INTERVIU Ioan Andrei Ionescu, actorul care-i dă replica lui Mihai Constantin în „Regele Lear“: „Aş juca orice rol care are amprenta lui sir Will“ EXCLUSIV

Naţionalul bucureştean s-a pregătit de Sărbători cu o premieră de zile mari. „Regele Lear“, într-o montare unică, a avut premiera în urmă cu o săptămână. Cu o distribuţie în care abundă numele unor actori consacraţi, dar care face loc şi unor tineri actori foarte talentaţi, piesa lui Shakespeare s-a jucat până acum cu casa închisă. Despre cât au durat repetiţiile şi cum arată spectacolul de la Teatrul Naţional din Bucureşti ne-a vorbit actorul Ioan Andrei Ionescu, cel care îl interpretează pe contele Gloucester.



„Adevărul“: Contele Gloucester din „Regele Lear“. Ambiţioasă partitură. Grea?

Ioan Andrei Ionescu: Extrem de dificilă. Problemele pe care le are de rezolvat, revelaţiile la care este supus şi chinul fizic prin care trece Gloucester fac din el nu numai un personaj cheie, dar şi pilonul principal al poveştii paralele cu cea a lui Lear. Geniul lui Shakespeare a creat în atmosfera regatului prăbuşit al lui Lear o a doua poveste-piesă care nu o concurează pe cea a personajului principal, ci face în aşa fel încât cele două fire epice să se completeze şi potenţeze reciproc. Trebuie să îi mulţumesc aici lui Mihai Constantin, care face după părerea mea un Lear de o rară sensibilitate, pentru ce partener şi prieten de scenă minunat este. Cu atât mai mare e responsabilitatea mea ca actor.



„Mă pregătesc pentru Gloucester încă din facultate“



De cât timp construieşti acest personaj?

De când am citit piesa prima oară în facultate. Deşi se spune că rolurile te aleg pe tine eu sunt de părere că pentru unele roluri te pregăteşti tot timpul, chiar dacă nu vei avea vreodată ocazia să le joci. Cred însă că ocaziile nu trebuie să te prindă niciodată nepregătit.



Care a fost cel mai greu moment, la repetiţii?

Momentul în care unul dintre partenerii mei principali s-a retras din proiect. Înaintasem deja cu repetiţiile. Am fost practic nevoit să o iau de la capăt. Iar evoluţia personajului, construcţia lui, depind foarte mult de raportarea la construcţia pe care o propune partenerul de scenă. Am avut însă noroc, iar Aron Istodor a intrat perfect pe propunerile regizorului, punându-şi în valoare experienţa şi inteligenţa. Am, acum, un partener foarte bun de scenă.

„Profitul meseriei de actor este regăsirea sinelui“



Ai fost pe rând Brâncuşi, ai jucat în Anonimul Veneţian, acum eşti Gloucester. Roluri cu greutate, jucate pe peliculă, sau pe scena Naţionalului bucureştean. Există un personaj în pielea căruia îţi doreşti să intri?

îmi place foarte tare Shakespeare. Pentru un rol shakespearian de calibru aş fi în stare să nu evaluez prea mult calitatea proiectului. Mi s-a mai întâmplat să particip în proiecte mai mult pentru oferta rolului. Deci aş juca orice rol care are amprenta lui sir Will.



Ce pregăteşti în 2017?

Am câteva idei de proiecte „de cameră“, cum le zic eu. Le păstrez „la surpriză“.



Este actoria o meserie profitabilă?

Da! Pentru cel chemat, cel care nu o face chinuindu-se, ea este profitabilă, ca orice iubită care nu suportă să fie înşelată. Mai ales dacă defineşti profitul prin regăsirea sinelui.



CV

Născut pe 1 ianuarie



S-a născut pe 1 ianuarie 1970, în Bucureşti.



Formaţie: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale", Bucureşti, secţia Actorie, promoţia 2001, clasa profesor universitar Gelu Colceag

Studii aprofundate de actorie la UNATC, 2002 - 2003



În stagiunea curentă joacă în:

Anonimul veneţian

Dumnezeu se îmbracă de la second-hand

Furtuna

Nebun din dragoste

Omul cu mârţoaga

Recviem

Regele Lear

Toţi fiii mei

Foto dreapta: L-a jucat şi pe Brâncuşi