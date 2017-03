Ce conţine „foaia de parcurs“ înmânată lui Grindeanu. Stewart: România trebuie să creeze un mediu cald şi pufos pentru investiţii

Potrivit lui Stewart, România trebuie să creeze un mediu unde totul este cald şi pufos, iar investiţiile se vor aduna şi vor fi mai mult decât putem duce, însă infrastructura proastă este o problemă reală a României.

Stewart i-a înmânat, miercuri, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu. Contrar zvonurilor că scrisoarea ar fi o „foaie de parcurs”, Stewart argumentează că ea, de fapt, reprezintă „idei şi moduri în care putem dezvolta relaţia” dintre guvernele român şi american.

„Am înmânat aceeaşi scrisoare administraţiei Trump de la Casa Albă, luni, când am plecat spre Bucureşti. Este o sugestie, sunt idei pe care nouă, din sectorul privat şi de la Washington, ne-ar plăcea să le vedem întreprinse de ambele guverne”, a declarat reprezentantul american.

El susţine că una dintre recomandările din acest document este ca mai multe companii româneşti să facă afaceri în America.

„Întotdeauna vorbim de companii americane care fac afaceri în România, dar noi vrem să vedem români care să îşi extindă afacerile şi să crească şi să aibă succes în Statele Unite. Statele Unite sunt imense, sunt 50 de state şi unele sunt de două ori mai mari decât România, deci este mai greu ca românii să ştie de unde să înceapă. Dar ce vrem noi să facem este să le oferim instrumentele. Şi Guvernul SUA are unele din acele instrumente pentru a ajuta companiile româneşti. Dar şi noi, mediul privat, avem de asemenea instrumente pentru a ajuta companiile româneşti. Şi vrem să ne îmbarcăm în astfel de lucruri. Deci dacă numiţi asta o «foaie de parcurs», aşa poate fi, dar eu nu o numesc aşa, ci i-aş zice «idei şi moduri în care putem dezvolta relaţia»”, a explicat Stewart.

Reprezentantul AMRO susţine că nu are niciun dubiu că relaţia cu SUA este o prioritate în Guvernul român, însă în administraţia Trump şi în Guvernul SUA, este nevoie de muncă pentru a dezvolta relaţia, pentru că ea nu este la acelaşi nivel ca în România.

„Trebuie să lucrăm în această direcţie şi de aceea am creat această mapă, pe care noi o numim o «roadmap», pentru că noi vrem să dezvoltăm importanţa României în noua administraţie americană şi să arătăm că avem idei pentru feluri concrete prin care putem adânci relaţia dintre cele două ţări”, a mai spus Stewart.

El a adăugat că încă nu există un interval de timp pentru aceasta, ci este la latitudinea ambelor guverne.

„Prim-ministrul chiar m-a întrebat «Care sunt următorii paşi?» şi a fost o întrebare bună şi îi încurajez să vorbească cu omologii lor din celelalte guverne. Nu trebuie să decidă că le plac ideile noastre, nu trebuie să decidă că acceptă toate ideile noastre. Dar sperăm că vor arunca o privire asupra lor şi vor decide care le plac şi cu care vor să avanseze, şi sperăm că vor stabili o agendă şi un interval de timp pentru a le realiza. Noi am înmânat-o şi sperăm să o facă, dar nu e ceva ce trebuie să facă, e decizia lor”, a adăugat Stewart.

El precizează că administraţia Trump este încă la început şi au fost şi câteva confuzii, iar ea a avut timp să ne concentreze pe România, dar nu la acelaşi nivel ca în ţara noastră.

„România continuă să fie un partener bun, un aliat bun, şi din punctul de vedere al relaţiei strategice şi militare totul continuă în mod normal. Dar să spunem că avem noi iniţiative sau noi proiecte sau sunt pregătiţi să se gândească la «roadmap-ul» strategic pe care noi l-am predat, nu sunt pregătiţi încă”, a declarat oficialul AMRO.

Eric Stewart nu consideră corupţia din România o îngrijorare a companiilor americane, ci mai degrabă o nelinişte, ei fiind interesaţi de îmbunătăţirea sistemului românesc. Capitalul este un laş, consideră Stewart, care spune că în „roadmap-ul” înmânat autorităţilor române există un apel din partea secretarului departamentului american de comerţ pentru a continua să lucreze cu Guvernul român şi cu prim-ministrul în mod specific asupra domeniilor de transparenţă, de eficienţă, de predictibilitate, şi să se asigure că Guvernul creează acest tip de mediu.

Reprezentantul AMRO consideră că cea mai mare oportunitate între cele două ţări este în domeniul apărării, în special după creşterea la 2% a bugetului apărării, iar alt domeniu este infrastructura. „Infrastructura este foarte importantă pentru companiile americane mari. Vorbim de autostrăzi, aeroporturi, Portul Constanţa. Folosirea Dunării este ceva important pentru companiile noastre, iar dezvoltarea Portului Constanţa şi a altor porturi este importantă, de asemenea, pentru că am întâmpinat numeroase întârzieri şi deficienţe din cauza nevoii de a dezvolta infrastructura”, arată oficialul american.

Stewart consideră că dezvoltarea prea înceată a infrastructurii este o problemă reală a ţării noastre, iar dacă el ar fi Guvernul român aceasta ar fi una din priorităţi. „Pentru că fondurile structurale europene sunt disponibile, aş face tot ce aş putea să mă asigur că le folosim şi că dezvoltăm infrastructura. Şi asta este ceva ce s-a discutat în ultimele două zile şi cu companiile noastre şi am făcut foarte clar faptul că infrastructura adecvată este o parte importantă a afacerilor. Sperăm că acest mesaj a fost primit şi că va fi o prioritate de top pentru noul Guvern”, a declarat Stewart.

El mai susţine că, în ultimele nouă luni, unele companii au dezbătut dacă vor reinvesti în România sau în altă ţară din regiune, din Europa Centrală, dar ele au ales calea românească.

Întrebat care a fost motivul principal pentru care companiile au rămas, Stewart a răspuns că guvernele. „Şi lucrul important de ştiut este că multe din aceste reinvestiţii şi din aceste decizii nu sunt politice. Unele pot fi începute în administraţia Ponta, semnate în adminisraţia Cioloş şi apoi anunţate în administraţia Grindeanu. Ele iau timp şi nu sunt politice, sunt în interesul României şi al cetăţenilor români, iar avantajul competitiv pe care îl are România este reprezentat de oameni”, a mai declarat Stewart.

El susţine că nu prea există probleme în care companiile să spună că dacă Guvernul nu face ceva atunci ele părăsesc ţara. „Avem acestă problemă în alte ţări, dar nu aud asta în România”, mai precizează el.

„Singura experienţă pe care noi am avut-o a fost una extrem de pozitivă. Companiile noastre au fost extrem de bine primite, proiectele noastre înaintează, mare parte din companiile noastre nu doar că au investit, dar au şi reinvestit, Guvernul este foarte pozitiv, şi în ceea ce priveşte locurile de muncă, cele create prin investiţii americane, sunt de fapt locuri de muncă româneşti. Nu aducem americani aici, pentru a-i muta în România. O companie americană, dacă are 1.000 de locuri de muncă, acelea sunt româneşti. Nu există o abordare negativă în niciun fel din partea Guvernului curent. Chiar contrariul, am avut angajamente pozitive şi premierul s-a implicat personal, spunând: dacă aveţi probleme, veniţi la noi şi vă rezolvăm problemele, dacă vreţi să faceţi mai multe afaceri, veniţi la noi şi vom face mai multe afaceri”, mai explică reprezentantul AMRO.