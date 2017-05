O călătorie în "Imaginarium", la Labirint Concept Store

"Autodidactă, artista Andra Margină a reuşit în doar câţiva ani să îşi formeze un stil şi un public, sensibil la chipurile pe care le creează în diverse forme. „Aceste chipuri sunt, în mare parte, personaje din basme, pictate sau desenate aşa cum mi le imaginez. Sunt de fapt imaginea realităţii răsturnată într-o poveste”. „Bonjour, Josephine” (foto) este una dintre lucrările cunoscute ale Andrei Margină, lucrare expusă la Casa de Licitaţii Grimberg, una din cele mai mari case de licitaţii din România", comunica reprezentantii galeriei.

"AdaM nu este numele personajului biblic şi nici al unui personaj din saloanele de modă ale anilor ‘30. AdaM este jocul de cuvinte pe care artista Andra Margină l-a ales atunci când, într-o zi de toamnă, a decis să se dedice picturii şi artei sale personale. „Voiam libertate şi creativitate. Voiam să îmi urmez pasiunea”, povesteşte Andra despre începuturile sale în lumea artei. Încurajată de familie şi prieteni, şi-a învins teama de necunoscut şi a decis să-şi urmeze visul.

„Când pictez mă simt în extaz”, spune Andra. Pentru ea, „fiecare chip spune o poveste şi fiecare poveste este o călătorie într-o altă lume”, în Imaginarium. Sub acest titlu va avea loc viitoarea sa expoziţie de pictură şi artă vestimentară. Pe 13 mai, pe la ora 18:00, în Labirint Concept Store, Splaiul Independenţei 42-44, Andra vă propune o călătorie în Imaginarium.

Imaginarium este a 5-a expoziţie personală a Andrei. Artista s-a născut pe 22 aprilie 1982 la Piatra Neamţ, a absolvit Colegiul Naţional Petru Rareş profil filologie şi Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii Media Pro. A lucrat şapte ani în industria de publicitate, de unde a plecat în 2013. În acelaşi an şi-a lansat în oraşul ei natal prima expoziţie de artă mixtă „Dimineţi”. Au urmat apoi, în fiecare an, câte o expoziţie personală: „Poveşti”, „Bonjour, Josephine” şi „Eyes on you.” Una din lucrările Andrei a fost expusă la Casa de Licitaţii Grimberg, una din cele mai mari case de licitaţii din România. Pe lângă tablouri, lucrările Andrei includ ilustraţii pentru cărţi, articole vestimentare şi păpuşi japoneze pictate manual."

Expoziţia rămâne deschisă vizitatorilor timp de trei săptămâni.