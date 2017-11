„Thor: Ragnarok“ cucereşte box office-ul mondial: în doar 10 zile, noua producţie aproape că a egalat încasările primului film din serie VIDEO

Lungmetrajul „Thor: Ragnarok“, cu Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo şi Anthony Hopkins, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 1,4 milioane de lei.

„Thor: Ragnarok“ – a treia parte a celebrei francize din Universul Cinematografic Marvel – a înregistrat încasări de aproape 2,3 milioane de lei în weekendul de lansare în România. Astfel, a treia parte a francizei dedicate Zeului Tunetului a devenit şi filmul Marvel cu cel mai bun opening weekend din ţara noastră. În cele două saptămâni de când se află în cinematografele româneşti, producţia a încasat un total de 4,7 milioane de lei (1,2 milioane dolari).

În zece zile de la lansarea internaţională, filmul regizar de Taika Waititi aproape că a ajuns la nivelul încasărilor primului film al seriei, ce a strâns 449 milioane de dolari în 2011, arată Cinemagia.ro „Thor: Ragnarok“ a avut în acest weekend premiera în Statele Unite (122 milioane de dolari) şi China (56,3 milioane de dolari), iar totalul obţinut din vânzările biletelor la nivel mondial se ridică la 431 milioane de dolari, potrivit BoxOfficeMojo.com

Cel de-al doilea film din serie, „Thor: The Dark World/ Thor: Întunericul“ are un total mai consistent - de 644 milioane de dolari - însă Ragnarok are toate şansele să depăşească şi această sumă.

Conform HollywoodReporter.com, pe plan internaţional, „Thor: Ragnarok” se situează înaintea unor titluri precum „Gardienii Galaxiei Vol. 2“ şi „Doctor Strange“. În multe regiuni, precum Coreea de Sud (25 milioane $), Australia (15, 5 milioane $) şi Brazilia (19 milioane $), filmul a avut cel mai mare record de box-office în luna octombrie. În topul vânzărilor internaţionale, după China, se află Marea Britanie, cu încasări de 27 milioane de dolari, reprezentând un record de box-office pentru piaţa britanică, neluând în calcul filmele din seria Bond. Variety.com afirmă că filmul va domina încasările şi în luna noiembrie.

Sinopsis: În „Thor: Ragnarok“, evenimentele au loc imediat după „The Avengers: Age of Ultron“, când Thor se recuperează în urma cumplitei lupte cu robotul hotărât să distrugă umanitatea. Doar că ceea ce Ultron ameninţa să facă pe Terra iată că se pregăteşte pe Asgard: apocalipsa ar putea distruge din temelii luminoasa lume condusă de Odin, iar Thor va avea mare nevoie de ajutorul lui Loki pentru a înfrunta pericolul ce-i ameninţă tărâmul de baştină.