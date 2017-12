Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit o fotografă în timpul unui concert: „A fost cât se poate de intenţionat“ VIDEO

Incidentul a avut loc în timpul recitalului pe care trupa îl susţinea la cea de-a 28-a ediţie a concertului de Crăciun organizată de postul de radio din Los Angeles.

Lauren se afla de o parte a scenei, în timp ce de cealaltă stăteau trei fotografi. Într-o înregistrare video, Homme poate fi văzut cum trece de Lauren, apoi se întoarce şi îi loveşte cu piciorul camera.

„Josh venea spre mine şi eram destul de încântată, nu mai fotografiasem Queens Of The Stone Age înainte şi abia aşteptam. L-am văzut venind spre mine şi făceam poze. Imediat după aceea, piciorul lui a lovit aparatul, care a intrat în contact cu faţa mea destul de tare“, a spus Lauren.

Fotografa a precizat că muzicianul şi-a balansat piciorul şi a lovit-o în faţă, a continuat să cânte, în timp ce femeia s-a aşezat „uimită“, ţinându-se cu mâna de faţă. După încheierea concertului, la care au participat şi Thirty Seconds To Mars şi Muse, Lauren a mers pentru a primi îngrijiri medicale la Cedars-Sinai Medical Center. Ea urma să depună plângere la poliţie.

„Încercam doar să îmi fac meseria“, a mai scris ea. „Agresiunea de orice fel nu este în regulă, indiferent de motiv. Alcoolul şi drogurile nu sunt o scuză. Mă aflam unde aveam voie să fiu, nu am încălcat vreo regulă“.

„N-aş face niciodată rău în mod intenţionat cuiva care lucrează sau participă la unul dintre concertele mele şi sper că Chelsea va accepta scuzele mele sincere“, a scris rockerul pe Twitter.

Vădit marcat, muzicianul a mai spus, potrivit News.ro: „Vreau să îmi cer iertare lui Chelsea Lauren. Nu am nicio scuză sau motivaţie care să justifice ce am făcut. Am fost complet idiot şi îmi pare rău. Sper că eşti bine.“





Artistul în vârstă de 44 de ani a cerut, de asemenea, scuze colegilor de trupă şi fanilor, familiei, soţiei şi copiilor: „Am făcut multe greşeli în viaţa mea, iar aseară, cu siguranţă, a fost una dintre ele. Vreu să fiu un om bun, însă cred că aseară am ratat cu siguranţă asta... Cred că trebuie să mă lămuresc cu nişte lucruri.“