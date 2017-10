Iura Luncaşu lansează un lungmetraj de comedie, „Ghinionistul“. Când va avea premiera şi cine sunt actorii principali FOTO

Regizorul Iura Luncaşu (42 de ani) revine cu cel de-al cincilea lungmetraj din carieră, comedia „Ghinionistul“, ce va avea premiera pe marile ecrane pe 8 decembrie.

Comedia anunţă o distribuţie de excepţie. În rolurile principale vor fi actorii Vlad Logigan, Sânziana Tarţa, Gheorghe Visu şi Radu Gabriel. De asemenea, în „Ghinionistul“ vor apărea şi Dorian Popa, Levent Sali, Diana Dumitrescu, Ruby, Augustin Viziru, Virgil Ianţu şi Codin Maticiuc.

„Am aşteptări mari de la «Ghinionistul» pentru că am o dorinţă uriaşă de a continua în zona asta de film independent. Mai mult, consider că am datoria de a încerca să aduc cât mai mulţi oameni în sala de cinema, aşa că am mizat pe comedie şi sper că cel puţin din perspectiva genului, a scenariului şi nu în ultimul rând a distribuţiei excepţionale, «Ghinionistul» să convingă publicul român că cel mai bine ne pricepem să râdem. Am avut noroc că am întâlnit oameni care au înţeles asta, primul sprijin venind din Reşita, unde am descoperit o mare deschidere din partea tuturor. Autorităţile locale, în special primarul Ioan Popa, precum şi comunitatea de business au făcut totul ca acest film să iasă aşa cum ne-am dorit“, a declarat regizorul.

Scenariul filmului „Ghinionistul“ este semnat de Salex Iatma, Iura Luncaşu şi Radu Gabriel, producători ai comediei fiind Iura Luncaşu şi Andrei Băltăreţu-Iancu. Filmările au avut loc în luna octombrie a anului trecut, în oraşul Reşita, precum şi în împrejurimi.

„Ghinionistul“ este o comedie românească şi reprezintă o cursă plină de imprevizibil a unui tânăr talentat care trebuie să înveţe să se bucure din nou de viaţă.

Iura Luncaşu, supranumit „părintele telenovelei româneşti“, a semnat mai multe seriale de succes, precum „Numai iubirea“, „Inimă de ţigan“, „Regina“, „Pariu cu viaţa“, „Aniela“, „Iubire şi onoare“, filmele „Lacrimi de iubire – filmul“, „Minte-mă frumos“, „Minte-mă frumos în Centrul Vechi“ şi „Tudo“, dar şi recent videoclipuri muzicale precum „De unde vii la ora asta?“ (Smiley) şi „Lora“ (Lora).