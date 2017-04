REPORTAJ În culisele studiourilor Disney din Los Angeles: cum se concepe de la zero un serial cu Mickey Mouse

Ai putea crede că lumea Disney e o lume plină de basm, în care parcă totul vine de la sine. Ai putea spune că a realiza seriale pentru copii e, în fapt, o joacă de copii. Ai putea spune că desenele animate sunt doar pentru copii. În Statele Unite, undeva în inima faimosului Los Angeles, plin de farmesc, poveşti şi vedete, în studiourile Disney din Burbank, minţile, vocile şi mâinile care dau viaţă personajelor Disney îşi iau munca în serios. Dar nu prea în serios. Concep seriale animate pentru copii, dar îşi păstrează şi o doză de inocenţă pentru a atinge rezultatul dorit.

Este şi cazul lui Rob LaDuca şi al lui Mark Seidenberg, producătorii celui mai nou serial marca Disney Channel Junior, „Mickey şi Piloţii de Curse“, care coordonează practic munca unui hangar întreg. Exact, hangar! Imaginaţi-vă o sală parcă fără capăt unde o mică armată de oameni, de la scenarişti, la graficieni, lucrează pentru un nou serial cu Mickey Mouse, primul astfel de serial animat realizat cu celebrul personaj după o perioadă de câteva decenii.

Mark Seidenberg este un tip înalt, are alura unui motociclist şi poartă ochelari. Zâmbeşte necontenit. În biroul lui sunt numai schiţe cu personaje Disney. Povesteşte despre tot felul de ipostaze în care şi-l imagina pe Mickey. De-odată se aude un sunet de motor. Ceasul de pe perete arată ora fixă. „La fiecare oră ceasul sună cu alt sunet de motor de Chevrolet. Iubesc maşinile astea! De-asta l-am vrut pe Mickey pilot!“. Mark alături de Rob LaDuca sunt minţile acestui serial animat. Rob e un tip scund, poartă barbă şi ochelari şi are o voce caldă.

Mickey Mouse şi personajele Disney, într-un nou serial animat Noua animaţie „Mickey şi Piloţii de Curse“ a debutat la Disney Junior. Serialul, cu episoade noi, în fiecare sâmbătă, de ora 10.30, este dedicat preşcolarilor, avându-i ca protagonisti pe Mickey Mouse, cel mai îndrăgit personaj Disney, şi prietenii lui, Minnie, Pluto, Goofy, Daisy şi Donald. Programul ni-i prezintă pe Mickey şi gaşca lui la volanul maşinilor lor unice, în curse amuzante şi curajoase în jurul lumii, dar şi făcând năzdrăvănii în oraşul lor natal Hot Dog Hills. În afara pistei de curse, Minnie şi Daisy au propria afacere de succes ca Ajutoarele Abile, rezolvând problemele oricui are nevoie de o mână de ajutor. Special create pentru copiii cu vârsta între 2 - 7 ani, poveştile sunt concepute astfel încât să împărtăşească lecţii sociale şi emoţionale despre prietenie, munca în echipă, optimism şi fairplay. Talentul creativ, nominalizat la premiile Emmy, care se află în spatele serialelor hit de la Disney Junior, „Clubul lui Mickey Mouse“ şi „Jake şi piraţii din Ţara de Nicăieri“, cuprinde următoarea echipă de producţie: Rob LaDuca, ca producător executiv, Mark Seidenberg, co-producător executiv şi supervising story editor, şi pe Thomas Hart în rolul de story editor. Seria este o producţie marca Disney Television Animation.

Cum a luat naştere serialul cu Mickey Mouse

„Eu şi Rob ne ştim de 30 de ani, am lucrat împreună la «Aventurile Ursuleţilor Gummi». Iar acum 10 ani de zile am lucrat şi la «Clubul lui Mickey Mouse». Iar înainte să ne apucăm de acest serial am colaborat pentru «Jake şi piraţii din Ţara de Nicăieri». Când lucram la acest ultim serial, Disney a venit la noi şi ne-a zis că vrea să facă un serial cu Mickey Mouse. Aveam multe idei, dar am început să discutăm despre maşini pentru că amândoi suntem pasionaţi de maşini, suntem car freaks! De-asta cred că şi stăm în California! E o adevărată cultură aici. Făcusem în trecut un episod în «Clubul lui Mickey Mouse» în care le dăduse personajelor diverse maşini. A fost un adevărat hit! Copiiilor le-a plăcut! «Cum ar fi dacă Mickey ar fi un pilot de maşini de curse?», am început să ne gândim. «Ar putea să aibă maşini de tip hot rod?», am continuat. Am făcut câteva schiţe, dar nu era de ajuns. Voiam să fie spectaculos. «Cum ar fi să apese pe un buton şi maşina să se transforme?». Ar fi extraordinar!“, povesteşte Mark Seidenberg.

„Apoi ne-am gândit ce personalitate are fiecare personaj şi cum s-ar mula această personalitate pe maşinile pe care le-ar conduce. Asta a fost cea mai amuzantă parte. Am stat cu toţii la o masă rotundă şi am venit cu multe idei. Mickey fiind un personaj clasic american, realizat de însuşi Walt Disney, a trebuit să conducă o maşină tipic americană. Numai că în anii 1930 nu existau aşa de multe maşini. Americanii cumpărau acele Ford Model T, le dezasamblau şi le tranformau în hot rods, cu motoare mari şi roţi supradimensionate. Atunci s-au născut aceste maşini! De-asta a primit Mickey un astfel de automobil. Minnie a primit o maşină cu linii fine, arată ca o fundă. Noi suntem fani ai maşinilor franceze din anii 1930, a trebuit să îi dăm una! Goofy, fiind Goofy, a trebuit să aibă o maşină fix aşa cum e el. E, practic, o cadă cu duş funcţional! (Râde). Donald e marinar de meserie, de-asta conduce o barcă, singurul vehicul care merge şi pe uscat şi pe apă. Iar Daisy adoră florile, maşina ei e un dragster“, completează şi Rob.

Oamenii din spatele personajelor Disney, Mark Seidenberg, Rob LaDuca şi Jose Zelaya FOTO Aaron Poole

„Make the pictures move, Tom!“

În hangarul Disney te simţi din nou copil. Găseşti jucării peste tot, la fel şi dulciuri! Fiecare ştie ce are de făcut, dar parcă nimeni nu munceşte cu adevărat. Se simte un aer de bucurie şi de plăcere din partea celor care dau viaţă personajelor.

Ed Wexler, unul dintre graficieni, stă la masa lui şi desenează. Încearcă să se hotărască dacă să îi pună sau nu unui personaj o floare lângă ureche. Nu stă prea mult pe gânduri şi demonstrează cum se creează magia desenelor Disney. Cu câteva tuşe şi culori, sub ochii celor prezenţi, ia naştere un nou personaj.

Ed Wexler FOTO Aaron Poole

La câteva mese distanţă, Tom Morgan are o sarcină mai grea. Titulatura lui este Storyboard Artist. Adică el transpune în imagini ceea ce scenariştii au scris. „Make the pictures move, Tom!“ (trad. „Fă imaginile să se mişte, Tom!“), îi transmite Mark Seidenberg. Tom reuşeşte ca într-o zi să transpună în imagini o pagină de scenariu. E o muncă migăloasă. Ne arată desenele lui din ultima lună. 30 de cadre deseneate, pentru doar câteva secunde de bucurie pe micul ecran. Se citeşte plăcerea pe faţa lui şi spune că nu se simte deloc presat.

Tom Morgan FOTO Aaron Poole

Ce lecţii îi învaţă Mickey pe cei mici

O întrebare stă pe buzele tuturor. De ce încă un serial cu Mickey Mouse? „Dacă ne gândim din perspectiva unui copil care priveşte serialul, Mickey e acel prieten pe care ţi-l doreşti! Nu te critică, nu aduce negativitate în viaţa ta, e un tip bun! Iar dacă apare o problemă e mereu acolo să te ajute. Orice copil din lume, în orice perioadă de timp, poate vedea în el un model. E nemuritor, nu are vârstă!“, răspunde Rob LaDuca. „Mickey Mouse a evoluat mult din 1928, anul creaţiei lui şi până acum. A izvorât din însuşi Walt Disney! Dar, deşi poate i se schimbă hainele, vocea şi culori, singurul lucru care rămâne neschimbat este întruchiparea lui ca fiind prietenul tuturor. De ce am dorit încă un serial animat cu el? Simplu! Am dorit să arătăm aceste personaje clasice într-un mediu nou, contemporan, ca să putem spune mai multe poveşti cu ele. Am ales maşinile drept cadru pentru poveşti pentru că Mickey a apărut, iniţial, în primele lui benzi desenate, în jurul unor maşini. Iar maşinile şi cursele sunt bune medii conductoare, putem spune poveşti amuzante pe placul celor mici“, completează şi Joe D'Ambrosia, Senior Vice President of Original Programming Disney Junior.

Totuşi nu e orice serial. E un serial destinat celor mici, cu vârste de până la 7 ani. E o muncă dificilă pentru oamenii din spatele produsului să găsească echilibrul perfect între partea de entertainment şi lecţiile pe care vor să le transmită. „Atunci când scriem povestea unui episod ne gândim care este aura emoţională a acesteia. Ce personaj trebuie să urmărim şi care este lecţia pe care o va învăţa la final. Această tehnică este, dacă îmi permiţi, destul de subtilă. Vine prin poveste şi prin acţiunile personajelor. De exemplu, într-unul dintre episoade, Mickey pierde ceva important care era destinat unui prieten. Am urmărit această traiesctorie. El nu voia să îşi dezamăgească prietenul şi nu dorea să se odihnească până când nu recupera ce a pierdut. La finalul poveştii Mickey îşi rezolvă problema şi învaţă ceva din asta. Elementele emoţionale şi situaţiile concentrate pe personaje fac ca povestea să fie mai mult decât un simplu entertainment“, explică Mark Seidenberg.

„Cred că e important să realizăm show-uri care au legătură cu lumea în care copiii trăiesc acum. Cu genul de personaje de care au nevoie, dar şi cu recomandări de locuri de vizitat. Serialele Disney transmit mesaje care au în vedere respectul, preţuirea ceiluilalt pentru ceea ce este, avem teme legate de incluziunea socială şi respectul pentru ceilalţi oameni din lume. Ne bazăm pe capacitatea de a învăţa emoţional şi social. Am arătat serialul, înainte de lansare, unui grup de copii de la care am cerut feedback. Am ţinut cont de părerile lor şi am făcut unele modificări“, crede şi Joe D'Ambrosia.

Adulţi într-o lume a copiiilor

Pentru Rob şi Mark această muncă e un vis devenit realitate. „E ca şi cum nu am fi crescut deloc, mai ales când mă gândesc că părinţii mei nu au fost de acord cu această meserie. «Cum o să îţi câştigi banii?», îmi spuneau (Râde). Dar cu timpul mi-am dat seama că poţi să te şi distrezi şi să şi câştigi bani din industria asta“, arată Mark. „Mă distrez în fiecare zi! Gândeşte-te că văd mereu schiţe, personaje noi, sunete special concepute pentru serial. E ceva ce mereu mi-am dorit să fac. Întâi ne gândim ce e cool pentru noi pentru că şi noi am fost copii şi am fost îndrăgostiţi de personajele astea şi de revistele cu benzi desenate. Încercăm să mergem pe aceeaşi linie. Uneori trebuie să ne consultăm cu copilul din noi, unele desene par prea complicate pentru cei mici“, spune şi Rob.

Mickey Mouse poate să viziteze România

O curiozitate mă macină. Mickey Mouse şi amicii lui vizitează în serial diverse capitale europene, dar nu şi Bucureştiul sau un oraş din România. „Pe când o vizită şi în ţara lui Dracula?“, îndrăznesc să întreb. „Am început deja să ne gândim la asta. Dacă stau să mă gândesc, în «Clubul lui Mickey Mouse» Mickey a fost un vampir! Pentru viitor avem această idee trecută pe foaie! Dar, spune-ne, e adevărată legenda lui Dracula? (Râde). Vrem să venim în România să facem puţină cercetare“, arată Mark.

Mickey Mouse şi celelalte personaje Disney călătoresc în jurul lumii în noul serial FOTO Disney Channel

Minnie şi Daisy, puse pe picior de egalitate

„Mickey şi piloţii de curse“ ţine cont şi de evenimente recente şi cu impact asupra copiilor. Creatorii serialului au vrut să pună în evidenţă rolul pe care personajele Minnie şi Daisy îl joacă în prezent. „Cu acest show am vrut să punem aceste două personaje şi mai mult în lumina reflectoarelor. Ţinând cont de toate evenimentele la nivel global. Le-am poziţionat pe Minnie şi pe Daisy ca două femei-antreprenor, cu puteri depline asupra afacerii lor. Au afacerea lor prin care îi ajută pe ceilalţi, dincolo de cursele de maşini la care participă“, arată Joe D'Ambrosia.

Minnie ş Daisy sunt femei-antreprenor în serial FOTO Disney Channel

Iar ca în orice poveste Disney, binele învinge mereu, aceasta fiind lecţia pe care creatorii vor să o trasnmită mereu. „Prietenia este totul! Totul se rezumă la prietenie şi la munca în echipă, care asigură succesul. Asta vrem să arătăm în toate episoadele. Indiferent de cum se termină o cursă, la sfârşitul zilei personajele vor să fie mai bune şi să fie buni prieteni unii cu ceilalţi“, mai zice Joe.

În Los Angeles, la începutul lunii martie, temperaturile ating şi 30 de grade în timpul zilei. Vântul îţi dă o senzaţie de uscăciune în gură în timpul zilei, iar noaptea, pe un cer întins ca un voal cu puncte albe, este rece. Stăzile par infinite, largi şi pline de maşini. Iar pe aceaste străzi îşi face apariţia în istoria desenelor animate o noută poveste cu Mickey Mouse.