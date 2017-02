Omagiu lui Radu Gabrea: documentarul „Împărăteasa roşie - viaţa şi aventurile Anei Pauker“, proiectat la Strasbourg

„Radu este bunul şi vechiul meu prieten, stăteam alături la Eurimages, împreună am organizat prima ediţie a Săptămânilor filmului românesc la cinematograful Odyssée. A fost primul meu invitat român în cadrul acestei programări,

eram foarte încântaţi să ne revedem cu ocazia proiecţiei ultimului său documentar despre Ana Pauker. Este trist să anunţ acum această proiecţie in memoriam, după ce am vorbit în fiecare seară de la deschiderea acestei ediţii de film românesc despre dezbaterea pe care o pregătim.“ –

mărturiseşte directorul cinematecii, Faruk Günaltay, joi seara, 9 februarie, după aflarea tragicei dispariţii.

Împărăteasa roşie – viaţa şi aventurile Anei Pauker este cel mai recent film documentar al regizorului Radu Gabrea, realizat „în linia interesului permanent [al domniei sale] pentru descoperirea falsificărilor istoriei contemporane a României. Am socotit că readucerea în prim plan a adevăratei biografii a Anei Pauker este mai mult decât necesară. Apariţia excepţionalei cărti a istoricului american Robert Levy, “Ana Pauker: The Rise and Fall of a Jewish Communist” mi-a dat ideea documentarului şi m-a ajutat, direct şi indirect, la realizarea acestuia.”, declara Radu Gabrea despre documentarul dedicat acestei marcante şi controversate personalităţi politice de origine evreiască.



"Săptămânile filmului românesc la cinematograful Odyssée au ajuns la a cincea ediţie şi sunt organizate anual de Institutul Cultural Român Bruxelles şi de Asociaţia de studenţi români din Strasbourg, una din cele mai active asociaţii pe care le-am întâlnit în carierea mea de director al cinematecii.

Cu concursul ICR, am prezentat la Strasbourg, în decursul anilor, cele mai recente filme din România şi din Republica Moldova, am realizat o retrospectivă a cinematografiei româneşti şi am invitat cei mai titraţi cineaşti, precum Radu Gabrea, Stere Gulea, Adrian Lustig sau actorii Olimpia Melinte şi Cuzin Toma." ,

a adăugat Faruk Günaltay pentru ICR Bruxelles.

Info

Programarea săptămânilor filmului românesc aici.

Perioada: 8 februarie - 14 martie 2017

Loc: Cinéma Odyssée : 3 rue des Francs Bourgeois, 67000 Strasbourg