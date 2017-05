Spectacolul „Iona“, după Marin Sorescu se joacă în Londra, cu casa închisă

Spectacolul va fi regizat de Sharon Willems, iar rolul pescarului-profet va fi jucat de actorul român Alin Bălăşcan.

Producţia în regia lui Willems va păstra echilibrul, specific lui Sorescu, dintre lirism şi ironie, abordând, după cum anunţă ICR Londra, o perspectivă contemporană, plină de umor, a poveştii pescarului înghiţit de balenă. Piesa va fi jucată la sediul institutului cultural român şi va fi în limba engleză.

Poet, romancier, eseist şi nu în ultimul rând, dramaturg, Marin Sorescu a explorat incertitudinile existenţiale şi absurditatea condiţiei umane.Temele abordate, de tip existenţialist, dar depotrivă universale şi subiective, l-au plasat în spectrul larg al avangardei. Tonul său ironic a fost simţit în literatura română odată cu anii '60, în 1964, apărând prima sa carte, „Singur printre poeţi”, o colecţie de parodii poetice care s-a bucurat rapid de succes.

Alin Bălăşcan (foto) a studiat la East 15 Acting School, din Londra, şi s-a pregătit în operele lui Shakespeare alături de the Royal Shakespeare Company şi Shakespeare's Globe, la cei din urmă, interpretându-l pe Angus în „Macbeth”. În 2013, a jucat în producţia ”In the Beginning Was the End” la Somerset House, într-un dublu rol pentru care a fost apreciat într-o serie de publicaţii printre care şi The Guardian. De asemenea, în 2016, Bălăşcan a jucat diferite roluri în cadrul unei producţii de teatru imersiv a pieselor lui Tristan Tzara la ICR Lodra.