Înregistrările lui Sebastian Ghiţă de la RTV vor fi analizate „în cel mai scurt timp“ de CNA: cum se apără membrii forului în faţa criticilor aduse de Kovesi

Înregistrările lui Ghiţă de la RTV urmează să fie analizate

Valentin Jucan spune într-un comunicat citat de paginademedia.ro că „în cel mai scurt timp“ cazul înregistrărilor lui Sebastian Ghiţă de la România TV va ajunge pe masa Consiliului, rapoartele de monitorizare urmând a fi prezentate şi dezbătute în şedinţă publică. Pe de altă parte, membrul CNA a declarat acestea în ziua în care forul audiovizual ar fi trebuit să aibă şedinţă, însă nu se ţine din cauza lipsei de cvorum. CNA are 11 membri, iar pentru ca o şedinţă să se poată desfăşura este nevoie de cel puţin opt.

Jucan precizează că înregistrăprile cu Sebastian Ghiţă de la România TV fac ca informarea corectă a publicului, respectarea dreptului la propria imagine şi aplicarea principiului „audiatur et altera pars“ să fie puse sub semnul întrebării. „Va fi important de stabilit dacă există date care să arate faptul că radiodifuzorul în cauză nu îşi mai îndeplineşte misiunea cu bună-credinţă şi dacă prin eventualele sale acţiuni nejustificate a fost adusă atingere autorităţii de stat“, a mai zis Valentin Jucan. Mai jos, comunicatul complet transmis de membrul CNA.

„În ultimile săptămâni, presa din România a dezbătut intens conţinutul unor înregistrări difuzate de un post de televiziune, conţinut care face referire la instituţii publice şi persoane aflate la conducerea acestora.

Raportat la deontologia jurnalismului dar şi la prevederile Legii audiovizualului numărul 504 din 2002, informaţiile în cauză au generat critici justificate, veridicitatea şi/sau probitatea acestora fiind serios puse la îndoială.

Până în acest moment, în legătură cu înregistrările menţionate, Consiliul a primit o sesizare din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie - D.N.A. dar şi alte sesizări din partea membrilor C.N.A. sau din partea publicului.

În cel mai scurt timp rapoartele de monitorizare vor fi prezentate Consiliului, spre dezbatere în şedinţă publică.

Mulţi jurnalişti au solicitat detalii în legătură cu posibilele încălcări ale legislaţiei audiovizuale.

Ca în orice decizie care presupune o deliberare colectivă, este bine să nu existe antepronunţări.

Totuşi, succint, se poate afirma că din informaţiile analizate până acum reiese faptul că sunt puse serios sub semnul întrebării norme fundamentale ca: informarea corectă a publicului, respectarea dreptului la propria imagine şi aplicarea principiului “audiatur et altera pars”.

Subliniez faptul că C.N.A. poate verifica înregistrările numai din punct de vedere al modului în care au fost difuzate, verificate şi folosite de către postul de televiziune, nu şi din punct de vedere al confirmării conţinutului lor, această etapă intrând în competenţa instituţiilor judiciare şi de securitate ale statului român.

De asemenea, va fi important de stabilit dacă există date care să arate faptul că radiodifuzorul în cauză nu îşi mai îndeplineşte misiunea cu bună-credinţă şi dacă prin eventualele sale acţiuni nejustificate a fost adusă atingere autorităţii de stat“.

Kovesi critică CNA

Agenţia de presă News.ro a cerut lămuriri de la CNA în legătură cu sesizările legate de înregistrările lui Sebastian Ghiţă transmise de postul de televiziune controlat de el, România TV, după ce Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, a criticat instituţia pentru că nu s-a autosesizat, amintind că a trimis 12 sesizări la forul audiovizual.

„Eu am făcut autosesizare. Dânsa a spus că nu ne-am autosesizat. Eu m-am autosesizat încă de la prima înregistrare. Noi acţionăm numai după difuzare. Legea nu ne permite nouă să interzicem nimic să apară pe post, dar m-am autosesizat. Am avut două şedinţe. O monitorizare durează foarte mult. Aici nu este chestiune de reavoinţă, ci de reafuncţionare a instituţiei din diverse motive. Cei de la monitorizare lucrează foarte mult şi probabil că mai durează. Eu am făcut autosesizare pe fiecare dintre înregistrări. Am întrebat la monitorizare, mi s-a spus că se lucrează la sesizările mele“, a spus Dorina Rusu, pentru News.ro.

Ea a precizat că instituţia a mai primit două sesizări de la DNA în luna decembrie, dar pe situaţia Sebastian Ghiţă instituţia a înregistrat, deocamdată, o singură reclamaţie de la DNA, pentru o emisiune din 13 ianuarie, în care a fost filmată casa Laurei Codruţa Kovesi. Membrul CNA a precizat că de obicei, înregistrarea unei sesizări durează o zi sau este realizată în aceeaşi zi.

Potrivit sesizării DNA referitoare la Sebastian Ghiţă, obţinută de News.ro, este vorba despre emisiunea „România la raport“, moderată de Andreea Creţulescu, din 13 ianuarie, în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, avocatul Sergiu Andon, europarlamentarul PSD. Cătălin Ivan, Mirel Palada şi ziaristul Iosif Buble.

În emisiunea a fost prezentat un reportaj filmat cu camera ascunsă care ar fi fost înregistrat în apropierea imobilului unde locuieşte procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dar şi alţi magistraţi.

La rândul ei, Monica Gubernat a declarat, pentru News.ro, că Laura Codruţa Kovesi nu a criticat CNA şi că instituţia a primit o sesizare din partea DNA referitoare la înregistrările lui Sebastian Ghiţă, marţi, care a fost dată în lucru.

„Eu nu cred că ne-a criticat. Nu am citit declaraţiile, dar am văzut o parte din emisiune şi în niciun caz nu ne-a criticat. Pur şi simplu a spus că instituţional ne-a trimis nişte sesizări. CNA-ul s-a autosesizat. Probabil că nu a ştiut doamna Kovesi. A fost public subiectul. Ieri a venit o sesizare din partea DNA şi, evident, a fost înregistrată şi dată în lucru. Probabil că dânsa se referea la sesizările vechi transmise de DNA, nu pe subiectul Ghiţă, pentru că şi noi le-am căutat, am făcut o listă pe care am trimis-o tuturor colegilor mei, în condiţiile în care vor fi întrebaţi de presă, cu toate sesizările venite din pareta DNA şi din partea CSM. Pe subiectul România TV şi subiectul Ghiţă ieri a venit o sesizare. Alte sesizări din partea acestei instituţii nu avem. O parte din sesizările DNA au fost deja discutate, urmând ca cele la care avem deja raport gata sunt deja pe ordinea de zi, probabil că le vom discuta joi, dar sunt de două săptămâni pe ordinea de zi, dar nu am ajuns să le discutăm“, a spus Monica Gubernat.