Cum mori cu dreptatea în braţe în România. Cazul profesoarei care jignea un elev rom de 11 ani

O profesoară de la Liceul „Marin Preda” din Capitală este acuzată că a jignit şi a discriminat un elev de clasa a V-a şi i-a ameninţat pe ceilalţi că-i împuşcă. Şi nu s-a oprit aici: chemată în faţa membrilor Consiliului pentru Combaterea Discriminării, profesoara Mihaela Cioc şi-a susţinut opiniile extremiste.





Colegii femeii sunt şocaţi, dar susţin că potrivit legii nu i se poate desface contractul de muncă. Singura şansă care ar putea ajuta conducerea şcolii să o îndepărteze de la catedră ar fi o hotărâre judecătorească, susţine Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti. Iar dascălul predă la trei unităţi şcolare din Bucureşti.





Părinţii elevilor unei clase de-a V-a de la Liceul „Marin Preda” nu şi-au mai lăsat copii la orele de Educaţie Tehnologică din luna decembrie, după ce profesoara i-ar fi agresat verbal şi i-ar fi ameninţat.





Părinţii se plâng că dascălul creează tensiune în sala de clasă, ajungând până la a le spune copiilor că are un pistol pe care nu va evita să îl folosească. „Le-a spus că are un pistol, pe cei din primele bănci îi împuşcă, iar dacă nu mai are gloanţe, are şi un cuţit, pentru cei din băncile din spate”, povesteşte Elena Andrei, mămica unuia dintre elevii agresaţi de Mihaela Cioc. Problemele copilului cu profesoara de Tehnologie ar fi început chiar de la prima oră.





„Noi suntem de etnie romă, băiatul este mai bruneţel. L-a ridicat în picioare, l-a întrebat cum îl cheamă, deşi toţi copii aveau în faţă cartonaşe cu numele, pentru a fi mai uşor de reperat de către profesori, şi l-a întrebat: Eşti român? Copilul a spus: da. Sunt român, iar ea a zis: Aha. Stai jos” povesteşte Elena Andrei. Apoi, povesteşte mama, pe 25 octombrie profesoara s-a supărat pe băiat pentru că a băut apă în timpul orei, ceea ce e i-a atras şi o notă de 2.





Legat de modul în care îşi desfăşoară orele, mămica susţine că profesoara obişnuieşte să scoată câte trei copii în faţă, la lecţie, şi îi ascultă în timp ce le predă celorlalţi. După ce le predă din carte, acasă le dă ca temă tot lecţia din carte, explică mămica.





După câteva săptămâni au început să curgă reclamaţiile





Directorul adjunct al Liceului Marin Preda, Costel Barbălată, confirmă că profesoara, suplinitor la această unitate şcolară din toamnă, creează probleme, iar sesizările privind conduita la clasă şi modul în care îşi ţine orele au început să vină imediat după primele săptămâni de şcoală. Mai mult, pe baza reclamaţiilor, aceasta a şi fost sancţionată, în ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al şcolii, după ce a fost convocată la Comisia de disciplină.





„Acum, pentru că la una din ore a adresat cuvinte nedemne de un profesor unui elev, a fost reclamată la CNCD. Am fost împreună cu dumneaei la CNDC, a avut o prestaţie jalnică. Probabil că va fi amendată. La un moment dat m-am oferit să aplanez conflictul, să asist la ore, dar mi-a spus că nu am voie să particip la ore, să o asist, m-a reclamat printr-o scrisoare. Mi-a adresat cuvinte greu de redat. Spune că noi coalizăm cu ţiganii”, a explicat directorul instituţiei de învăţământ, Costel Barbălată.





Apărarea profesoarei în faţa CNCD





„Nimeni şi nimic nu mă poate obliga sau determina să lucrez cu ţigani declaraţi sau nedeclaraţi (constat că au o intuiţie fantastică în a mă găsi) sau cu orice alt om care are un comportament ţigănesc autoînsuşit. (...) Din păcate pentru mine, unii ţigani au încercat să îşi schimbe comportamentul pe termen scurt şi să revină în viaţa mea sau unii români au încercat să ne împace (...) Fals şi mincinos. Nimeni şi nimic nu ne mai poate împăca şi nimeni nu mă poate obliga să dau ţiganilor altceva decât ce vreau eu, adică Nimic + Blestemele lor înapoi + înştiinţarea că deschisul geamurilor la clasă sau acasă, mâncarea cu usturoi sau ceapă la clasă, inteligenţa lor brusc sclipitoare, nu pot spăla mirosul lor specific, natural, şi mitocănismul lor şi nici să le acopere mârlănia, urletele de şatră, de peste tot. (...) Practic mă obligaţi să fiu sluga unor ţigani...”, a susţinut Cioc în faţa membrilor CNCD. Şi cu toate profesoara vine în continuare la ore, semnează condica şi le pune absenţe tuturor copiilor.





Inspectoratul ştie de caz de ani buni





Profesoara Mihaela Cioc este un subiect vechi al sesizărilor făcute la Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISMB, Marian Banu, cadrul didactic are calificative extrem de mici, pentru că a creat probleme la fiecare şcoală la care a fost.





„A fost la mai multe unităţi de învăţământ, are calificativele foarte slabe din anii anteriori, numai că, din păcate, nu putem face nimic din punct de vedere al desfacerii contractului de muncă. Doamna participă la concursul pentru ocuparea postului, obţine notă, iar noi suntem obligaţi să îi oferim orele respective. Ne dă în judecată dacă nu-i dăm ore şi câştigă, chiar dacă părinţii au dreptate. Mai are ore şi la alte şcoli, aceleaşi probleme le face. Peste tot pe unde a trecut numai probleme a creat, numai sesizări, nemulţumiri din partea părinţilor”, a declarat Banu.





Directorul Liceului Marin Preda, Costel Barbălată, susţine că este regretabil că astfel de persoane profesează în învăţământ. „Sunt paşi mulţi până la desfacerea contractului de muncă. Legea Educaţiei şi Codul muncii sunt strâmbe din acest punct de vedere. Potrivit Codului Muncii, sancţiunile trebuie date gradual, după o perioadă sunt şterse din cazierul profesorului respectiv. Ministerul Educaţiei ar putea, în principiu, să reglementeze ca persoanele care au un astfel de trecut dubios să nu fie primite în concurs”, a încheiat directorul instituţiei de învăţământ.