ANALIZĂ Theresa May a pierdut pariul: Europa, preocupată pentru Brexit INFOGRAFIE

Ceea ce părea o inteligentă manevră strategică, atunci când Theresa May a anunţat alegeri anticipate, s-a transformat în dezastru electoral. Partidul Conservator, Tory, condus de premierul Theresa May, a obţinut 318 locuri în Camera Comunelor, situându-se sub majoritatea de 326 de locuri necesară pentru formarea guvernului.

Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Laburist (centru-stânga), condus de Jeremy Corbyn, cu 261 de locuri, un avans de 30 de locuri comparativ cu alegerile precedente, în timp ce Partidul Naţional Scoţian (centru-stânga, proeuropean), al premierului Scoţiei, Nicola Sturgeon, a primit 35 de locuri în Camera Comunelor, în scădere cu 21 de locuri.

Partidul Liberal-Democrat (centru), condus de Tim Farron, a obţinut 13 locuri, Unioniştii Nord-Irlandezi( DUP) 10 locuri, Sinn Fein 7, Plaid Cymrun 4 şi alţii 2 locuri . Formaţiunea antieuropeană care a militat pentru Brexit ,UKIP, nu a mai reuşit să obţnă nici măcar un loc în noul parlament de la Londra. Este deja a doua eroare de calcul catastrofală a unui premier britanic după referendumul de Brexit convocat de David Cameron.

Participarea la vot a depăşit 68%, cel mai înalt procentaj din ultimii 20 de ani în alegeri parlamentare.

Cei şapte deputaţi aleşi ai partidului separatist Sinn Fein din Irlanda de Nord nu vor participa la lucrările parlamentului de la Londra, a cărui legitimitate nu o recunosc, ceea ce reduce majoritatea absolută la 322 de mandate.

În termeni procentuali Partidul Conservator a obţinut 42% - cel mai bun rezultat de după 1987, în timp ce Partidul Laburist a obţinut 40% - cel mai bun rezultat de după 2001, în timp ce Partidul Liberal Democrat a înregistrat 7%, cel mai slab rezultat de după 1959. Procentul cumulat al Conservatorilor şi Laburiştilor este cel mai ridicat din 1970 încoace.

Principalele două partide din politica britanică au cumulat împreună o susţinere nemaivăzută din 1983, iar aparenta revenire a celor două formaţiuni este şi mai izbitoare în comparaţie cu tendinţa europeană de dezamăgire sporită faţă de partidele tradiţionale .





Rezultatul nesperat al laburiştilor este datorat şi voturilor tinerilor. Aceştia au desfăşurat o campanie online inteligentă şi au generat un fel de efect Bernie Sanders în Marea Britanie: la fel ca în SUA, mulţi tineri au votat pentru stânga, în ale cărei promisiuni sociale îşi pun speranţele.

Şi liderul laburist Jeremy Corbyn i-a surprins pe experţii şi politologii, multiplicând contactele cu electoratul şi exploatând paşii greşiţi făcuţi de Theresa May, în special în privinţa programelor de protecţie socială.

Aceste alegeri au arătat cât de divizată este Marea Britanie: nordul faţă de sud, urbanul faţă de rural, tineri- vârstnici, adepţi ai Brexit- prieteni ai-UE.

Liderul laburist a declarat sămbătă noaptea că are în continuare şanse pentru a deveni premier şi va încerca să blocheze ”până la capăt” formarea unui nou executiv conservator în Marea Britanie, transmite Sky News.

”Încă mai pot să fiu prim-ministru. Asta este în continuare pe masă. Absolut!”, a precizat Jeremy Corbyn într-un interviu pentru Sunday Mirror.

Corbyn a explicat că există o posibilitate de a bloca discursul reginei Elisabeta a II-a, iar laburiştii sunt pregătiţi să încerce ”până la capăt” pentru a opri rămânerea la putere a premierului May.

Guvern minoritar sprijinit de unioniştii nord-irlandezi

În situaţia atuală premierul May încearcă să guvereze minoritar, cu sprijinul Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord, care a câştigat 10 mandate, dar un astfel de aranjament ar putea fi în mod inerent instabil. Unioniştii nord-irlandezi s-au făcut remarcaţi pentru sprijinirea unor poziţii controversate, de la pedeapsa capitală, la creaţionism şi chiar la trimiterea catolicilor nord-irlandezi în tabere de detenţie, relatează The Telegraph.

Premierul Irlandei, Enda Kenny, s-a declarat duminică "preocupat" de perspectiva unui acord între partidul nord-irlandez DUP şi conservatorii premierului britanic Theresa May, alianţă ce ar reprezenta "o provocare" pentru procesul de pace în Irlanda de Nord, informează AFP.

Într-o conversaţie telefonică avută cu Theresa May, şeful guvernului irlandez "şi-a împărtăşit preocuparea cu privire la faptul că nimic nu trebuie să pună în discuţie Acordul din Vinerea Mare" şi "la provocarea pe care l-ar reprezenta un acord" între DUP şi conservatorii britanici, a anunţat într-un comunicat un purtător de cuvânt al premierului irlandez.

"Am discutat cu premierul May. Am exprimat preocuparea mea cu privire la faptul că nimic nu trebuie să pună în discuţie Acordul din Vinerea Mare, precum şi cu privire la vocile naţionaliste la Westminster", a notat apoi pe Twitter Enda Kenny, ce urmează să-i cedeze săptămâna viitoare locul de premier succesorului său Leo Varadkar.

Conservatorii Theresei May sunt în discuţii cu partidul protestant ultraconservator DUP, după ce au pierdut majoritatea absolută în parlamentul britanic în urma legislativelor de joi. Susţinerea din partea a zece deputaţi ai Partidului Unionist Democrat este indispensabilă pentru a le oferi o mică majoritate conservatorilor, care nu dispun decât de 318 locuri în parlament.

Însă acest proiect de alianţă suscită critici, din cauza conservatorismului social al partidului nord-irlandez, dar şi pentru că pune problema neutralităţii guvernului britanic în problema Irlandei de Nord, regiune supusă în continuare unor puternice tensiuni.

Acordul din Vinerea Mare a pus capăt, în 1998, celor 30 de ani de violenţe interconfesionale care au făcut peste 3.000 de morţi între loialiştii protestanţi şi republicanii catolici. Primul partid din Irlanda de Nord, DUP, este, potrivit acordului de pace, angajat într-o coaliţie obligatorie cu partidul republican Sinn Fein. Acesta din urmă a obţinut şapte locuri în parlamentul britanic, însă refuză istoric să le ocupe.

May, poziţie slăbită în partid

În ciuda anunţului premierului că va forma o alianţă cu nord irlandezii, Theresa May rămâne contestată până şi în propria sa tabără.

Chiar şi George Osborne, care a fost ministrul de finanţe şi prietenul din adolescenţă al fostului premier David Cameron, a declarat la că Theresa May ar trebui să demisioneze.

„Chiar dacă Theresa May reuşeşte să rămână lider al Partidului Conservator pe termen scurt, este greu de văzut cum autoritatea ei poate rămâne prea mult neconstestată. E prea devreme să numim posibili înlocuitori, nu e prea devreme însă să ne imaginăm o bătălie pentru conducerea Partidului Conservator care ar începe în termen de zile sau săptămâni; nici să ne imaginăm o cerere de alegeri parlamentare repetate din partea opoziţiei“, scrie The Times.

Un ministru britanic a atras atenţia asupra primelor tensiuni din executivul conservator, după ce a susţinut că premierul Theresa May nu are majoritatea parlamentară necesară pentru a scoate Marea Britanie de pe piaţa unică a UE, transmite Reuters.

”Nu cred că are majoritatea din Camera Comunelor pentru a părăsi piaţa unică”, a declarat Anna Soubry, care a făcut campanie pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană.

De asemenea, aceasta conduce ministerul pentru Întreprinderi Mici, Industrie şi Companii. Reacţia acesteia vine la scurt timp după ce ministrul Apărării, Michael Fallon, a spus că poziţia executivului nu s-a schimbat cu privire la Brexit, în ciuda pierderii majorităţii conservatoare în Camera Comunelor.

Aceste declaraţii contradictorii din partea miniştrilor britanici atrag atenţia asupra diviziunilor interne şi a confuziei generale din Partidul Conservator.

Mulţi politicieni sunt de-a dreptul furioşi, după ce mulţi parlamentari conservatori şi-au pierdut circumscripţiile din cauza unor alegeri absolut inutile şi care au distrus majoritatea dreptei din Camera Comunelor.

Calendar nesigur pentru Brexit

Acest rezultat şocant al alegerilor din Marea Britanie are loc cu doar 10 zile înaintea debutului programat al negocierilor cu Uniunea Europeană în vederea ieşirii ţării din UE. Multe semne de întrebare planează asupra capitalelor europene, intrucât respectarea calendarului de Brexit nu pare posibilă, nesiguranţa este mai mare decât oricând.

S-a produs exact contrariul a ceea ce a urmărit prermierul May prin legislativele anticipate, anume participarea la negocierile de Brexit cu o majoritate parlamentară confortabilă în spate. În loc de asta, ea va trebui să caute noi parteneri în Parlament pentru orice modificare de lege, şi vor fi multe legi de modificat până la ieşirea ţării din UE.

Rezultatul votului britanic face nesigură acceptarea, de către opinia publică, a compromisului final privind Brexit, apreciază Steven Blockmans, expert în cadrul Centre for European Policy Studies din Bruxelles. În opinia sa, un singur lucru a devenit evident: Posibilitatea unui „Brexit dur“, de felul celui propus de May, a fost sancţionată la urne.