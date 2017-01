Nominalizări Oscar 2017: cele mai mari surprize şi nedreptăţi. Academia i-a exclus pe „veterani“, dar a făcut dreptate actorilor de culoare VIDEO

Lungmetrajul „La La Land“, un tribut muzical adus Epocii de Aur de la Hollywood, a egalat recordul de nominalizări la Oscar primite de un singur film (14), deţinut ex aequo de peliculele „Titanic“ (1997) şi „All About Eve“ (1950), ambele învingătoare la categoria Cel mai bun film, ceea ce înseamnă că musicalul este principalul favorit în cursa Oscar 2017. Lista completă a nominalizărilor Oscar 2017.

În paşi de dans spre Oscar 2017

Un film de dragoste plin de culoare, „La La Land“ are şansa să-l transforme pe Damien Chazelle (32 de ani) în cel mai tânăr regizor laureat cu Oscar şi le-a adus actorilor Emma Stone şi Ryan Gosling nominalizări la categoriile de interpretare. „La La Land“, un tribut adus musicalurilor create de Vincent Minnelli şi Jacques Demy, reprezintă în acelaşi timp o raritate, deoarece este singurul lungmetraj „optimist“ din categoria Cel mai bun film.

Oscar 2017 face dreptate cineaştilor de culoare

Notabil este faptul că Academia Americană de Film americană, instituţia care decernează premiile Oscar, pare să-şi fi învăţat lecţia după valul de critici dure înfruntat în ultimii doi ani din cauza lipsei de diversitate rasială în ceea ce priveşte artiştii nominalizaţi şi membrii ei cu drept de vot.

Trei producţii despre viaţa oamenilor de culoare din America – „Fences“, „Hidden Figures“ şi „Moonlight“ – sunt nominalizate la Oscar 2017 pentru Cel mai bun film. Şapte actori de culoare – Denzel Washington şi Viola Davis („Fences“), Miahershala Ali şi Naomie Harris („Moonlight“), Octavia Spencer („Hidden Figures“), Ruth Negga („Loving“) şi Dev Patel („Lion“) – se numără printre cei 20 de interpreţi nominalizaţi la Oscar 2017. Mai mult, în premieră, Davis, Harris şi Spencer formează trio-ul artiştilor de culoare nominalizaţi în acelaşi an la aceeaşi categorie – Cea mai bună actriţă în rol secundar.

De asemenea, trei dintre cele cinci documentare – „13th“, „I Am Not Your Negro“ şi ”O.J.: Made in America“ – abordează chestiunea inegalităţilor rasiale şi sunt regizate de cineaşti de culoare.

Mel Gibson, din nou în graţiile Hollywood-ului

O altă veste importantă este că Mel Gibson, care a câştigat Oscarul pentru regie în urmă cu 21 de ani, pentru „Braveheart“, iar apoi a fost boicotat de majoritatea oamenilor din industria cinematografică din cauza unor comentarii anitsemite şi sexiste, a revenit în lumina reflectoarelor. Hollywoodul a arătat lumii întregi că l-a iertat, starul fiind nominalizat din nou pentru drama de război „Hacksaw Ridge“, producţie ce a primit alte cinci nominalizări la Oscar 2017, inclusiv la categoriile Cel mai bun film şi Cel mai bun actor în rol principal (Andrea Garfield). Cel mai probabil, Gibson nu va câştiga prestigioasa statuetă, însă cel puţin scapă de titlul de persona non grata a Cetăţii Filmului.

Meryl Streep, un nou record

„La La Land“ nu a furnizat singurul record în urma anunţului nominalizărilor la Oscar 2017. Academia Americană de Film îşi continuă „idila“ cu Meryl Streep, care a primit cea de-a 20-a nominalizare din carieră, stabilind un nou record în domeniu. Actriţa „preferată“ a preşedintelui SUA Donald Trump a fost nominalizată pentru rolul unei cântăreţe afone din filmul „Florence Foster Jenkins“, însă există voci care susţin că unul dintre principalele motive pentru care a intrat în cursă este discursul anti-Trump de impact pe care l-a ţinut în cadrul galei Globurile de Aur 2017.

Una dintre cele mai mari dezamăgiri oferite de nominalizările la premiile Oscar 2017 a fost excluderea actriţei americane Amy Adams din cursa pentru Cea mai bună actriţă în rol principal. De cinci ori nominalizată la Oscar, Amy Adams era favorită pentru a intra şi în cursa de anul acesta pentru apreciatul rol din filmul SF „Arrival“, interpretare pentru care a primit nominalizări la Globurile de Aur 2017, BAFTA 2017, SAG şi Critics Choice. În ciuda faptului că lungmetrajul a primit opt nominalizări, inclusiv pentru Cel mai bun film, Adams a pierdut şansa la o nominalizare în favoarea actriţelor Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone şi Meryl Streep.