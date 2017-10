Courtney Love a avertizat tinerele actriţe, în urmă cu 12 ani: „Nu vă duceţi la petreceri private cu Weinstein“. Ce a păţit artista după această declaraţie VIDEO

O înregistrare apărută recent în mediul online arată că

artista americană Courtney Love a tras un semnal de alarmă cu privire la comportamentul abuziv al lui Harvey Weinstein, în cadrul unui interviu acordat pe covorul roşu, în urmă cu 12 ani.





Întrebată de jurnalişti care este sfatul vedetei pentru tinerele actriţe care debutează la Hollywood, Courtney Love a răspuns: „Dacă Harvey Weinstein te invită la o petrecere privată la hotelul Four Seasons, nu te duce“, a răspuns actriţa, care mărturisea că se teme de consecinţele acestui „sfat“.





.@Courtney Love's advice in 2005: "If Harvey Weinstein invites you to a party at the Four Seasons, don't go." pic.twitter.com/I1Zq0WvVNM — HannahJane Parkinson (@ladyhaja) October 14, 2017

Printr-o postare pe Twitter, Courtney Love a mărturisit şi faptul că a fost „exclusă“ pentru totdeauna din cea mai mare agenţie de talente de la Hollywood, pentru că ar fi vorbit împotriva producătorului de film Harvey Weinstein.

„Deşi nu am fost una dintre victime, am fost interzisă pentru totdeauna din CAA (Creative Artists Agency) pentru că am vorbit împotriva lui Harvey Weinstein”, scris artista pe pagina sa de Twitter.

Although I wasn't one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein #rape https://t.co/8giwNkrC5t — Courtney Love Cobain (@Courtney) October 14, 2017 Zeci de femei au povestit că au fost hărţuite sexual de Harvey Weinstein, dintre care trei spun că au fost violate. Printre cele care au avut curajul să-şi spună povestea se află actriţele Ashley Judd şi Rose Mc Gowan, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, jurnalista Lauren Sivan şi modelul Ambra Battilana şi actriţa italiană Asia Argento.

Aceste fapte au fost dezvăluite de jurnaliştii The New York Times, care au documentat mai multe cazuri, au stat de vorbă cu victimele şi au aflat cum producătorul a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale, care datează din ultimii 30 de ani, cu ajutorul banilor, „cumpărând“ tăcerea a cel puţin opt dintre victimele sale.

Harvey Weinstein este fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme celebre precum „The English Patient“ (1996), „Malèna“ (2000), „Gangs of New York“ (2002), „Fahrenheit 9/11“ (2004), „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ (pentru care a primit Oscarul) şi „Django Unchained“ (2012). Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.