Motivul amuzant pentru care a picat la montaj scena cu prinţii William şi Harry din „Star Wars: The Last Jedi“

Prinţii William şi Harry au fost oaspeţi de seamă la premiera „Star Wars: The Last Jedi“ din Londra FOTO Guliver/Getty Images

Scenele filmate de prinţii Harry şi William au fost eliminate din versiunea finală a filmului „Star Wars: The Last Jedi/Războiul Stelelor: Ultimul Jedi“ pentru că nu corespundeau standardului, scrie The Telegraph . Mai exact, cei doi prinţi au fost consideraţi prea înalţi pentru a apărea ca Stormtrooperi, care au în general 1,80 metri.

Prinţul William (1,89 metri) şi fratele său mai mic, prinţul Harry (1,86 metri), au îmbrăcat armurile albe şi şi-au pus celebrele căşti ale soldaţilor Imperiului Galactic pentru o scenă care a fost filmată în timpul unei vizite pe care Alteţele Lor Regale au făcut-o la studiourile Pinewood în aprilie 2016.

Vestea că prinţii vor apărea în „Star Wars: The Last Jedi“ a fost confirmată anul trecut de actorul şi producătorul de film John Boyega, care interpretează rolul soldatului Finn în film. Boyega a mărturisit că a fost „ciudat“ să-i vadă pe cei doi în costume, dar că a fost „o experienţă incredibilă“ să filmeze alături de ei. „A fost mai mult amuzant decât intimidant“, a adăugat actorul.

Chewbacca îi şopteşte ceva prinţului Harry FOTO Guliver/Getty Images

Tot Boyega ar fi fost cel care le-ar fi dat vestea prinţilor că scena lor a picat la montaj. „Le-am cerut iertare personal că au fost scoşi din film, iar Will mi-a răspuns: «Probabil că trebuie să-mi mai exersez abilităţile actoriceşti»“, a dezvăluit actorul într-un interviu pentru ITV. Ulterior însă, un reprezentant al lui Boyega a precizat că actorul a făcut o glumă.

„Star Wars: The Last Jedi“, al doilea film (după „Star Wars: Trezirea Forţei“) din a treia trilogie a celebrei serii, are încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel global, fiind un succes şi în România. Regizat de Rian Johnson, noua aventură spaţială îi are în rolurile principale pe actorii Daisy Ridley, John Boyega şi Oscar Isaac.