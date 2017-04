Probleme la olimpiadele şcolare. Ministerul Educaţiei a sesizat Parchetul din Vrancea după faza judeţeană de la Română

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Gabriel Ispas, a declarat, pentru News.ro , că la olimpiadele de anul acesta au fost mai multe probleme, dar cea mai mare a fost în judeţul Vrancea, unde mama unui copil care participa la olimpiadă era atât atât membru în comisia judeţeană de elaborare de subiecte cât şi membru în comisia judeţeană de organizare de olimpiade. Mai mult, potrivit acestuia, punctajele mai multor lucrări au fost modificate de câteva ori.

"Este absolut în neregulă. Dar nu a fost singura problemă. Nu numai acest lucru, conflict de interese, ne-a atras atenţia. Am fost sesizaţi, apoi am văzut direct, că trei lucrări aveau ştersături pe notare. De la 114 s-a făcut 104 apoi 112, era evident că pe o altă lucrarea a fiului profesoarei, de la 102 s-a făcut 114 apoi 104. Şi nereguli în borderourile de notare, erau spaţii libere sau spaţii completate cu creionul sau cu creionul şi pix. Şi, o situaţie absolut hilară, adunând notele nu dădea punctajul final, adică unu plus unu, plus doi dă şase. Evident că am chemat la minister inspectorul de specialitate, cu inspectorul general şcolar, cu lucrările şi, în prezenţa directorului general de la preuniversitar şi a şefului corpului de control, am solicitat să vedem originalele respective. Am constatat ceea ce s-a întâmplat şi am solicitat Direcţiei Juridice să întreprindă demersurile legale ce se impun şi, pe cale de consecinţă, am sesizat Parchetul", a spus Ispas, potrivit sursei citate.

Potrivit acestuia, aceasta nu a fost singura problemă de la olimpiade, dar a fost cea mai gravă.

Astfel, potrivit acestuia, la Matematică, în Dolj, un elev de clasa a VIII-a a avut o rezolvare altfel decât era în barem, motiv pentru care Ministerul a suplimentat numărul de locuri acceptând rezolvarea lui ca fiind corectă.

Totodată, tot la matematică, în Olt, trei elevi aveau punctajul maxim. „Atunci a apărut un criteriu că pleacă cine a fost şi anul trecut la olimpiadă. Or, acesta nu este un criteriu corect pentru evaluarea unui elev, să îl condamn pe un elev foarte bun să nu poată să meargă la olimpiadă pentru că nu a fost şi anul trecut. Am decis să aprobăm un loc în plus", a mai spus secretarul de stat.

Alte discuţii au vizat olimpiada de Informatică.

"Au fost discuţii la olimpiada de informatică, cu alocări şi realocări de locuri. Domnul ministru a luat decizia ca la informatică să putem să avem o redistribuire a locurilor rămase vacante între judeţe pe criterii foarte simple. Am împărţit pe ani de studiu şi am luat pe punctajele naţionale în jos toate această chestiune", a continuat Ispas.