Dirijorul Horia Andreescu este noul director general adjunct al Filarmonicii „George Enescu“

„Fără discuţie personalitatea artistică consacrată, notorietate indiscutabilă îl recomandă pe maestrul Horia Andreescu să administreze politicile muzicale ale Filarmonici bucureştene. De adăugat şi experienţa managerială de la Radioul public şi Filarmonică. Mă bucur că a acceptat să continuăm o colaborare începută în urmă cu mulţi ani", a declarat Andrei Dimitriu, directorul general al primei şi celei mai vechi instituţii muzicale din ţară.

Fondator al orchestrei de cameră Virtuozii din Bucureşti, profesor asociat al Universităţii Naţionale de Muzică Bucuresti, Horia Andreescu a fost, mulţi ani, director al Formaţiilor muzicale Radio. Studiile sale la Universitatea de Muzică din Bucureşti, la Academia de Muzică de la Viena (cu Hans Swarowski şi Karl Osterreicher), precum şi cursurile cu Sergiu Celibidache, sunt o bază solidă a devenirii sale artistice.



În perioada colaborării lui Horia Andreescu (foto) cu orchestre din România şi din străinatate - mai cu seamă din Germania, unde numară 13 ani de "dirijor oaspete permanent" la Orchestra Simfonică Radio Berlin, 10 ani cu aceeaşi funcţie la Filarmonica din Dresda si 21 de ani la Capela de Stat din Schwerin -, au fost realizate peste 60 de înregistrări discografică, dintre care 16 cu orchestre din Europa. Iată câteva din cele mai recente: un CD realizat cu Orchestra Simfonică Radio Berlin, editat la C.P.O. in 2007; altul inregistrat la Radiodifuziunea Vestgermană Koln (creaţii ale compozitorului Pascal Bentoiu), editat în 2004 la Hastedt; un CD realizat în 2008 la "Electrecord" cu lucrări de Dvorak şi Musorgski-Funtek, înregistrate cu Orchestra Filarmonicii Olandeze si, in 2009, Oratoriul Bizantin de Pasti de Paul Constantinescu, la pupitrul Orchestrei Nationale Radio, apărut sub egida Casa Radio.



Integrala Enescu (8 CD-uri), editată de "Electrecord" şi "Olymia-Londra" şi bine difuzată, contribuie consistent la cunoasterea acestui mare compositor roman în întreaga lume,de la Tokyo până la New York. Colaborarea dirijorului Horia Andreescu cu multe alte orchestre, printer care Orchestra Simfonică din Londra, Wiener Symphoniker, Orchestra Regală a Filarmonicii din Londra, filarmonicile din Amsterdam, Stuttgart, orchestrele simfonice din Ierusalim, Nagoya, BBC Scottish, orchestrele radio din Madrid, Leipzig, precum şi turneele individuale cu Orchestra Naţionala Radio şi Filarmonica "George Enescu" la festivaluri ca Wiener Festwochen, Dresdner Festspiele, Europa Musicale Munchen si, fireste, Festivalul International "George Enescu" de la Bucuresti, completează succinta prezentare a acestui dirijor de renume, care va conduce în viitor destinul artistic al “Filarmonicii George Enescu”.