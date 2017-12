Curtea Supremă din Rusia a respins apelul lui Alexei Navalnîi privind candidatura la preşedinţia Rusiei

Candidatura lui Alexei Navalnîi pentru alegerile prezidenţiale din Rusia, de anul viitor, a fost respinsă, luni, de Comisia Electorală rusă, invocându-se faptul că opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnîi, care consideră că a fost condamnat într-un dosar motivat politic, le-a cerut susţinătorilor săi să boicoteze scrutinul din 18 martie.



Navalnîi, care nu a fost prezent la audierea de la Curtea Supremă, a scris pe Twitter că el şi susţinătorii lui "nu vor recunoaşte alegerile fără luptă" şi a reiterat apelul de boicotare a votului.



Potrivit unui sondaj realizat de institutul independent Levada, Putin, care nu are un concurent real, este creditat cu 75% din intenţiile de vot.



Navalnîi, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstraţii antiguvernamentale în ultimii ani, a fost întemniţat de trei ori în acest an, fiind acuzat că a încălcat legea.