. Ediţia adevărată din luna martie a revistei Time a avut-o pe copertă pe actriţa Kate Winslet.

”Nu pot confirma că aceasta nu este o copertă reală Time”, a scris Kerri Chyka pentru Washington Post. Conducerea ziarului a spus că Time a cerut organizaţiei Trump să înlăture coperta afişată.

Coperta cu Trump pare autentică, dar la o privire mai atentă linia roşie care încadrează coperta este prea subţire, cea albă lipseşte, iar folosirea semnului exclamării este neobişnuită.

Washington Post notează că Trump a apărut o singură dată pe coperta Time, înainte de a intra în politică, în ianuarie 1989, când era cunoscut drept mogulul afacerilor din New York. El a apărut pe prima pagină a revistei în decembrie 2016, când a fost numit ”omul anului”.

Sarah Huckabee Sanders, purtător de cuvânt al preşedintelui, a declarat că nu comentează ”decorul” cluburilor sale de golf.

Criticile la adresa lui Trump au apărut pe Twitter.