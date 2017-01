Pentru ce filme au mers românii în cinematografe în ultimul weekend din 2016: o producţie cu Matt Demon, în topul preferinţelor VIDEO

Românii au fost la cinematografe să vadă noile producţii şi în ultimul weekend din an, printre cele mai vizionate filme fiind filmul fantasy „Marele Zid“, comedia „De ce el?“, dar şi SF-ul „Pasagerii“. Vă prezentăm în continuare primele cinci producţii care au atras cei mai mulţi spectatori în cinema, potrivit unui top realizat de Cinemagia şi citat de News.ro.

Filmul fantasy „Marele Zid/ The Great Wall“ a debutat pe primul loc în box office-ul românesc, având încasări de 929.382 de lei şi 42.646 de spectatori.

Regizat de Zhang Yimou, „Marele zid“ spune povestea unor forţe de elită care se luptă pentru soarta omenirii, într-unul dintre legendarele locuri din lume, potrivit cinemagia.ro.





Comedia „De ce el?/ Why him?“, de John Hamburg, cu Zoey Deutch, Megan Mullally, James Franco, Cedric the Entertainer şi Bryan Cranston în distribuţie, a debutat pe locul al doilea în clasamentul românesc, cu încasări de 581.788 de lei, după ce a fost vizionat de 30.060 de spectatori.

Lungmetrajul îl prezintă pe Ned (Bryan Cranston), un tată iubitor, dar mult prea protectiv, care merge împreună cu familia să-şi viziteze fiica la Stanford, unde se întâlneşte cu cel mai mare coşmar al său: Laird (James Franco), iubitul miliardar din Silicon Valley, extravagant atât în limbaj, cât şi în atitudine. Ned nu crede că Laird este partenerul potrivit pentru fiica sa, iar de aici până la un război deschis cu viitorul ginere este doar un pas.

Filmul de dragoste „Pasagerii/ Passengers“, regizat de Morten Tyldum, cu Jennifer Lawrence şi Chris Pratt în distribuţie, a coborât două locuri, înregistrând în a doua săptămână de la lansare încasări de 333.476 de lei şi 14.325 de spectatori.





Producţia SF prezintă aventurile prin care trec un bărbat şi o femeie, îmbarcaţi pe o navă spaţială care trebuie să îi ducă pe o planetă ce a fost colonizată de pământeni. Aflaţi în hibernare, cei doi se trezesc cu 90 de ani mai devreme decât ar fi trebuit, se îndrăgostesc, dar descoperă că nava lor se află în mare pericol.



Filmul „Rogue One: O poveste Star Wars/ Rogue One: A Star Wars Story“, de Gareth Edwards, primul lungmetraj independent desprins din franciza „Războiul stelelor“, a coborât pe locul al patrulea în clasament, cu încasări de 282.315 de lei. Producţia, cu Felicity Jones şi Diego Luna în distribuţie, are o intrigă independentă, plasată cu puţin timp înainte de evenimentele relatate în primul film original ce a deschis franciza în anul 1977. Cu toate acestea, Darth Vader, Imperiul Galactic şi Steaua Morţii rămân elemente centrale şi în intriga din această peliculă.





Animaţia „Hai să cântăm!/ Sing“ a coborât pe locul al cincilea în box office-ul românesc, în al treilea weekend după lansare, cu încasări de 129.922 de lei, fiind vizionată de 6.980 de spectatori. Produsă de Universal, comedia prezintă o competiţie muzicală între animale, a cărei coloană sonoră include piese interpretate de Scarlett Johansson, Katy Perry şi Lady Gaga.