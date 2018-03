Mircea Badea, discurs la CNA în apărarea sa: „Cred că voi veni foarte des la şedinţe. Deranjez foarte multă lume, ceea ce mă bucură“. Ce au spus membrii

Mircea Badea s-a prezentat la CNA după ce au fost formulate mai multe reclamaţii la adresa ediţiilor „În gura presei“ în care s-a făcut referiri la adresa procurorului Bucurică, inclusiv acesta din urmă a făcut o plângere, scrie News.ro

„Chiar dacă «În gura presei» se prezintă ca fiind o emisiune de divertisment-pamfletar, nu se poate ca imaginea mea să fie asociată cu cea a unor persoane de sex feminin aflate în diverse situaţii mai mult sau mai puţin compromiţătoare, iar jurnalistul Mircea Badea să mi se adreseze cu «băi procuroare»“, se arată în reclamaţia formulată de procuror şi citată de aceeaşi sursă.

Mircea Badea: Bucurică are „naturelul simţitor“

În şedinţa CNA, Mircea Badea şi-a început discursul spunând că emisiunea sa este difuzată la miezul nopţii, ora la care părinţii ar trebui să-şi trimită la culcare copiii.

Realizatorul TV a continuat spunând că din punctul său de vedere nu a fost încălcată legislaţia în emisiunea reclamată: „Înţeleg că domnul procuror Bucurică are «naturelul simţitor» şi nu îi convin emisiuni de televiziune. Asta nu înseamnă că ce nu îi convine unui procuror este şi în afara legii. Înţeleg că este deranjat domnul Bucurică că i-am zis «bă» (…) Bine că nu i-am zis «fă». Bă este un apelativ.“





Mircea Badea, mai des la CNA



În ceea ce priveşte expresia „obsedat sexual“ folosită în emisiunea sa, Badea se apără spunând că „scria mare pe prima pagină din Evenimentul Zilei“: „Adică expresia aparţine EVZ, nu mie, deşi cred că e una corectă. (...) Sigur, domnia sa beneficiază şi de prezumţia de nevinovăţie, dar eu de la televizor nu îl bag la puşcărie pe Bucurică. Nu am această putere. Deci, din punctul meu de vedere nu s-a încălcat legea.“





Mircea Badea a anunţat şi că şi-a propus să participe „foarte des“ la şedinţele CNA, pentru că a observat că sunt foarte multe plângeri: „Deranjez pe foarte multă lume, lucru care mă bucură, chiar mă «bucurică». Aş veni în apărarea mea, de fiecare dată când este posibil acest lucru.“





Radu Herjeu, membru CNA: „ Mai greşiţi dumneavoastră prin unele emisiuni care poate ar fi demne de o sesizare. Nu e cazul acesteia. “

Intervenind, Radu Herjeu a spus că el l-ar invita atât pe Mircea Badea, cât şi pe alţi oameni de televiziune la câte „un scurt internship“ la CNA. Membrul CNA a mai spus că Mircea Badea şi-a asumat afirmaţia făcută de EVZ şi că mai greşeşte prin unele emisiuni care ar putea fi demne de o sesizare, de nu este cazul de faţă.

Totuşi, Herjeu a spus că are o problemă cu faptul că Badea şi-a asumat afirmaţia făcută de jurnaliştii EVZ care l-au descris pe Bucurică drept un obsedat sexual: „Eu înţeleg foarte bine ce înseamnă o mică scăpare de genul acesta, dar ar fi de dorit să fie cât mai puţine, pentru că cineva se poate agăţa de ea. Obsedat sexual e o tulburare medicală, totuşi. Una e să spui afemeiat, alta e să spui obsedat sexual.“

Mircea Badea a mai spus că citeşte „tot felul de monstruozităţi“ în comunicatele DNA încât ce a spus el în emisiune este „infinit mai puţin vătămător din toate punctele de vedere“.





Dorina Rusu, membru CNA: „Nu mi se pare normal să folosiţi acelaşi tip de limbaj ca în emisiune “



Dorina Rusu i-a atras atenţia realizatorului să nu transforme vizita la CNA într-o emisiune, explicând că nu este normal să folosească acelaşi tip de limbaj şi de adresare.

„Foarte bine că vreţi să veniţi şi cu alte ocazii, când vor mai fi reclamaţii cu privire la emisiunea dumneavoastră, pentru că avem şi noi cu cine dialoga. Pe de altă parte, aş vrea să vă atrag atenţia şi sper că dacă o să mai veniţi - eu nu vreau să transformaţi vizita dumneavoastră aici într-o emisiune de-a dumneavoastră. Nu mi se pare normal să folosiţi acelaşi tip de limbaj şi acelaşi tip de adresare ca şi cum aţi vorbi la emisiune“, a spus Rusu, făcând referire, printre altele, la expresia „naturelul simţitor“ şi la discursul despre DNA.

Mircea Badea s-a apărat spunând că „naturelul simţitor“ este o expresie din schiţa „D-l Goe“, de Ion Luca Caragiale, şi că, din punctul său de vedere, s-a exprimat cât se poate de civilizat în legătură cu DNA.

„Câtă vreme nu îmi daţi un exemplu în care să îmi spuneţi cum am greşit, consider că nu am greşit. Poate că sunt eu greşit. Câtă vreme nu încalc legea, pot să fiu cum vreau“, a mai spus Badea.