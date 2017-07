Actorul John Heard, tatăl lui Kevin din „Singur acasă“, a fost găsit mort într-un hotel

John Heard s-ar fi aflat în acel hotel pentru a se recupera în urma unei intervenţii chirurgicale la spate.







În filmul „Home Alone“ din 1990, John Heard interpretează rolul unui tată care îşi uită fiul (Macauley Culkin) acasă, plecând într-o vacanţă în Franţa. Actorul şi-a reluat rolul în cel de-al doilea film al francizei, „Singur acasă 2 - Pierdut în New York/ Home Alone 2: Lost in New York“.





John Heard a apărut, de asemenea, în filmele „Cat People“, „After Hours“, „Big“, „Beaches“ şi „Gladiator“, dar şi în producţii de televiziune precum „Miami Vice“ şi „The Sopranos“. A avut apariţii şi în seriale precum „CSI: Miami“, „Prison Break“ şi „Modern Family“.