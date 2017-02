EXCLUSIV Primele declaraţii ale semifinaliştilor Eurovision România 2017: „Piesa mea are o şansă la câştig nu doar în ţară, ci şi în top 5 la Kiev“

Ramona Nerra, Mihai Trăistariu, Tudor Turcu, Cristina Vasiu, Ana Maria Mirică, Alexandra Crăescu, Zanga, Xandra, Eduard Santha, Tavi Colen şi Emma, Ilinka şi Alex Florea, Elize şi No Stress, Instinct, D-Lema şi Maxim sunt concurenţii care vor evolua în semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision, care va avea loc pe data de 26 februarie. Cele 15 piese au fost alese dintr-un total de 72 înscrise, misiunea revenind juriului format din Luminiţa Anghel, Paula Seling, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu şi Andrei Tudor. Tot juriul va decide şi cine vor fi cei zece artişti care vor accede în finala competiţiei locale, care va fi difuzată în direct de postul public pe 5 martie. Atunci telespectatorii vor alege, prin televot, reprezentantul României pe scena de la Kiev, acolo unde se va desfăşura cea de-a 62-a ediţie a concursului european.

FOTO TVR

Ce spun semifinaliştii Eurovision România 2017

Tudor Turcu: „Sunt la fel de fericit ca în urmă cu trei, respectiv doi ani de la ultimele mele participări la concursul Eurovision. E o senzaţie unică şi îmi doresc ca fiecare artist să simtă acest tremur de iubire pentru artă. Chiar speram să mă calific pentru că îmi doresc să ajung mai.departe şi am susţinerea şi încrederea a cel puţin 100.000 de prieteni - fani îmi e greu să îi numesc - care în urmă cu patru ani şi-au ales X Factorul de România. Melodia „Limitless“ a sosit în viaţa mea în vara anului 2016 când Bogdan Tomoşoiu, Tommo Production, m-a contactat pentru o colaborare cu „o voce unică“, aşa cum spune el. Un mesaj de speranţă şi curaj pentru cei din jur pentru a nu se lăsa conduşi de cei care impun limite, să facă ceea ce îşi doresc, să scape de bariere.“

Tavi Colen: Am primit vestea cu bucurie mare. Eu speram la asta şi se pare că a meritat. Ne-am hotărât să participăm la Eurovision în noaptea de Revelion. Cineva a adus vorba de Eurovision şi Emma a zis: „Eu n-am fost niciodată la Eurovision. Tu, Tavi, ai fost de 3-4 ori, vreau să particip şi eu o dată“. Eu am tăcut din gură, am băgat la cap şi m-am dus la studio, la domnul Cătălin Tuţă, clăparul nostru, şi i-am zis că vreau să facem o piesă cu care să mergem la Eurovision, să vadă şi Emma cum e cu emoţia, să ne resuscităm, să ne ne mişcăm, să apărem. “

Emma Ştefan: „Noi am pornit la drumul ăsta fără asteptări, pur şi simplu am vrut să trăim momentul de pe scenă. A fost o surpriză frumoasă faptul că ne-am calificat în semifinală. Noi am încercat să ne detaşăm de orice fel de statistici, de tabele, numere, voturi, am vrut pur şi simplu să venim cu sufletul curat şi să le prezentăm oamenilor munca noastră. Am venit ca o echipă, ne-am simţit foarte bine şi în preselecţie, iar duminică ne-am simţit cu atât mai bine că am fost aleşi din 72 de piese.

Parcă de data asta am intrat altfel în noul an. Se zice că la trecerea dintre ani trebuie să îţi faci o rezoluţie şi eu tot timpul îmi făceam bileţele, mantre, clătite, gogoşi (Râde), orice care să-mi preconizeze un an mai bun, dar de data asta fiind la concert în noaptea de Revelion, am zis că eu vreau să merg la Eurovision. Am zis o dată mai în şoaptă, a doua oară parcă am simţit să-i împărtăşesc şi lui Tavi ce simţeam, a treia oară oară deja o spuneam cu gura până la urechi şi cu toată energia de care ai nevoie să pui la cale o chestie de genul ăsta. Uite că din dorinţa mea, a noastră, echipa ne-a susţinut, iar compozitorul piesei, care este şi clăparul nostru, Cătălin Tuţă-Popescu, a reuşit să pună în trei minute o piesă spun eu foarte bună, având vedere că este un muzician adevărat. Echipa mea a trăit de câteva ori experienţa Eurovisionului, toţi sunt foarte pregătiţi pentru o astfel de scenă. Cea mai nouă din echipă şi cea mai mică din toate punctele de vedere sunt eu şi m-am mândrit cu faptul că pot să cânt alături de nişte oameni care chiar ştiu despre ce este vorba cu muzica şi care cântă de când m-am născut eu, iar încrederea pe care ei mi-au acordat-o a însemnat cel mai mult pentru mine până în momentul ăsta. Dacă e să ajungem mai departe suntem 100% pregătiţi să facem faţă.“

Mihai Alexandru, compozitor „Yodel it!“ (Ilinca feat. Alex Florea): „Având în vedere că e cea mai vizualizată piesă şi pe placul fanilor, ne-am aşteptat la asta şi mai mult de atât, la audiţii juriul a vorbit foarte frumos de piesă şi chiar a aplaudat din picioare şi chestia asta nu avea cum să aibe alt rezultat. Ne aşteteptăm şi sperăm să ajungem în finală şi poate chiar mai departe, dar toţi concurenţii îşi doresc la fel.“

Zanga (Alexandra Penciu): „Mi-am dorit cu adevărat să ajung în semifinala Eurovision şi cred că s-a văzut că momentul meu a fost creat cu dragoste şi respect. Circumstanţele în care am primit vestea m-au făcut şi mai fericită. Nimic nu este întâmplător. Eurovision este o mare scenă prin care mă voi adresa oamenilor, iar cei care rezonează cu mine îmi pot arata asta. Am compus piesa într-un moment în care eram un pic dezamăgită şi mă săturasem să-mi pierd curajul. Pe măsură ce scriam mi-am dat seama că nu este doar despre mine, cu toţii alergăm spre fericire şi ignorăm că adevărata fericire este iubirea. Sticlele sunt un simbol- sunt pline cu timp şi iubire. Sticle care se sparg- pentru că suntem fragili. Pentru semifinală voi face totul cât mai bine.“





Alexandra Crăescu: „Nu mă aşteptam să intru în semifinală, pentru că piesa este una lentă, nu tocmai pe placul românilor sau nu tocmai potrivită pentru un concurs de o asemenea anvergură. Dar eu am crezut în ea, sunt foarte bucuroasă că a trecut de audiţii şi o să dau ce am mai bun. “

Xandra: „Mă aşteptam să mă calific pentru că am foarte mare încredere în piesa „Walk on by“, pentru că este o piesă cu un mesaj foarte puternic, cu o compoziţie foarte bună şi greu de interpretat. Cred că are o şansă la câştig şi nu doar aici în ţară, ci şi în top 5 la Kiev.“





Eduard Santha: „Pentru mine a fost un şoc. M-am bucurat foarte mult, evident, şi colegii mei au fost alături de mine. A fost minunat duminică seară, având în vedere că a fost şi ziua mea, am primit cel mai frumos cadou. Am fost cuprins de emoţii, poate eram şi puţin obosit şi când am ajuns pe scenă m-au luat toate căldurile, dar a fost frumos. Cât despre piesă, m-am trezit într-o dimineaţă, cu patru zile înainte de închiderea înscrierilor, după un vis ciudat că eu câştig Eurovisionul şi asta nu e o glumă. Aşa că m-am pus la pian şi am început să scriu. Cumva copleşit de tot ce se întâmplă în lume în ziua de azi, voiam să instig la curaj şi aşa a ieşit „Wild child“. Speram foarte mult să trec mai departe, dar cum nu aveam prea multă experienţă muzicală, precum colegii care au trecut alături de mine, cumva mă simţeam mai mic pe lângă ei. Mulţi dintre ei sunt şi idolii mei, e o onoare pentru mine.“

Eliza Manda (Elizé & No Stress): „Ne-am bucurat foarte mult că am trecut mai departe pentru că erau foarte multe piese, unele bune, şi tocmai de asta câştigul este cu atât mai mare. Speram, pentru că este o piesă în care noi credem foarte mult, puţin diferită faţă de ce există în momentul actual pe piaţa românească. În primul rând este un gen mai puţin abordat la noi în ţară, retro-pop şi cred că şi mesajul face diferenţa. Eu mi-am dorit foarte mult să am o piesă în stilul acesta, proiectul meu Elizé & No Stress am vrut să fie concentrat pe direcţia retro-pop, aşa că l-am rugat pe Vladimir să îmi compună o piesă în acest stil. Aşa a luat naştere „Fără bariere“. Nu aveam iniţial în plan participarea la Eurovision, dar când am văzut că au început să facă cei de la TVR reclamă, ne-am gândit că ar fi o oportunitate şi pentru piesă şi pentru noi.“

Ana-Maria Mirică: „Am primit veştea cu super mare plăcere, cu bucurie şi surprindere. Au fost foarte multe piese şi nu băgam mâna în foc pentru nimic. Normal că ne-ar fi plăcut să ne calificăm, dar nu ne duceam cu gândul până acolo pentru că s-a întâmplat totul extreme de repede: piesa, trasul, propunerea, totul s-a întâmplat pe repede-înainte. Cu o zi înainte să fie depusă piesa, m-am dus şi am ascultat-o, am tras-o şi s-a predat. Nici n-am avut timp să ne facem vreo idee. Speranţele au început să înflorească de abia în momentul în care am văzut că începe să prindă contur şi piesa şi apariţia şi feedback-ul. Dar când a venit vestea normal că am explodat cu toţii, am fost în al nouălea cer, aşa cum o să fim şi dacă mergem mai departe.“

Denisa Demian (D-LEMA): „Nu ne aşteptam la treaba asta, dar ne-a surprins într-un mod foarte plăcut, suntem fericiţi şi sperăm să mergem şi mai departe. Sunt foarte mult piese bune şi din fericire au şi mers mai departe acele piese. Nu te înscri la un astfel de concurs neapărat să câştigi, ci în primul rând pentru noi că este prima experienţă de acest gen, a fost pentru experienţă şi pentru a vedea ce reacţii au publicul şi juriul vizavi de piesa noastră. Mai mult a fost de curiozitare, dar reacţiile au fost foarte drăguţe şi asta ne dă putere să mergem mai departe şi să facem lucruri foarte bune.“





Cristina Vasiu: „Am primit vestea foarte surprinsă pentru că ştiam că participă foarte mulţi cunoscuţi şi au piese foarte bune, dar mizam pe piesa aceasta pentru că este compusă de nişte compozitori din Suedia foarte buni, este o piesă grea, cu un mesaj puternic şi care trebuia să ajungă la oameni. M-am bucurat foarte tare când am aflat că sunt printre cei 15 semifinalişti şi cred că emoţiile s-au simţit şi în glas, pentru că la un moment dat mi-am pierdut puţin cuvintele şi mi-am pierdut şi vocea, dar a fost foarte frumos.“





* Mihai Trăistariu nu doreşte să facă declaraţii pentru presă, Ramona Nerra şi reprezentanţii trupelor MAXIM şi Instinct nu au putut fi contactaţi.