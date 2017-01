Noi dezvăluiri: David Bowie a descoperit că suferă de cancer în fază terminală cu trei luni înainte să moară

Filmul „David Bowie: The Last Five Years“, difuzat de BBC2, sâmbătă seara, cu o zi înainte de data la care artistul ar fi împlinit 70 de ani, dezvăluie că Bowie a aflat că tratamentul urmează să fie întrerupt, la momentul în care filma videoclipul pentru piesa „Lazarus“.

David Bowie a murit pe 10 ianuarie 2016 , la câteva zile după ce a împlinit 69 de ani şi după lansarea celui de-al 25-lea album, „Blackstar“. El a ascuns boala de care suferea.

„David spunea: Vreau să fac din asta o simplă reprezentare video“, a povestit Johan Renck, regizorul videoclipului „Lazarus“, în care artistul cântă versuri ca „Priveşte în sus, sunt în Rai“ de pe un pat de spital.

Renck a insistat că interpretarea videoclipului - cum că artistul cântă de pe patul de moarte - este greşită deoarece chiar el a propus acest concept cu o săptămână înainte ca Bowie să primească ultimul diagnostic.

„I-am spus direct că melodia ar trebui să se numească «Lazarus», iar tu ar trebui să stai într-un pat“, a relatat regizorul. „Pentru mine era o legătură cu conotaţie biblică, nu avea de-a face cu faptul că el era bolnav. Am aflat mai târziu, în săptămâna filmărilor, când i s-a spus că totul s-a terminat, că tratamentul a fos întrerupt şi că boala a câştigat“, a mai declarat Renck.

Chiar şi aşa, Bowie nu a renunţat la speranţa că va supravieţui cancerului şi voia să facă muzică în săptămânile dinainte de a muri, potrivit lui Ivo Van Hove, regizor muzical de scenă pentru „Lazarus“.

Noul documentar este realizat de Francis Whately şi este o continuare a precedentei poveşti de la BBC, „David Bowie: Five Years“, care a fost difuzat în 2013 pentru prima dată şi care s-a axat pe cei mai importanţi cinci ani ai cântăreţului din perioada 1971-1983.

Documentarul lui Whately surprinde în profunzime albumul surpriză din 2013, „The Next Day“, materialul cu infuzie de jazz „Blackstar“ din 2016, lansat cu câteva zile înainte de a muri, şi primul său muzical de scenă, „Lazarus“.

Filmul abordează şi relaţia dificilă a lui Bowie cu succesul, pe care el la începutul carierei l-a îmbărţişat în ideea de a câştiga libertate de creaţie, dar ani mai târziu i-a displăcut. După un infarct suferit în 2003, s-a retras din vizorul public. Whatley spune că Bowie ar fi vrut să se mute înapoi la Londra, dar a rămas în New York pentru că asta i-a permis să stea în penumbră.

David Bowie (8 ianuarie 1947 - 10 ianuarie 2016) a fost cântăreţ, compozitor şi producător. El a fost recompensat cu două premii Grammy, iar albumele sale s-au vândut în peste 140 de milioane de copii pe plan mondial. Activ pe parcursul a cinci decenii, frecvent reinventându-şi stilul muzical şi cochetând cu mai multe genuri, David Bowie a fost considerat de majoritatea criticilor muzicali un influent inovator, în special datorită lucrărilor sale din anii '70. Cântăreţul britanic s-a inspirat dintr-o vastă paletă de subiecte, în special din artă, filosofie şi literatură.