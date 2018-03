Doi tineri antreprenori au pornit un business cu 5.000 de euro şi acum se "bat" cu greii de pe piaţa bio europeană

Piaţa europeană a produselor bio se ridică la 30 de miliarde de euro, potrivit Statista.com. Lider este Germania, cu 9,5 miliarde de euro. În România, piaţa este dinamică, în creştere, iar liderul local este Vegis.ro cu vânzări estimate în 2018 la 2,5 milioane de euro. Cum a început acest business? Cu 5.000 de euro şi dorinţa de a trăi liniştit!

Cătălina a fost cea care a stârnit în familie pasiunea pentru un stil de viaţă bio. Mihai, care s-a născut la Braşov, era obişnuit cu viaţa cât mai liniştită, cu calmul şi frumuseţea oraşului cochet de la poalele Tâmpei. Aşa că decizia de a părăsi Bucureştiul nu a fost una atât de grea cum ar părea acum. "Am decis că viaţa de multinaţională şi orele petrecute în trafic în Bucureşti nu ne mai caracterizează şi atunci am decis că e timpul unei schimbări. Era chiar înainte de criză, dacă nu o făceam atunci, cu siguranţă cu ce a urmat nu am mai fi făcut acest pas. Braşovul - pentru că acasă este mai frumos ca oriunde. Nu ne-am gândit niciodată să plecăm din România, nici când a venit criza. Eu sunt născut în Braşov, am ales Braşovul pentru că ne oferea tot ce aveam noi nevoie la acel moment", a declarat pentru Adevărul Mihai Bucuroiu.

Primii patru ani au fost liniştiţi şi nu prea. S-au implicat într-un business care atunci era la început de drum, dar care în timp a devenit la rândul său lider de piaţă - Libris.ro. Aşa au căpătat experienţa online-ului. Dorinţa de a face un business nou exista, iar când a apărut ideea de a comercializa produse bio, cumva toate piesele s-au potrivit, ca într-un puzzle. Au pornit cu 5.000 de euro şi doi angajaţi, iar anul 2017 a fost încheiat cu o cifră de afaceri de 1,85 milioane de euro, o creştere cu 36% faţă de anul precedent, şi au 20 de angajaţi. Lucrează cot la cot cu aceştia, iar uneori duc munca şi acasă, că aşa se întâmplă când faci antreprenoriat în familie. S-ar mai întoarce la Bucureşti? Nu ar vrea să spună "niciodată", însă recunosc că şansele sunt foarte mici.





Adevărul: Aţi început un business de aproape 2 milioane de euro cu 5.000 de euro. Vă aşteptaţi ca piaţa să evolueze atât de favorabil?

Mihai Bucuroiu: Nu ne asteptam. Mai corect spus, nu cred că ne-am făcut aşteptări şi planuri pe termen atât de lung. Ne-am bucurat de un nou început şi, ulterior, ne-am adaptat şi reinventat în funcţie de piaţă şi uneori chiar înaintea pieţei. Diferenţierea a venit din modelul de business şi din faptul că am avut de la bun început nişte valori care le-am respectat mereu, iar clientul a fost mereu pe primul loc. Se tot discută acum, în ultimii doi-trei ani, despre customer experience, branduri customer oriented… Noi nu am adoptat filozofia aceasta pe parcurs, ci aşa am început, a fost filozofia noastră din prima zi la Vegis.ro. Am vrut să construim un proiect prin care să oferim clientului produse naturiste de calitate, o experienţă de calitate pe site, servicii excepţionale şi, mai ales, respectarea aşteptărilor şi informarea corectă şi transparentă privind utilizarea produsului şi detaliile despre produs.

În ce segment al businessului aţi investit cel mai mult?

Investiţiile se împart în toate domeniile: Vegis.ro lucrează doar cu stocuri, de aceea o mare parte din investiţii au mers către stocuri şi toate activităţile conexe de logistică, gestiune, warehouse management, ERP, etc. Call center-ul este unul dintre cele mai profesioniste de pe piaţă, alegem cu grijă oamenii care fac parte din acest departament, şi punem la dispoziţia clienţilor 15 linii telefonice pentru a le rezolva rapid orice situaţie.

Echipa este extrem de importantă, indiferent de modelul de business. Oricât de interesant sau de ofertant este modelul de business, echipa este cea care duce lucrurile la un nivel superior, în fiecare zi. Ne mândrim cu o echipă profesionistă, pe care am format-o noi în timp şi care acum face performanţă şi este practic motorul Vegis.

Ce direcţii noi de dezvoltare urmăriţi? Este o piaţă dinamică sau lucrurile sunt destul de previzibile în domeniul produselor naturiste?

Cu siguranta este o piaţă dinamică. O piaţă încă în formare, cu foarte mulţi jucători şi în care este nevoie permanent de inovaţie. În ultima vreme avem un numar foarte mare de comenzi internaţionale şi aici urmărim implementarea în scurt timp de noi servicii şi costuri avantajoase. O altă dezvoltare importantă în 2018 este lărgirea portofoliului de produse şi mutarea într-un nou sediu care să facă faţă acestor noi provocări.

Dinamica pieţei este mare. Preferinţele clienţilor se schimbă, apar inclusiv trenduri privind unele produse. De exemplu, acum câţiva ani, când am inclus în portofoliu superalimente, foarte puţini români erau dispuşi să încerce să le includă în alimentaţia zilnică. Astăzi, avem clienţi care vin şi ne cer produse pe care noi le ştim din afară, dar care nu sunt încă disponibile în România, ne uimesc uneori cât de informaţi sunt.

Cine sunt clienţii Vegis, care este profilul clientului, care este coşul mediu de cumpărături?Clienţii noştri sunt cei care înţeleg importanţa unui stil de viaţă sănătos. Spre deosebire de alţi jucători din piaţă, noi nu promitem vindecări miraculoase peste noapte, noi încercăm să le oferim o gamă cât mai largă de produse precum şi informaţii relevante pentru fiecare produs astfel încât clientul să fie bine informat şi să ia singur decizia cea mai bună pentru sănătatea sa. Clienţii noştri sunt deschişi, au încredere în noi şi în produsele pe care le propunem, astfel că înregistrăm o comandă medie de 150 lei.

Ce înseamnă să împarţi şi jobul şi viaţa privată cu aceeaşi persoană? Este mai dificil antreprenoriatul când eşti partener cu partenerul de viaţă?

Este o provocare cu siguranţă. Am încercat, odată cu lărgirea firmei, să delimităm foarte bine rolurile şi competenţele astfel încât fiecare să gestioneze partea la care se pricepe cel mai bine. Da, cu siguranţă este mult mai dificil, pentru că eşti tentat să duci subiectele de job acasă, dar, în acelaşi timp, dacă eşti deschis la comunicare şi pozitiv, sudează relaţia şi te face mai puternic. Cu siguranţă avem idei diferite uneori, dar important este ca, la final, împreună cu echipa, să luăm cele mai bune decizii. Până acum am reuşit cu brio să funcţionăm aşa.

Care sunt cele mai importante trei lecţii pe care le-aţi învăţat ca antreprenor şi mai ales ca barbat-antreprenor?

Prima şi cea mai importantă ar fi sa nu încerci să le faci tu pe toate singur şi să ai încredere în echipă! A doua e să nu-ţi fie frică să rişti în afaceri, iar a treia e sa nu te culci niciodată pe o ureche indiferent de cât de bine îţi merge afacerea.