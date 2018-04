Viorica Dăncilă dă cu subsemnatul şi în faţa deputaţilor: va trebui să explice unde sunt banii din creşterea economică

Premierul Viorica Dăncilă a fost convocată marţi de PNL în plenul Camerei Deputaţilor pentru a le explica românilor "unde sunt banii din creşterea economică”, “ce se întâmplă cu ţara” şi "încotro se îndreaptă”, scrie news.ro, precizând că dezbaterile în plenul Camerei Deputaţilor sunt programate pentru ora 16.00.

Potrivit documentului înaintat de liberali Biroului Permanent, tema dezbaterii va fi “Premierul României, Viorica Dăncilă, trebuie să le explice românilor unde sunt banii din creşterea economică”.

“ Principalele teme pentru care convocăm premierul Dăncilă să dea seama ţin de derapajele din economie, de scăderea puterii de cumpărare a românilor din cauza guvernării PSD – ALDE, blocajul în ceea ce priveşte marile proiecte de investiţii în infrastructura de transport, sănătate şi situaţia dezastruoasă în materie de absorbţia fondurilor europene”, declara liderul PNL, Ludovic Orban.

La rândul său, deputatul PNL Raluca Turcan afirma că România este pe cel mai jos loc la capitolul investiţii publice, în timp actualul Guvern spune că avem creştere economică.

"Suntem pe locul cel mai de jos ca şi procent al investiţiilor public in condiţiile în are actualul Guvern se laudă cu creştere economică. Întrebarea PNL este unde sunt banii din creşterea economică? Unde se duc ei, dacă în investiţii publice nu, dacă în cofinanţarea fondurilor europene nu, dacă nu în atragerea investitorilor privaţi nu? Este clar că în momentul de faţă suntem concentraţi doar pe partea de cheltuieli care trebuie suportate pana la un anumit prag, atât cât Romania să nu fie îngenuncheată prin generaţiile viitoare şi să ajungă într-o incapacitate de a mai susţine aceste cheltuieli. (...) Îi atragem atenţia in mod public preşedintelui Camerei Deputaţilor să abandoneze unicul scop pe care îl are de când ocupă această funcţie, şi anume să-şi spele dosarul de corupţie şi să se concentreze pe problemele reale ale românilor. Să vină şi domnia sa la tribuna Parlamentului, dar in special să-i permită omului pe acre l-a pus, pentru că îi este fidel, în fruntea Guvernului României să vină şi să prezinte cifre situaţii astfel încât românii să anticipeze ce urmează să li se întâmple în zilele următoare”, declara Raluca Turcan.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat estimările publicate la jumătatea lunii februarie, referitoare la creşterea de 7%, pe serie brută, a Produsului Intern Brut (PIB) în anul 2017, aceasta este cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană (UE).

La jumătatea lunii trecute, şeful misiunii FMI în România, Jaewoo Lee, avertiza că se aşteaptă ca economia României să încetinească la 5% în acest an şi să încetinească spre 3% pe termen mediu, potrivit lui Lee.

”Per ansamblu, economia României se descurcă bine, a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere economică din UE. Dar, această creştere ar putea deveni tot mai fragilă, în lipsa unor măsuri. Măsurile de moderare fiscală şi de înăsprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai bună combinaţie pentru România. (...) A fost o creştere rapidă, bazată pe consum. Este nevoie de moderaţie şi de un ritm stabil”, a afirmat Lee, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Banca Naţională a României (BNR).

Şeful misiunii FMI a avertizat că deficitul de cont curent a crescut anul trecut, în contextul în care avansul importurilor, peste cel al exporturilor, a deteriorat balanţa comercială.

”Deficitele fiscale, alături de nivelul redus al investiţiilor, vor reduce spaţiul de manevră în viitor şi vor slăbi potenţialul de dezvoltare al României”, a spus Lee.

Şeful misiunii FMI a atras atenţia asupra slabei colectări a taxelor, România fiind pe ultimele locuri din UE din acest punct de vedere.

”Aceste rezultate foarte slabe în ceea ce priveşte colectarea taxelor arată nevoia urgentă de reorganizare a autorităţilor fiscale şi a sistemelor IT. (...) Actualul nivel tehnologic este depăşit şi afectează nivelul colectării. Modernizarea sistemului IT ar trebui să fie prioritatea autorităţilor”, a afirmat Lee.