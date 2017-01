Şeful CIA: Administraţia Obama a calculat greşit consecinţele Primăverii arabe

Brennan, care şi-a petrecut mulţi ani în Orientul Mijlociu, a afirmat că deşi locuitorii din această regiune îşi doresc libertate individuală, „conceptul de democraţie este ceva ce încă nu s-a înrădăcinat realmente în bună parte din oamenii, culturile şi ţările de aici“.





Mai mult, el s-a arătat rezervat faţă de perspectiva ca în zonă să prindă contur democraţii de tip occidental.

„Cred că la Washington, inclusiv pe alocuri în administraţie, au existat nişte aşteptări extrem de nerealiste ca «Primăvara arabă» să alunge regimurile autoritare şi să conducă la înflorirea democraţiei, pentru că aşa vor oamenii“, a spus şeful CIA, notează agenţia Petra.

Brennan a spus şi că invazia din Irak din 2003 a fost „motivul alunecării în violenţă şi vărsare de sânge în acea parte a lumii“ şi a apreciat că „istoria ar fi fost diferită“ dacă SUA ar fi menţinut o parte din forţe în Irak în loc să le retragă complet, în 2011.





Chiar dacă, a spus el, decizia retragerii din Irak nu a stat la baza răspândirii violenţelor sectare în această ţară, aceasta a „contribuit“ la instabilitatea care a încurajat dezvoltarea grupării teroriste Statul Islamic în zonă.

„Pentru că noi nu am fost acolo şi nu am putut antrena (forţele irakiene), nu am putut acorda consiliere şi asistenţă“, a explicat directorul CIA, adăugând că, dacă SUA „ar fi ştiut atunci de ce este capabil Statul Islamic (...) probabil că nu ar fi urmat acelaşi curs“.

În ceea ce priveşte criza din Siria, John Brennan a estimat că „ar fi putut conta“ ca „diverşi actori internaţionali să acorde mai mult ajutor Armatei libere siriene“, într-un moment în care „regimul sirian era mai vulnerabil“.

El a menţionat însă că ar fi fost problematic şi să se acorde sprijin militar mai devreme opoziţiei siriene, aşa cum spun unii critici ai administraţiei Obama că trebuia făcut. „Să fi susţinut orbeşte opoziţia şi să fi aruncat pur şi simplu arme în Siria ar fi putut duce la o situaţie mai gravă decât avem azi“, a mai spus Brennan.