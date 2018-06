VIDEO Arcade Fire: „David Bowie ne-a primit cu graţie şi căldură“

Fără îndoială, între David Bowie şi Arcade Fire a existat o relaţie muzicală deosebită, muzicianul englez fiind un adevărat susţinător şi protector al grupului canadian. Bowie a remarcat imediat potenţialul şi, mai ales, talentul membrilor trupei. „David Bowie a fost unul dintre cei mai vechi şi sinceri susţinători ai noştri. El nu numai că a creat cadrul care a făcut posibilă lumea noastră muzicală, dar ne-a primit cu graţie şi căldură şi vom lua cu noi până dincolo momentele pe care le-am împărtăşit! Au fost momentele memorabile ale vieţii noastre! Nici că vor mai exista altele. Lumea este, astăzi, mai strălucitoare şi mai misterioasă datorită lui”, au declarat cei de la Arcade Fire imediat după ce artistul s-a stins din viaţă.

David Bowie şi-a făcut simţită prezenţa în piesa „Reflektor”, semnată de Arcade Fire:

„Bowie tocmai venea de la studioul din New York în timp ce mixam, doar pentru a asculta cum lucrăm, şi a înregistrat piesa cu noi pentru că i-a plăcut foarte mult. Chiar ne-a ameninţat, în glumă, bineînţeles”, spunea multi-instrumentistul Arcade Fire, Richard Reed Parry.

Marcel Avram, East European Production şi D&D East Entertainment oferă publicului român, în premieră, pe data de 20 iunie, concertul grupului canadian de indie-rock ARCADE FIRE sub egida ROCK THE CITY. Noul turneu se numeşte „Infinite Content”, nimic întâmplător, fiind una dintre piesele ce se regăsesc pe ultimul album de studio, lansat anul trecut, intitulat „Everything Now”.

Concertul va avea loc în Bucureşti, la Romexpo (parcarea A).

Biletele se găsesc in reţeaua Eventim si online pe www.eventim.ro, la următoarele categorii de preţuri:

Diamond Circle – 220 de lei

Golden Circle – 190 de lei

Intrare generală – 160 de lei

DESPRE ARCADE FIRE

Arcade Fire este una dintre cele mai aclamate formaţii rock din ultimul deceniu. Printre numeroasele premii castigate enumeram: Brit Awards, CASBY Awards, Grammy, Mojo Awards şi New Musical Express Awards.

Arcade Fire si-a inceput activitatea in anul 2001, la iniţiativa lui Win Butler si Josh Deu, doi fosti colegi de scoala, iar în 2004 a devenit cunoscut la nivel internaţional în urma lansarii albumului de debut, Funeral. Adept al genului indie-rock, Arcade Fire a devenit rapid un nume important in domeniu şi a reuşit să ajungă în top dupa lansarea celui de-al doilea album de studio, „Neon Bible”, editat in 2007.

Au urmat alte albume care au ocupat locul intai in topurile din America, Canada, Irlanda si Marea Britanie, toate fiind placate ca discuri de aur si platina.

De la formarea acestui grup si pana in prezent au fost elansate 5 albume de studio si 3 EP-uri. Arcade Fire a avut de-a lungul timpului o consistenta activitate live, sustinuta de sase turnee. Ultimul turneu a debutat in 2017 sub numele „Infinite Content Tour,” turneu ce isi continua periplul muzical si anul acesta si ne ofera prilejul inclusiv noua sa ii putem avea, live, in Romania, pe 20 iunie la Romexpo!

Discografie