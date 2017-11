Cine a fost vinovat de criza de la Opera Naţională. „Contractul lui Kobborg era legal“, se arată în raportul Guvernului

Opera Naţională din Bucureşti începuse să aibă, din ianuarie 2014, de când director artistic a fost numit coregraful danez Johan Kobborg, o vizibilitate internaţională, datorită premierelor cu solişti, regizori, scenografi, coregrafi de primă mână atât din România, cât şi din străinătate. Sub conducerea lui Johan Kobborg, au avut loc, la Opera Naţională Bucureşti, premierele „Giselle“, „Classical Symphony. Petite Mort. Marguerite and Armand“, „La Sylphide“, „La fille mal gardée “, „DSCH/The Dream“, „Manon“ (muzică: Jules Massenet, coregrafie: Kenneth MacMillan).

Cu excepţia „Giselle“ şi „Manon“, celebra balerină Alina Cojocaru (foto), partenera de viaţă a lui Kobborg, a dansat în toate aceste spectacole.

Scandalul de la Opera Naţională a început pe 4 aprilie 2016, atunci când a venit în mod oficial anunţul că ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, l-a schimbat pe directorul interimar George Călin, numindu-l în locul său pe dirijorul Tiberiu Soare, tot interimar (directorii ONB au fost interimari până la clarificarea situaţiei juridice a lui Răzvan Ioan Dincă, directorul stabilit prin concurs în 2012). Prima decizie a noului director interimar a fost una neaşteptată: ştergerea numelui lui Johan Kobborg de pe site-ul Operei din funcţia de director artistic al Corpului de Balet. Reacţia lui Johan Kobborg a fost promptă: a demisionat. Ministerul Culturii a încercat o formulă de mediere, numindu-l director general pe dirijorul Vlad Conta şi director adjunct pe Tiberiu Soare. Johan Kobborg a refuzat însă să lucreze cu o conducere din care făcea parte Tiberiu Soare şi a nu a revenit asupra deciziei de a demisiona. La intervenţia premierului Cioloş, după o scrisoare deschisă a Alinei Cojocaru către primul-ministru, ministrul Culturii Vlad Alexandrescu a încercat pentru a doua oară, în trei săptămâni, o formulă de mediere şi de negociere, pe fondul protestelor artiştilor de la ONB, vehement împărţiţi în două tabere: pro-Johan Kobborg şi pro-Tiberiu Soare. În această situaţie, pe 20 aprilie 2016, l-a pus din nou în funcţia de director interimar, pe George Călin, pentru ca în urma protestelor artiştilor, de astă dată, susţinători ai lui Tiberiu Soare şi a lui Vlad Conta, să revină din nou, în mai puţin de 24 de ore, asupra deciziei sale. Deciziile pripite ale lui Vlad Alexandrescu, într-o situaţie de criză, l-au costat pe acesta funcţia de ministru pe 17 aprilie 2016.

După scandalul din 2016 şi demisia lui Johan Kobborg, dansatorii tineri şi valoroşi, care au strălucit în baletele lui Kobborg, au părăsit România, printre aceştia numărându-se Francesca Velicu, Marina Minoiu şi Dawid Trzensimiech.

Contractul lui Kobborg a fost legal

Pe site-ul Operei Naţionale Bucureşti a fost publicat un raport de control privind verificările efectuate la Opera Naţională Bucureşti, datat din 17 octombrie 2017 şi semnat de Bogdan-Cosmin Ştefan, şeful corpului de control al primului-ministru. Raportul acoperă perioada 1 ianuarie 2012 – 17 octombrie 2016. În documentul, care fost publicat doar de Opera Naţională Bucureşti pe siteul instituţiei, se arată că pierderile cauzate de boicotarea spectacolelor din 2016 se ridică la suma de 145903.09 lei.

Contractul lui Johan Kobborg (foto) a fost legal, acesta având un contract pentru drepturi de autor, se arată în raportul Guvernului.

Momentele comice din raport

În raportul Guvernului din octombrie 2017, pierderile cauzate de oprirea repetată a unor spectacole, de anularea altora şi de retragerea drepturilor de reprezentare a unor coregrafii nu sunt niciodată adunate şi nu sunt niciodată numite „prejudiciu“. Rebeliunea xenofobă a angajaţilor ONB faţă de Alina Cojocaru, Johan Kobborg şi susţinătorii lor, nu beneficiază de vreun capitol special, ci de un blând apelativ: „acţiuni de protest“, fără ca măcar să se încerce să se stabilească dacă aceste acţiuni erau legale sau nu. Angajării ilegale a lui Tiberiu Soare se dedică un capitol special, în timp ce eforturile susţinute de a se face publice veniturile lui Johan Kobborg (care are statut când de „demis“, când de „demisionar“ în raport) sunt presărate pe multe dintre paginile documentului, fără a reuşi să demonstreze vreo ilegalitate. Raportul nu acoperă anul 2017, astfel că deficitul bugetar fără precedent de la ONB nu este analizat, potrivit criticului de operă Alexandru Pătraşcu.

"În schimb, în raport este vizată perioada 2012-2015 în mod special, în încercarea de a acuza „greaua moştenire” prin tot felul de constatări neduse până la capăt, cum ar fi: creşterea cheltuielilor legate de contracte veniturile sunt raportate ca fiind prea mici, ignorându-se că în ponderea cheltuielilor atârnau foarte greu renovarea clădirii ONB şi construcţia unui teatru nou pentru Operetă. (...)., subliniază Pătraşcu.

"Momentele comice ale raportului, căci există şi aşa ceva, sunt două la număr: Furtul de haine vechi (nu mai puţin de două tone din cele şase necesare producţiei de la Fidelio), descoperit imediat după numire de scrupulosul dar risipitorul director interimar venit de la Iaşi, precum şi antologica „Scrisoare a celor şase”, dacă o putem numi aşa, respectiv procesul intentat de un grup de oameni împotriva deciziei guvernului de a uni Opera cu Opereta.

În esenţă, acest raport nu spune decât că interimarul nu e vinovat de nimic

şi că e dispus să sacrifice pe oricine din ONB pentru a fi păstrat în funcţie“, apreciază Alexandru Pătraşcu, în articolul „Criza de la ONB (I): Micul război din micul Paris“.

Beatrice Rancea (foto) a fost numită pe 26 mai 2016 director interimar la Opera Naţională Bucureşti, de Corina Şuteu, noul ministru al Culturii din acea perioadă, la mai bine de o lună de la izbucnirea scandalului de la Operă.

Rancea, căreia i se va termina mandatul de interimar în decembrie 2017, a mizat în mandatul ei pe numeroase gale de operă şi pe producţii de operă semnate de regizorul Andrei Şerban.

„Voinţa fermă de a nu continua proiectul lui Johan Kobborg a produs o stagiune foarte slabă, iar viitorul arată sumbru. Sezonul actual a cuprins puţin peste 25 de spectacole. Ultimul sezon al lui Johan Kobborg programase vreo 50.

(..)Traiectoria meteorică a dnei Beatrice Rancea în lumea managementului de operă începe semnificativ, se termină astăzi, cu nici o premieră finanţată de minister. From hero to zero“, conchide Alexandru Pătraşcu.

Raportul Corpului de Control al Guvernului privind criza de la Opera Naţională Bucureşti