INTERVIU Livia Graur, despre campania „Stop Indiferenţei! Fii tu schimbarea!“: „Oamenii sunt datori să le răspundă animalelor cu dragoste, nu cu ură“

Echipa ştirilor Prima TV a demarat o campanie prin care se doreşte o lege mai aspră pentru cei care maltratează animalele. „Stop Indiferenţei! Fii tu schimbarea!“ - o campanie pentru demnitatea animalelor iniţiată de Focus Prima TV.

E momentul ca telespectatorii să ia atitudine, iar ştirile Focus vă vor spune cum se poate stopa acest fenomen, cum cei care trebuiau să ia decizii în acest sens nu le-au luat până acum şi cum mulţi bani direcţionaţi pentru a proteja animalele au fost cheltuiţi în alte scopuri. Poliţia animalelor funcţionează numai pe hârtie, ea fiind înfiinţata prin hotărâre de guvern dar fără norme de aplicare. Campania Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea! luptă pentru o lege mai aspră şi în acelaşi timp pentru funcţionarea efectivă a poliţiei animalelor.

Problema e că pedepsele sunt prea mici, iar unele cazuri cazuri care nu ajung în presă nu le ia nimeni în seamă. Te invităm să urmăreşti o nouă campanie a ştirilor Focus: „Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea!“ - o campanie pentru demnitatea animalelor realizată de echipa ştirilor Prima TV.

Alătură-te unui demers jurnalistic ambiţios! Animalele trebuie salvate. Susţine o lege mai aspră pentru cei care maltratează animalele! Din 2 aprilie, cei care vor să susţină campania, pot semna petiţia pe focusprimatv.ro.

Interviu Livia Graur

De ce a pornit Prima TV această campanie

„Adevărul“: Care este scopul campaniei „Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea“?

Livia Graur: Tot ce ne dorim este ca şi România să între în rândul ţărilor civilizate. Adică să existe o autoritate funcţională care să gestioneze chestiunea animalelor - şi vorbim aici de un spectru larg de atribuţii, precum gestionarea câinilor fără stăpân şi tot ce implică această problemă, salvarea şi îngrijirea animalelor maltratate, rănite sau abandonate, gestionarea adopţiilor, intervenţia în cazul unor pericole iminente care implică animale, precum şi identificarea şi începerea demersurilor de pedepsire a celor care comit abuzuri faţă de animale, fie că e vorba de proprietari sau de alte persoane. Tot această autoritate ar trebui să ia măsuri în cazul animalelor agresive - să le captureze în condiţii normale (nu ucise cu pietre cum se întâmplă în prezent, sau prin alte metode barbare), să le ducă în adăposturi speciale şi să încerce reabilitarea lor, sau în cazul animalelor sălbatice - pe care să le relocheze. În plus, în momentul de faţă, legislaţia din România prevede pedepse blânde pentru cei care comit acte violente asupra animalelor, pedepse care nici măcar nu se aplică tocmai din lipsa unei autorităţi care să se implice. Iar în Parlament, în prezent, există un proiect de modificare a acestor pedepse, mai exact de creşterea lor, lucru care, credem noi, ar duce la stoparea acestui fenomen tot mai prezent în cotidian.

De ce ai ales să te implici în campanie?

Ştirile sunt un domeniu dur de activitate, din punctul meu de vedere. În fiecare zi prezint întâmplări crunte, iar în ultima vreme, avem tot mai multe cazuri de violenţă împotriva animalelor, din ce în ce mai atroce. Sunt poveşti extrem de triste, care m-au făcut să încerc să fac ceva. Aşa am ajuns la acest proiect, ambiţios, îi spunem noi, pentru că mulţi spun că e greu să schimbi ceva într-o ţară în care nu sunt bani nici de spitale, nici de medicamente, de niciunele.

Semnale pozitive către schimbare

Cum crezi că vor reacţiona românii la această campanie?

Avem deja foarte multe răspunsuri pozitive. Oamenii s-au săturat şi ei să vadă atâta ură şi violenţă în jurul lor, îndreptate spre fiinţe nevinovate şi fără apărare. Sunt, evident, şi voci care spun că sunt multe alte lucruri de făcut, dar... dacă nu începem de undeva, cum să ajungem...undeva, în civilizaţie? Iar foarte multe mesaje pozitive am primit de peste hotare. Sunt mulţi străini implicaţi în salvarea animalelor maltratate de la noi. Oameni oripilaţi efectiv de ceea ce se întâmplă în România. Pentru că, în mentalitatea lor, nu există aşa ceva! Educaţia lor, legile lor, nivelul lor de civilizaţie, nu concep asemenea atrocităţi!

Soluţii şi lecţii

Care ar fi, din punctul tău de vedere, soluţiile pentru ca animalele să nu mai fie maltratate?

Cu siguranţă că, dacă am avea o autoritate care să răspundă prezent în situaţii din acestea, dacă ar exista oameni dedicaţi care să-i identifice pe agresori şi să pornească demersurile pentru pedepsirea lor, dacă ar există măcar UN SINGUR caz de condamnare definitivă, fie ea şi cu suspendare, atunci cei care comit astfel de fapte s-ar gândi de două ori înainte să maltrateze un animal. Aşa că, e imperios necesar să existe Poliţia Animalelor funcţională, care să se ocupe de cazurile de abuz şi pedepsele să fie mai aspre. De asemenea, consider că prin campania noastră, vom aduce un plus de conştientizare la nivel naţional, poate chiar şi în rândul celor care comit abuzuri faţă de animale. Poate că poveştile prezentate de noi îi vor... umaniza un pic.

Ce lecţii ar trebui să înveţe telespectatorii care se vor uita la această campanie?

Că animalele sunt fiinţe iubitoare, care nu fac rău din neant, că oamenii sunt datori să le răspundă animalelor cu dragoste, nu cu ură, pentru că, spre deosebire de ele, sunt fiinţe înzestrate cu raţiune. Din păcate, de cele mai multe ori, tot noi primim lecţii de la aceste biete făpturi oropsite fără rost - sunt zeci, poate chiar sute de animale sluţite, care au trecut prin chinuri groaznice şi care încă au încredere în oameni, semeni de-ai celor care le-au dus în acel stadiu. Un animal nu va atacă niciodată fără motiv. Există, evident şi excepţii, însă acelea sunt cazuri izolate. Iar noi suntem datori să acţionăm în aşa fel încât şi acele cazuri să fie gestionate cum trebuie.