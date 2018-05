INTERVIU Cindy Holland. Secretele celei mai puternice femei de la Netflix: cum „cumpără“ idei, de ce renunţă la seriale şi care au fost cele mai riscante alegeri

Cindy Holland, care de 14 ani lucrează pentru Netflix, este responsabilă cu achiziţionarea, producerea şi lansarea proiectelor originale. Sub bagheta ei au fost create unele dintre cele mai de succes producţii Netflix – „House of Cards“, „Narcos“, „Orange is the New Black“, „Sense8“, „Daredevil“ şi „Unbreakable Kimmy Schmidt“. Aşa că dacă vreţi să aruncaţi vina pe cineva pentru zilele pierdute cu bingingul, ei bine, Cindy Holland e cea mai potrivită persoană.

Într-o zi însorită, în inima Romei, am dat mâna cu Cindy Holland, o femeie serioasă, modestă şi mândră de ce a realizat la Netflix. De altfel, cred că singurul om care a râs în hohote când am întrebat-o dacă are regrete. Cindy Holland ne-a dezvăluit care sunt cele mai importante aspecte care o conving să „cumpere“ o idee nouă, dar şi care sunt motivele pentru care anulează anumite producţii şi cum se simte în astfel de momente. A recunoscut care au fost cele mai mari riscuri pe care şi le-a asumat, a vorbit despre modalitatea în care compania încearcă să reprezinte cât mai bine femeile în faţa şi în spatele camerelor şi a făcut contabilitatea lecţiilor pe care le-a învăţat lucrând cu oameni diferiţi. Ah, dacă vă bate vreodată gândul să-i prezentaţi o idee, să ştiţi că e deschisă.

„Adevărul“: Ce vă convinge să daţi undă verde unui proiect?

Cindy Holland: Căutăm poveşti originale, autentice, de la oameni care sunt cu adevărat pasionaţi şi nerăbdători să le aducă la viaţă şi care au şi capabilitatea de a executa anumite viziuni. Oamenii ne întreabă tot timpul ce fel de conţinut căutăm şi, sincer, e destul de simplu: vrem simplitate, iar ea poate veni într-o mulţime de forme. Dar avem un avantaj şi anume că realizăm conţinut în aproape toate colţurile lumii şi astfel reuşim să încurajăm povestitorii de oriunde să-şi prezinte ideile.

Cât de mult alegerile sunt influenţate de propriile preferinţe?

Nu au legătură cu gusturile noastre, asta e clar, facem diferenţa foarte bine. E foarte important să întrezărim o oportunitate. De exemplu, acum câţiva ani am observant că erau lipsuri în materie de show-uri concepute pentru întreaga familie şi pentru tineri şi am profitat, ne-am dus spre producători şi le-am cerut să ne prezinte proiecte. E un schimb de idei.

Aveţi regrete?

Existenţiale? (Râde) Sunt mândră de deciziile pe care le-am luat până acum împreună cu echipa mea, nu pot spune cert, dar nu cred că aş vrea să schimb ceva. Mă simt foarte bine când privesc în urmă.

Care au fost cele mai mari riscuri pe care vi le-aţi asumat în ultimii cinci ani, de când creaţi conţinut original?

Tocmai acesta a fost cel mai mare risc: să începem să creem conţinut original, pentru că a presupus o mulţime de decizii greu de luat. În materie de proiecte, „Stranger Things“ a fost un serial destul de riscant. Actorii erau nişte tineri capabili şi foarte isteţi, însă erau relativ necunoscuţi şi nu îşi dovediseră încă talentul actoricesc. „House of Cards“, de exemplu, a fost un risc uriaş pentru o companie care nu abordase zona producţiilor originale până atunci, însă ne-a recompensat din plin.





Cindy Holland, alături de Ted Sarandos, Chief Content Officer la Netflix, şi starurile „House of Cards“, actorii Robin Wright şi Kevin Spacey FOTO Guliver/Getty Images

Cum vă simţiţi acum că „House of Cards“ se încheie?

Este dulce-amărui sentimentul. În mod evident a fost primul nostru serial de succes, dar acest număr de sezoane a fost stabilit încă de la început, deci nu e o surpriză pentru noi că se sfârşeşte.

Este un risc ultimul sezon, având în vedere scandalul din jurul lui Kevin Spacey? Vă e teamă că fanii au fost dezamăgiţi şi nu vor mai urmări finalul?

Cred că fanii vor fi satisfăcuţi de finalul „House of Cards“ şi mai cred că publicul va fi acolo pentru a vedea concluziile finale.

Ce părere aveţi despre reprezentarea femeilor în faţa şi în spatele camerelor?

Reprezentarea femeilor este foarte importantă pentru noi. Diversitatea, în toate formele ei, e ceva ce ne dorim cu ardoare. Femeile reprezintă jumătate din populaţia globului şi, de asemenea, jumătate din echipa Netflix. Femeile au fost în mod cronic neonorate de tradiţionalele medii de distribuţie, aşa că pentru noi a fost un ţel încă de la început să încercăm să investim în mod egal în poveşti de la şi despre femei. Chiar şi în industria de astăzi, care este foarte dezvoltată, simt că nu sunt suficiente femei în poziţii de conducere. Este clar o problemă în toată industria pe care mulţi oameni din interior încearcă să o rezolve, noi la Netflix o facem în felul nostru, cu cât angajăm mai multe femei care creează şi produc conţinut cu atât mai mult creşte numărul seriilor în care personaje principale sunt femei.

Cindy Holland, alături de o parte din distribuţia seriei „Orange is the New Black“ FOTO Guliver/Getty Images

Şi la nivel de companie, care este obiectivul?

Misiunea noastră a fost întotdeauna să aducem conţinut de calitate pentru toţi oamenii, acesta este obiectivul nostru.

E greu când o producţie nu se ridică la nivelul aşteptărilor?

E întotdeauna greu când un serial se termină. Noi, la fel ca abonaţii noştri, suntem fani Netflix şi ne dorim ca toate produsele noastre să aibă succes şi să continue cât mai mult timp cu putinţă. Însă uneori firul narativ nu mai este atrăgător sau execuţia nu este atât de bună pe cât am sperat sau nu reuşim să atragem o audienţă suficient de mare pentru a justifica din punct de vedere economic noi sezoane, dar cu toate aceste argumente, tot e o decizie dureroasă să sfârşim un proiect. Există însă şi un echilibru. Personal, îmi îndrept întotdeauna atenţia şi către partea pozitivă şi sunt bucuroasă că am făcut un nou experiment, că am încercat o nouă idee, că am atras un public diferit. Nu ne vom opri niciodată din a face asta.

Ce aţi învăţat lucrând cu oameni din toate zonele lumii, cu poveşti diferite, din culturi diferite, viziuni diferite?

Am învăţat să fim foarte flexibili. În primul rând şi cel mai important, treaba noastră e să-i sprijinim pe cei care creează, iar asta poate însemna o mulţime de lucruri, depinde de ce fel de ajutor au nevoie aceşti oameni. Trebuie să fii flexibil, trebuie să arăţi că eşti de nădejde, că se pot baza pe tine, trebuie să fii rapid şi trebuie să fii acolo pentru ei.

Dar din punct de vedere uman, aţi învăţat nişte lecţii?

În mod fundamental, ca om absorb mult din emoţiile artiştilor, uneori au nevoie de un umăr pe care să plângă, uneori au nevoie de cineva căruia să-i mărturisească frustrările, iar uneori au nevoie de cineva care să le spună că fac o treabă excelentă. O parte din treaba mea e să fiu deschisă şi să încerc să anticipez care le sunt nevoile în anumite situaţii. Toate aceste lucruri, sper eu, m-au făcut o persoană mult mai bună.

Cindy Holland, alături de Laura Prepon (stânga) şi Taylor Schilling, protagonistele „OITNB“ FOTO Guliver/Getty Images