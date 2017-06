Despre pisicile şi scriitorii lor, la evenimentul de lansare a romanului „Cartea Pisicii” de Cristian Teodorescu

Romanul „Cartea pisicii”, apărută la editura Polirom, se constituie ca o genealogie a pisicilor care au stăpânit casa Teodorescu de-a lungul timpului, autoarea fiind Ochi, una dintre ele, prezentă de asemenea la evenimentul de marţi. Legat de cine este autorul acestei cărţi, Teodorescu i-a acordat creditul mai degrabă pisicii.

Dacă de regulă textul unei cărţi dictează ilustraţiile, în cazul „Cărţii pisicii”, lucrurile au stat astfel doar în prima parte, cea de-a doua fiind scrisă sub influenţa desenelor lui Mardale, pe care autorul le-a numit „comentarii ale textului”. De asemenea, Teodorescu a mărturisit că a dorit să facă „o plecăciune domestică în faţa lui Melville”, prima frază a cărţii fiind un omagiu adus celebrului său roman, „Moby Dick”.

Prima dintre invitaţi care a luat cuvântul a fost Aurora Liiceanu. Ea a evidenţiat că pisica-autoare- care doar i-a cedat drepturile lui Cristian Teodorescu- meditează profund cu privire la lumea în care trăieşte, gândurile sale ajungând până la Putin sau până la situaţia Moldovei. De asemenea, scriitoarea a spus că această carte a lui Teodorescu înseamnă text plus imagini, menţionând că opera lui Mardale nu poate fi numită doar ilustraţie, fiind mai mult decât atât, un soi de „text imagistic”.

Nora Iuga a început şi ea prin a menţiona cât de atrăgătoare este cartea din punct de vedere grafic.

„Când am primit cartea... am fost entuziasmată de aspectul cărţii, înainte de a mă apuca de ea. Nu m-am putut abţine... şi am pupat-o pe botic”, a spus scriitoarea Nora Iuga.