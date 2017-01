Delia anunţă încă un concert „Psihedelia“ la Sala Palatului: „Mi se pare minunat că oamenii au început să plătească bilete pentru artiştii lor preferaţi“ VIDEO

Care sunt preţurile biletelor

După ce anul trecut a reuşit performanţa de a fi primul artist român care a avut un sold out la doar o lună de la anunţul unui show („Delia’s Winter Wonderland“) cu bilete cuprinse între 490 şi 690 de lei, Delia revine azi cu un anunţ minunat pentru fanii ei.

Pentru că biletele de pe 6 martie se epuizează într-un ritm alert şi show-ul este aproape sold out, Delia împreună cu managementul său au decis să pună în vânzare încă o zi de „Psihedelia“ la Sala Palatului, pe 5 martie 2017, informează reprezentanţii Global Records într-un comunicat. Preţurile biletelor variază, în funcţie de categorie, între 75 şi 350 de lei.

„Cred că, în momentul în care obişnuieşti publicul cu producţii de calitate, oamenii vor fi mereu interesaţi“

„Mi se pare minunat că oamenii au început să plătească bilete pentru artiştii lor preferaţi, indiferent că este vorba de mine sau de alţii. Pentru un artist, cea mai mare răsplată, linişte sufletească şi dovadă de recunoştinţă, este faptul că poate desfăşura show-uri pe baza de bilete. Multă vreme, în România, acest lucru nu prea a fost posibil. Dar cred cu tărie că, în momentul în care obişnuieşti publicul cu producţii de calitate, asemănătoare cu cele de nivel internaţional, oamenii vor fi mereu interesaţi. Eu îmi doresc să ofer un produs din ce în ce mai bun“, spune Delia.

Biletele s-au pus în vânzare online pe www.catmusic.ro, www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.salapalatului.ro , iar punctele de vânzare fizice sunt: Sala Palatului, Magazinul Muzica, Magazinele Germanos, Carrefour, Inmedio, Orange, Vodafone, Librăriile Cărtureşti şi Humanitas, Benzinăriile OMV, oficiile Poştei Române semnalizate bilete.ro.

„Psihedelia“ este un show tematic, Delia invitându-şi spectatorii într-o lume pe cre a creat-o special pentru ei, un univers în care fiecare poate să fie ceea ce îşi doreşte. „Fără să-mi dau seama, am devenit culoare, sunet şi mişcare. Mă-nvârt în spirale de lumina repede, mai repede, din ce în ce mai repede. Universul se împleteşte şi răsuceşte, construindu-se sub ochii noştri: vezi muzica? Nu-ţi fie teamă, eşti în lumea pe care am creat-o pentru noi: ia-mă de mână, sunt călăuza ta în acest univers al sinesteziei absolute. Pe pământ, sunt o viziune colorată într-o mare alb-negru. Aici, suntem cine vrem să fim: creează-te! Desenează-te, ascultă-mă, iubeşte-te, descoperă“, spune chiar Delia despre conceptul show-ului.

În ajun de Moş Niculae, Delia a oferit publicului care a venit la Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti un concert exclusivist, la care biletele au avut preţuri între 490 şi 640 de lei. Vedeta a glumit chiar şi pe seama acestora. Cum a fost la show-ul „Delia’s Winter Wonderland“ puteţi vedea aici.

Delia este una dintre cele mai cunoscute soliste de muzică uşoară din România şi totodată una dintre cele mai importante apariţii feminine din showbiz-ul autohton la momentul actual. Talentul muzical moştenit de la mama sa, alături de studiile de flaut şi pian nu au fost în zadar, de-a lungul timpului reuşind să îşi construiască o carieră remarcabilă în industria muzicală din România.

Cântăreaţa a colaborat cu artişti ca Smiley, Horia Brenciu, Taxi, Deepcentral şi Carla’s Dreams, a avut piese pe primele locuri în topurile muzicale, este jurată în cadrul show-urilor TV, „X Factor“ şi „iUmor“, iar în 2017 revine cu un show special la Sala Palatului din Bucureşti.