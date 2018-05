Uber şi Armata SUA testează o tehnologie care ar putea fi folosită la maşinile zburătoare

Alianţa dintre Uber şi US Army scoate în evidenţă eforturile depuse de Uber şi de alte companii pentru a transforma maşinile care arborează un concept de science fiction într-un hardware real pentru locuitorii marilor oraşe, în care traficul este o problemă, scriu autonews.com şi verticalmag.com

Reprezentanţi ai Uber şi ai Direcţiei de Cercetare, Dezvoltare şi Inginerie a US Army au declarat că se aşteaptă să cheltuiască 1 milion de dolari pentru a dezvolta şi testa prototipurile unui sistem care ar fi folosit pe un vehicul vertical care poate decola şi ateriza.

Sistemul ar avea două rotoare suprapuse, care se rotesc în aceeaşi direcţie sub comanda software-ului sofisticat. Această abordare ar putea conduce la o funcţionare mai silenţioasă decât sistemele convenţionale de rotoare suprapuse.

"Acest acord cu Uber arată că Armata SUA are abordări inovatoare pentru a colabora cu un partener din industrie care se află cu adevărat pe segmentul de vârf", a declarat Dr. Jaret Riddick, directorul din cadrul U.S. Army Research Laboratory's Vehicle Technology Directorate (ARL). "Această colaborare este o oportunitate de a avea acces la anii de cunoştinţe ai experţilor, ceea ce va permite armatei să promoveze rapid tehnologia reciproc avantajoasă pentru operarea silenţioasă şi eficientă VTOL sau operaţiunea de decolare şi aterizare verticală pentru flota următoare a vehiculelor aeriene fără pilot. Aceasta susţine priorităţile de modernizare a armatei pentru viitoarele aeronave care vor folosi tehnologia unui zbor vertical. "

"Uber este mândru că este partener cu ARL în cercetarea critică a inovaţiilor în domeniul vehiculelor zburătoare care vor contribui la crearea primei reţele mondiale a aviaţiei urbane", a declarat Eric Allison, şeful Uber Elevate. "Primul nostru proiect finanţat în comun ne va ajuta să dezvoltăm o tehnologie care să permită o călătorie mai silenţioasă şi mai eficientă. Vedem acest proiect ca primul din multe altele şi aşteptăm cu nerăbdare colaborarea continuă cu laboratorul de inovaţii care va face uberAIR o realitate. "

Uber planifică mai multe alianţe cu agenţiile guvernamentale în efortul său de a lansa prototipuri de taxiuri aeropurtate până în 2020, a declarat Mark Moore, directorul de inginerie Uber, sisteme de aeronave şi un fost cercetător al NASA.

Uber are deja un parteneriat cu NASA, fiind una dintre marile companii, printre care şi producătorii de aeronave Boeing Co. şi Airbus şi o asociaţie susţinută de cofondatorul Larry Page al companiei Alphabet Inc., care investesc în conceptul de aeronave mici, automatizate şi electrificate, care ar putea fi utilizate pentru transportul pasagerilor şi a mărfurilor în oraşele aglomerate.