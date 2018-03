Topul eroinelor preferate ale românilor din serialele Netflix FOTO

Pagina de Media, citând Netflix. Astfel, printre cele printre cele mai apreciate personaje feminine de către români se află Claire Underwood din „House of Cards“, „Fetele Gilmore“ şi Eleven din „Stranger Things“, interpretată de actriţa Millie Bobby Brown (14 ani), notează, citând Netflix.

Pagina de Seriale. În top se regăsesc şi personajele din „Orange is the New Black“ şi Jessica Jones, scrie

„Netflix crede cu tărie în importanţa femeilor în spatele camerei, iar serialele de succes sunt exemple vii ale acestui lucru. De exemplu, echipa care a crescut odată cu „Orange is The New Black“ condusă de Jenji Kohan a creat şi „GLOW“. Un alt exemplu este Jessica Jones, care a avut câte o femeie regizor pentru fiecare episod.“, spun reprezentanţii Netflix.

Lista femeilor care conduc serialele şi filmele Netflix:

Tina Fey - „Unbreakable Kimmy Schmidt“

Creatoarea serialului „Unbreakable Kimmy Schmidt“ a fost nominalizată de 15 ori pentru munca ei la acest serial, incluzând premiul pentru Outstanding comedy series şi Comedy episode of the year.

Shonda Rhimes - „Grey's Anatomy“

Un nume nou în lista de super staruri Netflix, Shonda a adus multe femei puternice pe ecran. Serialele ei sunt cunoscute pentru eroine sale, de la doctori la lideri politici.

Jenji Kohan - „Orange is the New Black“, „GLOW“

Jenji este femeia din spatele unora dintre serialele preferate şi de români „Orange is the New Black“ şi GLOW“. În 2014, a fost numită drept una dintre cele mai influente persoane din lume în top 100 Most Influential People in the World de la Time Magazine.

Lena Waithe - „Master of None“

Lena a intrat în istorie ca prima femeie de culoare care a câştigat un Emmy ca scenarist al unui serial de comedie, pentru episodul „Thanksgiving“ al serialului.

Rachel Morrison - „Mudbound“

Rachel Morrison a adus sentimentul acela magic de soare arzător în Mudbound şi este prima femeie Director de imagine care a fost nominalizată pentru un Academy Award.

