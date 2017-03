Ce soluţie au găsit organizatorii Eurovision 2017 pentru ca Rusia să rămână în concurs, în ciuda interdicţiei puse de Ucraina

Având în vedere evenimentele recente după care reprezentantei Rusiei, Julia Samoilova, nu i se va permite participarea la Eurovision 2017 după ce autorităţile ucrainene au concluzionat că, în 2015, la un an de la anexarea Crimeei de către Rusia, artista a intrat ilegal în Ucraina, EBU a venit cu o soluţie unică pentru a menţine un climat non-politic pentru concursul muzical.

O măsură fără precedent

Reprezentanţii EBU scriu pe site-ul dedicat concursului că s-a căutat o soluţie prin care să i se ofere Juliei Samoilova şansa de a participa la Eurovision 2017, aşa că au ajuns la concluzia că reprezentaţia acesteia urmează să fie difuzată printr-o transmisiune prin satelit. Iar dacă Rusia se va califica în Finală se va aplica aceeaşi metodă. „Este un lucru care nu s-a mai făcut până acum în istoria Eurovision, dar în spiritul valorilor de incluziune ale concursului şi pentru a sărbători tema acestui an, diversitatea, decizia a fost luată pentru ca toţi cei 43 de concurenţi să aibă şansa de a performa“, mai spus aceştia.

Jon Ola Sand, Executive Supervisor pentru Eurovision, a declarat: „Continuăm să avem un dialog cu autorităţile ucrainene pentru a putea avea toţi artiştii pe scena de la Kiev. Este imperativ ca Eurovision să rămână distanţat de problemele politice şi, având în vedere interdicţia aplicată Juliei Samoilova, am decis să găsim o soluţie care să le depăşească. Am oferit Channel One, televiziunea din Rusia, şansa de a cânta live cu ajutorul unei transmisiuni prin satelit, din moment ce radiodifuzorul şi-a exprimat opţiunea de a participa în concurs“.

Conflictul ruso-ucrainean dus şi pe scena Eurovision

Reamintim că Ucraina, ţara-gazdă a ediţiei din acest an a concursului, interzice participarea reprezentantei Rusiei la Eurovision 2017 după ce autorităţile au constatat că artista a intrat ilegal în Crimeea, la un an de la anexarea peninsulei de către Rusia. Mai exact, Samoilova a susţinut o serie de concerte în oraşul Kerch din Peninsula Crimeea fără a intra în ţară trecând prin graniţa de facto cu teritoriul ucrainean. În conformitate cu legislaţia Ucrainei, autorităţilor le este permis să blocheze intrarea ei în ţară pe o perioadă de mai mulţi ani.

„Serviciul de Securitate Ucrainean a interzis cetăţeanului Federaţiei Ruse Yulia Samoylova să intre în Ucraina pe o perioadă de trei ani“, a anunţat Olena Gitlianska, purtătoare de cuvânt a Serviciului Ucrainean pentru Securitate (SBU), scrie „The Guardian“. SBU a mai interzis accesul în Ucraina altor 140 de artişti ruşi care şi-au exprimat public sprijinul faţă de anexarea Peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

Un purtător de cuvânt de la Kremlin a spus că decizia este „nedreaptă“ şi a cerut Ucrainei să se răzgândească. „Din punctul nostru de vedere, decizia este cât se poate de nedreaptă. Este păcat. Şi sperăm că se vor răzgândi“, a spus Dmitry Peskov, purtător de cuvânt de la Kremlin, adăugând că decizia de a îi interzice accesul Juliei Samoilova la Eurovision devalorizează competiţia, scrie şi News.ro.

Teama Ucrainei de „o fată mică“

Sergei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, a spus că interdicţia va rămâne „în conştiinţa organizatorilor evenimentului“.

Julia Samoilova a afirmat că „nu este supărată“ şi că îşi va continua activitatea. Artista a declarat pentru televiziunea publică Channel One, care a selectat-o pentru a reprezenta Rusia la Eurovision cu piesa „Flame is Burning“, că nu a înţeles de ce Ucraina a considerat că „o fată mică“ ar putea reprezenta vreun pericol. „Voi merge înainte. Cumva, cred că totul se va schimba“, a spus Julia Samoilova.

Julia Samoilova, o cântăreaţă în vârstă de 27 de ani care se deplasează într-un scaun cu rotile, ar fi trebuit să reprezinte Rusia la concursul Eurovision 2017 cu piesa „Flame is Burning“. Existase temerea că Rusia va boicota Eurovision 2017, având în vedere că a 62-a ediţie se va desfăşura în Ucraina, rivalul geopolitic al acesteia. Postul public rusesc a anunţat că ţara va avea un reprezentant la Eurovision 2017 cu doar o zi înainte de expirarea termenului oficial de transmitere a numelor concurenţilor.





Toate detaliile despre ediţia cu numărul 62 a concursului Eurovision

Cea de-a 62-a ediţie Eurovision se va desfăşura la Kiev, după ce cântăreaţa ucraineană de origine tătară Jamala a câştigat competiţia de anul trecut cu piesa „1944“. Cântecul a stârnit controverse şi a reaprins conflictul mocnit dintre Rusia şi Ucraina, întrucât versurile făceau referire la deportarea tătarilor din Crimeea, în timpul regimului sovietic condus de Stalin. Au existat multe voci care au susţinut că victoria reprezentantei Ucrainei a fost una politică şi o încălcare a regulamentului Eurovision, însă Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizatorii competiţiei, a decis că piesa este apolitică, iar triumful legitim. Anul trecut, candidatul Rusiei, Serghei Lasarev, s-a clasat pe podium, pe locul trei.

La Eurovision 2017 participă 43 de ţări, dintre care 18 concurează în prima semifinală, cea de pe 9 mai, iar 19 ţări luptă în cea de-a doua semifinală, de pe 11 mai, când este programată să evolueze atât reprezentanta Rusiei, cât şi artiştii din România, Ilinca şi Alex, care ne reprezintă ţara cu piesa „Yodel It!“. În finala Eurovision 2017 de pe 13 mai sunt calificate direct Ucraina, ţara-gazdă, şi cele cinci mari state finanţatoare ale concursului: Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.