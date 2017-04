Reportaj BBC. Întâlnire cu un traficant de organe care profită de refugiaţii sirieni. „Ştiu că e ilegal ce fac, dar ajut oameni. Eu aşa văd lucrurile“

Bărbatul a lucrat o vreme ca agent de securitate într-un bar, dar apoi a întâlnit un grup care se ocupă cu traficul de organe. Treaba lui e sa găsească oameni suficient de disperaţi încât să accepte să-şi vândă bucăţi din trup, iar afluxul de refugiaţi din Siria în Liban a creat multe oportunităţi în acest sens.

„Profit de oameni“, spune bărbatul, deşi subliniază că mulţi dintre ei ar fi putut muri acasă, în Siria, şi că vinderea unui organ nu înseamnă nimic în comparaţie cu ororile pe care le-aub trăit deja. „Îi exploatez, dar şi ei beneficiază în urma a a ceea ce fac“, spune Jaafar. „Ştiu că e ilegal ce fac, dar ajut oameni. Eu aşa văd lucrurile“.

Biroul său e o cafenea mică într-una dintre suburbiile aglomerate din sudul Beirutului, o clădire dărăpănată acoperită cu o prelată din plastic. În spate, o cameră dincolo de un perete acoperit de rugină este plină de mobilă veche, iar în fiecare colţ sunt colivii cu peruşi care cântă.

Din acest spaţiu a aranjat vinderea organelor a vreo 30 de refugiaţi, în ultimii trei ani.

De obicei se caută rinichi, dar pot să ajut şi să găsesc alte organe. Odată mi-au cerut un ochi şi am reuşit să găsesc un client care a fost de acord să-şi vândă ochiul. Am făcut o poză ochiului şi am trimis-o pe Whatsapp pentru confirmare. Apoi le-am livrat clientul