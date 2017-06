Viziunea despre temele pentru vacanţă. Legea zice „ba“, dar pentru unii elevi e „da“

Potrivit ordinului semnat iarna trecută de Ministrul Educaţiei în funcţie la acea perioadă, MIrcea Dumitru, „În perioada vacanţelor, de regulă,nu se vor da teme pentru acasă elevilor din ciclul primar şi gimnazial.“

În ultima zi de şcoală, un elev a fost întrebat de către un reporter digi24 dacă şi câte teme are de făcut în vacanţa de vară. Acesta a răspuns: „Nu le-am numărat, dar am văzut că are 100 de pagini“

-Şi ai şi de citit?

-Da, am şi de citit.

-Câte cărţi?

- Patru.

Cantitatea de teme este uneori, prea mare, spun şi o parte dintre părinţi.

„Tot timpul au avut. Şi în vacanţele alea mici au avut lectură de citit, chiar dacă ei erau la clasa 0 şi abia învăţaseră să citească”, spune un părinte,

Potrivit unui ordin de ministru emis la finalul anului trecut, „în perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.”

Profesorii spun că respectă ordinul, iar elevii care studiază în vacanţe o fac din propria voinţă.

„În vacanţe, unii îşi doresc să le recomand ce să facă şi atunci, fără să punem presiune pe absolut nimeni, ei iau din partea noastră recomandări de lectură şi recomandări de lucru”, spune Sorina Lăcătuş, profesor de limba română.

„Nu ne-a dat nouă teme, dar mi-am luat şi eu ca să nu uit peste vacanţă tot ce am învăţat în clasă”, afirmă un elev.

Vacanţa de vară se va termina pe 11 septembrie.