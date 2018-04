Bernardo Bertolucci, despre regizorul filmului „All the Money in the World“: „Ar trebui să îi fie ruşine că l-a înlocuit pe Kevin Spacey“ FOTO

Kevin Spacey a fost înlăturat din serialul de succes „House of Cards“, în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală la adresa actorului FOTO Getty Images

În timpul premierei versiunii restaurate a lungmetrajului „Ultimul tango la Paris/ Ultimo tango a Parigi” (1972), care a avut loc la Bari International Film Festival, Bertolucci l-a criticat pe Scott pentru că a renunţat la Spacey după ce actorul a fost acuzat de mai mulţi bărbaţi de hărţuire sexuală, potrivit News.ro.

Regizorul italian a spus că, în momentul în care a aflat că Scott a fost de acord să şteargă toate scenele filmate de Kevin Spacey, prima lui reacţie a fost să îi scrie editorului Pietro Scalia, colaborator obişnuit al britanicului, „să îi spună lui Scott că ar trebui să îi fie ruşine”. În plus, el este de părere că Scott a cedat presiunii.

„Apoi, imediat, am vrut să fac un film cu Spacey”, a spus Bertolucci în aplauzele publicului. Regizorul în vârstă de 77 de ani a menţionat că este complet de acord cu mişcarea #MeToo, pe care a lăudat-o pentru că a dus la conştientizarea privind violenţa împotriva femeilor.





Bernardo Berolucci FOTO The Telegraph

Filmul „All the Money in the World” a fost marcat de scandalul sexual început în luna octombrie 2017 la Hollywood. Cu filmările finalizate, Sony a fost nevoită să renunţe la premiera stabilită să aibă loc la AFI Fest, iar Ridley Scott a luat o decizie fără precedent - să refilmeze cu Christopher Plummer scenele în care apărea Kevin Spacey. Pentru rolul său, Plummer a primit şi o nominalizare la premiile Oscar.

La rândul său, Ridley Scott a fost lăudat pentru decizia luată.





Ridley Scott FOTO Getty Images

În prezent, procurorii din Los Angeles investighează un posibil caz de agresiune sexuală împotriva lui Spacey, care datează din 1992.

Bertolucci a fost criticat de-a lungul anilor pentru că i-a ascuns actriţei Maria Schneider detalii privind scena violului din „Ultimul tango la Paris”, pentru a obţine de la aceasta o reacţie cât mai veridică. Cineastul a recunoscut că s-a purtat oribil faţă de actriţă la acel moment, însă a negat că are regrete.

Schneider a spus că s-a simţit „puţin violată de Marlon (Brando, n.r.) şi de Bertolucci” şi că dacă şi-ar fi ştiut drepturile ca actriţă şi-ar fi sunat agentul şi avocatul.

Bertolucci a rediscutat, la Bari, scena: „Pe platourile de filmare, a fost fericită. Nu credeţi social media unde se susţine că a fost viol: scena untului a fost pură simulare”.

Cineastul a mai afirmat că, în timpul filmărilor, Marlon Brando a fost foarte protectiv cu actriţa. „Era o relaţie foarte bună între ei”.

La evenimentul de sâmbătă seară, regizorul Giuseppe Tornatore i-a înmânat lui Bertolucci premiul pentru întreaga activitate Federico Fellini Platinum.