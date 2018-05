Comisia Europeană şi BCE cer Guvernului să nu mai intervină în politica BNR

„Comisia Europeană şi Banca Centrală Europenă - verdict devastator pentru Dragnea şi guvernele sale! În 2018, doar 1 din cele 4 criterii necesare pentru aderarea la zona euro mai este îndeplinit!!! În 2016, 3 criterii din 4 erau îndeplinite! Guvernarea PSD şi Comisia „Dăncilă-Vâlcov” pentru aderarea la zona euro au înrăutăţit dramatic situaţia economică. Acest rezultat arată că România s-a îndepărtat de zona euro după 2016. (...) CE şi BCE intervin şi cer modificarea statului BNR. Asta şi după ce Dragnea şi gaşca lui au atacat banca centrală în discursul public şi au încercat să influenţeze politica monetară printr-o scrisoare ameninţătoare adresată conducerii BNR”, scrie C]ţu pe pagina sa de facebook

Potrivit acestuia, prima şi cea mai importantă cerinţă din partea CE arată că „Ministerul Finanţelor Publice nu trebuie să mai participe la şedinţele de politică monetară, nici măcar ca observator”.





„În contextul politic din România, riscul este prea mare ca politicul să influenţeze politica monetară a BNR. CE şi BCE nu se opresc aici. Merg mai departe şi cer să se includă în statutul BNR : "Article 3 should expressly oblige the government not to seek to influence the members of the BNR's decision- making bodies in the performance of their tasks." Atrag atenţia asupra expresiei “expressly oblige”… (pe scurt - statutul BNR ar trebui să le interzică membrilor guvernului să caute să influenţeze conducerea BNR ). Veştile proaste pentru Dragnea şi gaşca lui nu se opresc aici. CE şi ECB cer o serie întreagă de modificări la statul BNR (90% din statut) care au un singur scop: să întărească independenţa politicii monetare faţă de intervenţia politicului”, adaugă Cîţu.







Avertizând că „lucrurile au devenit foarte serioase”, Cîţu punctează că „Dragnea şi PSD trebuie să înţeleagă un lucru foarte clar: chiar dacă printr-o minune toate cele 4 criterii sunt îndeplinite, România nu poate adera la zona euro până când statutul BNR nu este modificat, aşa cum cer BCE şi CE. România nu poate să facă modificările la statut cu o lună înainte de a încerca să intre in ERM. Nu. Statutul trebuie modificat cât mai repede, în 2018. Atlfel, România va rămâne mulţi ani în afara zonei euro şi a spaâiului Schengen”, încheie politicianul.