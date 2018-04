Şerban Papacostea a murit la 89 de ani. Istoricul l-a văzut pe Hitler, a fost deportat într-un lagăr de muncă forţată şi era un apropiat al familiei regale

De altfel, întrebat ce întâlnire l-a marcat cel mai mult, istoricul a povestit momentul în care l-a văzut pe Hitler: „În 1937, eram la München, pe Leopoldstrasse, strada principală, când a început să se adune lume. Se aude: „Der Führer, der Führer kommt!“. (n.r. – Vine Führer-ul). Se opreşte un automobil. De-acolo coboară o persoană. Era la 10 metri de mine. Tata mi-a spus: „Uită-te bine, e unul dintre cei mai puternici oameni din lume!“. L-am văzut la 10 metri distanţă pe Adolf Hitler! Puteam să mă duc să-l bat pe umăr“.

A fost un apropiat al familiei regale, l-a avut profesor pe Gheorghe Brătianu şi a fost deportat într-un lagăr de muncă forţată. Mai jos, fragmente din interviul din 2013:

Vă amintiţi momentul abdicării regelui?

Eram în Piaţa Romană când megafoanele au transmis ştirea. Când am auzit, am simţit o ruptură interioară. Parcă organismul meu mi-a spus. Regele era ultimul reazem, chiar şi doar formal, al rezistenţei faţă de presiunea sovieto-comunistă. A fost despărţirea de trecutul ţării, cu speranţa că e de scurtă durată, dar ceea ce speram atunci s-a dovedit a fi o viaţă de om, cum ar fi zis Iorga. Din ’40, de când a fost ciopârţită ţara şi au intervenit modificările politice.

Am cunoscut-o chiar şi pe Regina Maria. În ’37, a fost un mare concert al unui străin la Patria. Aveam loc în lojă, imediat în stânga lojii în care era Regina Maria. După ce s-a terminat concertul şi am ieşit, Regina Maria, pe care tatăl meu a cunoscut-o bine, ca şi pe Ferdinand, s-a oprit în dreptul meu, m-a mângâiat pe cap şi le-a spus părinţilor mei: „Îmi pare bine că în familia Papacostea sunt şi băieţi frumoşi, nu numai fete frumoase“. Ce copleşit am fost...