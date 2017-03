INTERVIU EXLCUSIV Tom Hardy, actor şi producător al serialului "Tabu": "Personajele din film sunt extensii ale minţii mele"

În ciuda faimei şi a mulţimii fanilor şi paparazzilor care îi dau târcoale, Tom Hardy este un tip cât se poate de normal, care în condiţii normale ar trece drept un hipster oarecare. Numai că dincolo de barba stufoasă şi de pletele în devenire, vocea cu un timbru impecabil şi un accent încă britanic fermecător trădează un om simplu, plin de umor şi cu o inteligenţă peste medie, care nu se sfieşte să citeze din Freud sau Jung. Am avut ocazia să povestim, preţ de 20 de minute despre cea mai recentă realizare a sa, serialul „Taboo/Tabu”, care va avea premiera în România vineri seara, pe HBO.

Îmbrăcat lejer, dar cu o căciulă la îndemână - pentru că l-am găsit răcit - Hardy a răspuns întrebărilor pe larg, trăgând din când în când dintr-o ţigară electronică, privind pe geam sau încercând să convingă cu gesturi largi, care îi dezvăluiau tatuajele de pe braţe.

Adevărul: - "Tabu" este un serial care se desfăşoară într-o perioadă delicată şi totodată una destul de greu de ilustrat, din urmă cu mai bine de 200 de ani. Eşti şi producător al filmului, aşa că te-aş întreba mai întâi dacă aceasta a fost provocarea cea mai mare, de a ilustra acea epocă.

Tom Hardy: - În marea lui majoritate, filmul este autentic dedicat acelei perioade tulburi de acum 200 de ani, în special în obiecte, costume, design, chiar şi în limbaj, pentru a aduce la viaţă cât mai bine posibil acea epocă, iar publicul să trăiască o senzaţie cât mai apropiată de lucrurile care s-au întâmplat atunci.

- Ce ţi-ai dorit prin acest serial? Este un proiect mai mult personal, în care te-ai implicat alături de tatăl tău şi ai avut sprijinul câtorva oameni. Ce urmăreşte "Tabu"?

- Ne-am îndreptat spre psihanaliză, spiritualitate şi magie. Puteam să actualizăm acea perioadă, cu experienţele tramuatizante prin care trec personajele acelor vremuri, dar cu toţi pshilogii, filosofii şi psihanaliştii pe care îi avem în timpurile noastre, Schopenhauer, Freud, Jung, era puţin mai complicat să arătăm acest sindrom post-traumatic, să arătăm felul în care se mişca lumea din punct de vedere politico-social, fără abilităţile de comunicare din zilele noastre. Noi am încercat să facem o dramă pentru televiziune, adăugând în ea acele elemente pe care le găsim în lumea filmului, în aşa fel încât să putem să continuăm această poveste pe mai multe sezoane. Primul sezon poate fi unul de sine stătător.

- Ai lucrat alături de tatăl tău, Chips, care este co-scenarist. Cum v-aţi împăcat în acest proiect? Aţi fost tată şi fiu sau doar colegi?

- Munca este pe primul loc, atât la mine cât şi la tatăl meu. Când ne-am dus la muncă – am muncit. Dar este tatăl meu şi simt nevoia firească de a-l proteja. Sunt fiul lui şi el simte la fel faţă de mine, dar de data asta era vorba de altceva, era un business până la urmă.

- Mai simţi nevoia sau mai ai cu ce să-l impresionezi pe tatăl tău? Bănuiesc că este extrem de mândru de tine. Un actor de succes....

- Cred că a trecut peste asta, suntem deja o echipă. E grozav să am această experinţă alături de el, să îl am lângă mine. Dar toţi copiii vor să îşi impresioneze taţii, mai ales în abesnţa acestora. Cu toţii vrem ca în ochii adulţilor să părem capabili de a face parte din această lume ca „adulţi”. Cred că actoria a fost un mod de a-i arăta acest lucru tatălui meu şi de a-l întreba „eşti mândru de mine?”. Într-un fel subconştient, cel mai probabil. Dar da, într-un fel i-am căutat permanent validarea.





- S-ar putea spune că „Tabu” este un serial special făcut pentru tine, pentru „a arăta ce poţi”. Rolul tău este unul solicitant din toate punctele de vedere. Cum aţi creat personajele în această echipă de trei - tu, tatăl tău şi Steven Knight?

- Personajele au fost create în echipă, într-adevăr. Serialul a pornit de la o idee de-a mea, eu i-am transmis-o tatălui meu, el a scris o schiţă, apoi i-a transmis-o lui Steve, care la rândul lui a scris o schiţă. Ne-am bazat mult pe experienţa lui. Personajele din film sunt însă extensii ale inimii şi ale minţii mele. Pentru a-l juca pe James… asta a avut de a face mai puţin cu actoria, mai degrabă cu a înţelege lumea în care personajele îşi desfăşoară viaţa. Cum începe totul? Cu o poveste, cu mai multe povestiri din această perioadă, cărţi, personaje din filme, pe care le-am „stors” pentru a obţine noi personaje.

- Şi personajul cum ţi l-ai pregătit? Cum ai intrat în pielea unui asemenea rol?

- Cum mi-am pregătit personajul? Simplu, mi-am pus o pălărie şi mi-am spus replicile! (râde) Am pregătit şi am gândit acest personaj timp de nouă ani. În acest timp am conceput toată această lume, am gândit personajele, dar am şi convins oameni să investească în film, am gândit infrastructura, designul, toate detaliile. Dar după toată această perioadă, când a venit rândul să filmăm ne-am zis „oh, Doamne, chiar filmăm!”. Întrebarea era: chiar pot să o fac? Nu ştiu, vom vedea”.

- Cum l-ai descrie pe James Delaney?

- Personajul central trăieşte un complex oedipian, dar nu îşi dă seama de asta la acea vreme. Sunt experienţe multiple, pe unele dintre ele le-am „trăit” în pielea personajelor din filme precum „Mad Max: Fury Road” sau din piese de teatru precum The Long Red Road (regizată de regretatul Philip Seymour Hoffman n.r.). James este un personaj distrus sufleteşte, care nu vorbeşte prea mult, este obişnuit să acţioneze, de aceea nu îşi poate exprima sentimentele prea uşor. Este ceea ce o să vedem în relaţia lui cu mama sa vitregă. În sezonul al doilea va apărea un personaj principal feminin, care nu va fi ataşat de personajul masculin. Vor fi parteneri, dar nu din punct de vedere sexual sau romantic.

- S-a scris despre faptul că acest serial ţi-a creat o gaură în buget. Ca producător te-ai gândit la acest aspect financiar? Cât de important a fost pentru tine?

- Ca producător nu m-am gândit la aspectul comercial al serialului, la un succes financiar, ci mai degrabă la recuperarea investiţiilor celor care ne-au susţinut. Povestea este totul. Dacă va face şi un profit atunci va fi altceva. Nu sunt genul acela de producător care vrea să se îmbogăţească. Eu provin dintr-o şcoală unde am învăţat că dacă îţi place ceea ce faci şi o faci bine, atunci totul se va potrivi perfect. Şi vei avea şi succes financiar. E aproape o reţetă a succesului. Aş putea să fac un film în care să zbor prin aer şi să câştig milioane, dar prefer să lucrez aşa şi să existe inclusiv posibilitatea de a nu avea succes şi să lucrez cu pasiune şi să facem ceea ce cu toţii în această echipă iubim.

- Şi mai precis cum aţi stat la capitolul finanţe? E un film scump?

- Serialul a costat 10,4 milioane de dolari şi am avut între 9 şi 11 milioane de telespectatori în fiecare săptămână la prima difuzare. (ianuarie 2017 n.r.) Ceea ce e grozav. Dacă aş cere câte un dolar fiecărui om care vede un episod, în opt săptămâni facem calculul şi vedem cât iese. Deci nu sunt falit. Dar nu asta e ideea, ne-am concentrat asupra muncii. Dacă te concentrezi asupra banilor perzi ideea continuării producţiei.

- Povestea lui James Delaney este mistică, violentă, dură, controversată. De ce se numeşte până la urmă acest serial "Tabu"?

- Titlul serialului are legătură cu partea întunecată dinăuntrul nostru: de la complex oedipian la sindrom post-traumatic şi psihanaliză, transsexualitate, masacre, genocide… Sunt multe tabuuri prezentate, la modul ceva mai uşor. Dacă ar fi să povesteşti acest serial unui necunoscut la masă nu prea ai putea să îi zici multe lucruri. Unora le va plăcea, altora nu. Unii îl vor înţelege, alţii o să îl iubească!

„Tabu”, un serial greu de povestit

Serialul pe care Tom Hardy îl produce şi în care joacă rolul principal va avea premiera românească vineri seară, de la ora 20.00, pe HBO.

Această miniserie suprarealistă îl urmăreşte pe James Keziah Delaney (Tom Hardy), un aventurier, care se întoarce la Londra din Africa. După ce moşteneşte imperiul de transport al tatălui său, se trezeşte într-o confruntare cu East India Company.

James Keziah Delaney (Tom Hardy) este un bărbat care a fost considerat mort mult timp, şi care revine acasă în 1814, ca să moştenească ceea ce a rămas din imperiul de transport al tatălui său şi să-şi refacă viaţa. Dar moştenirea tatălui este o avere otrăvită şi, având duşmani care se ascund peste tot, iar James trebuie să navigheze prin teritorii din ce în ce mai complexe ca să evite propria condamnare la moarte. Înconjurat de conspiraţii, crimă şi înşelăciune, un mister întunecat al familiei se desfăşoară într-o poveste volatilă de dragoste, mister, cruzime, misticism şi trădare.

Edward Thomas Hardy s-a născut pe 15 septembrie 1977, în Hammersmith, un cartier mărginaş din vestul Londrei. Mama lui este artistă şi pictoriţă, iar tatăl lui este scriitor. Singur la părinţi, a încercat să se ţină de şcoală înainte de a deveni un adolescent rebel, când a început să fure şi să aibă un comportament violent. A fost arestat la 15 ani pentru conducerea unui autovehicul furat şi pentru posesia unei arme. Cu toate acestea, la vârsta de 19 ani Tom a câştigat un concurs de modeling. S-a decis să urmeze o carieră de actor, la Richmond Adult College, apoi la Drama Centre London, dar nu a reuşit să termine cursurile acestea din urmă, pentru că i s-a oferit un rol în "Band of Brothers", pe care nu l-a refuzat.

În 1999 s-a căsătorit cu producătoarea Sarah Ward, iar doi ani mai târziu a fost distribuit în celebrul "Black Hawk Down". A avut şi o apariţie în Star Trek. A câştigat şi un premiu pentru acest rol, apoi a suferit o cădere din cauza drogurilor şi a alcoolului. A mers la dezintoxicare, iar cu ajutorul părinţilor si cu multă voinţă a reuşit să treacă peste acest moment şi să îşi schimbe comportamentul. A urmat divorţul de soţia sa, în 2004. A început din nou să joace în filme, să câştige premii, să facă acte caritabile. Alături de noua sa parteneră, Rachael Speed, a avut şi primul său copil, un fiu, în aprilie 2008.





Anul 2009 îl găsea într-o relaţie cu actriţa Charlotte Riley (foto sus). Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului TV "Wuthering Heights". În iulie 2014 avea loc nunta, iar în octombrie 2015 li se năştea primul lor copil. S-a implicat în continuare în numeroase acţiuni umanitare, adoptând câini sau ajutând persoaneje bolnave de cancer.

A jucat în numeroase filme de lungmetraj şi de televiziune, precum şi în spectacole de teatru: "Inception", "Batman - The Dark Knight Rises", "Lawless", "Mad Max: Fury Road", "The Revenant". Se zvoneşte că ar fi următorul James Bond, dar până acum nu a apărut nicio informaţie concretă în această privinţă.

În 2016 a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru participarea sa în filmul "The Revenant", în 2014 a fost nominalizat la European Film Awards, pentru Cel mai bun actor european, cu rolul din filmul "Locke". Câştigător a numeroase premii, printre care British Independent Film Awards - BIFA, în 2009 şi 2015, precum şi Premiul BAFTA - Rising Star Award, în 2011.