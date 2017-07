Jay-Z, noi confesiuni despre momentele grele ale mariajului cu Beyoncé: „A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată“

După foarte mulţi ani în care şi-au ţinut relaţia departe de lumina reflectoarelor, Beyoncé şi Jay-Z au dezvăluit detalii intime despre mariajul lor.



Recent, Jay-Z a făcut publică o filmare în care sunt surprinse discuţii profunde despre relaţii şi interviuri cu vedete precum Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul, Jesse Williams, Aziz Ansari, Mahershala Ali şi Meek Mill.

„Aceasta este viaţa mea reală. Am fugit în acest loc şi am construit această casă mare şi frumoasă numită relaţie, dar care nu a fost clădită 100% pe încredere şi a început să se crape. Lucruri au început să se întâmple, iar oamenii le-au putut vedea“, a explicat Jay-Z, citat de revista People. „Apoi am ajuns într-un punct în care am zis: «Bine, hai să uităm totul şi să o luăm de la capăt». A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată!“

Printre altele, cântăreţul afirmă că şi-a implorat soţia să nu îl părăsească şi că înainte să lanseze albumul i-a cântat toate piesele ei. „Am ajuns într-un punct în care am realizat că dacă ne dorim ca lucrurile să funcţioneze trebuie să nu mai fie nimic fals. Absolut nimic. Nu spun că nu a fost inconfortabil, pentru că, în mod evident, a fost“, a povestit Jay-Z.

În aprilie 2016, Beyoncé a lansat albumul de succes „Lemonade“, o colecţie de cântece despre rasism, feminism şi emanciparea femeilor, dar şi despre dragoste şi trădare şi aluzii la infidelitatea lui Jay-Z.

În replică, soţul ei a lansat recent albumul „4:44“ în care a recunoscut că i-a fost infidel în repetate rânduri şi îşi exprimă regretul. „A fost nevoie ca fiica mea să fie născută, ca să pot înţelege lucrurile şi din perspectiva unei femei“, cântă rapperul referindu-se la Blue Ivy, fiica în vârstă de cinci ani a cuplului.

Jay Z i-a menţionat şi pe gemenii lor, născuţi luna trecută: „A fost nevoie de aceşti gemeni ca să încep să cred în miracole. Mi-a luat prea mult timp să compun acest cântec. Nu te merit.“

„Ce sens are un «menage a trois» când ai un suflet pereche? Ai riscat asta pentru Blue? Îmi este frântă inima din cauza zilei când a trebuit să îmi explic greşelile“, mai arată versurile artistului.

Jay-Z (47 de ani) şi Beyoncé (35 de ani) s-au căsătorit pe 4 aprilie 2008, iar pe 7 ianuarie 2012 s-a născut fiica lor, Blue Ivy. În iunie anul acesta, Beyoncé a adus pe lume gemeni, o fetiţă şi un băieţel, pe nume Rumi şi Sir.