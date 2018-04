Cum îşi vânează marii jucători de pe piaţa de IT viitorii angajaţi

În ultimii ani, programele de internship au devenit un motor important de căutare al viitor angajaţi în IT

Ce înseamnă intern pentru Adobe, desemnat cel mai bun angajator

Proaspăt desemnat Best Employer în 2017 de către AON Hewitt, Adobe România are un program complex de internship. Doar în 2017, compania a angajat 150 de ingineri de software depăşind astfel pragul de 500 de angajaţi. Concret, Adobe desfăşoară două mari programe de internship: Graduate Diploma Internship (4 luni) şi Summer Internship (3 luni). Primul se adresează studenţilor din ani terminali, care vor să-şi realizeze lucrarea de licenţă în Adobe. Astfel, practic împuşcă doi iepuri dintr-o dată: fac şi practică, dar şi rezolvă un examen esenţial în carieră. Tema este propusă de inginerii Adobe, iar lucrarea este orientată către o rezolvare concretă a unei probleme tehnice cu care se confruntă echipa. Totul se întâmplă în colaborare cu profesorul îndrumător din cadrul facultăţii. Programul are o vechime de 10 ani şi aproximativ 50% din cei care urmează acest intership ajung să lucreze în cadrul companiei.

Internshipul de pe durata verii are loc din iulie până în septembrie şi este dedicat studenţilor excepţionali de la universitţile din întreaga ţară, indiferent de anul de studiu. Internii lucrează cot la cot cu echipele de ingineri şi dezvolt împreună produsele aflate în lucru. Ca şi în cazul internshipului pentru absolvenţi, internii au un mentor care asigură suport constant.

Pachet complex de beneficii extra

Dincolo de ceea ce oferă pe partea de know how, Adobe îşi atrage internii printr-o serie de beneficii extra: concediu plătit, decontarea abonamentelor la sal sau a echipaentelor sportive, asigurare medicală, de viaţă şi plan dental, tichete de masă, sesiuni de consiliere, produse Adobe la preţ preferenţial, posibilitatea de a achiziţiona tichete în cadrul comapaniei (la preţ preferenţial), implicarea în programele de voluntariat şi în întâlnirile specifice echipei. Astfel, Adobe susţine că lucrează activ la retenţia forţei de muncă din IT pe piaţa din România.

"Acest proiect vine în sprijinul studenţilor care vor să simtă pulsul unei companii de top din IT, dar şi în completarea acţiunilor pe care noi le facem alături de universităţile tehnice din România, cu scopul de a atrage tinerii către sectorul IT şi, mai ales, de a le arăta acestora că pot face cercetare şi dezvoltare pentru proiecte globale, la cel mai înalt nivel, rămânând în ţară", a explicat pentru Adevărul Cris Radu, Senior Director of Engeneering Adobe România.

Cum sunt aleşi internii? Cam după aceleaşi criterii ca şi restul angajaţilor. "Targetăm, indiferent de poziia ocupată, cei mai competenţi oameni din piaţă, atât din perspectva cunoştinţelor tehnice, cât şi din persectiva soft skills", a completat Cris Radu.

De altfel, cei interesaţi de o astfel de poziţie ar trebui să ştie că Adobe are şi internshipuri de scurt durată. Unul dintre ele, Java Dev Challenge, care va începe chiar luna aceasta, este direcţionat către studenţiii de la Universitatea Bucureşti. Potrivit reprezentanţilor companiei, scopul acestui proram este de a ajuta studenţii de la Facultatea de Matematică-Informatică să se failiarizezecu mediul de lucru dinamic din companiile de software care fac dezvoltare de produs.

Anul trecut, Adobe a avut 15 interni, iar 11 au rămas în companie ca angajaţi full time. Anul acesta sunt disponibile 20 de locuri.

Rată mare de absorbţie şi la SAP

Un alt jucător important de pe piaţa de software din România este SAP, care dezvoltă sisteme specifice pentru segmentul de business. Aici există două tipuri de internship: unul de lungă durată, care durează 1-2 ani, şi unul de tip academie, cu o durată de 2-6 luni, urmat de un program de mentoring care poate dura până la un an.