Ce noutăţi sunt la Sibiu Jazz Festival

Piata Mica din Sibiu este pregătită pentru concerte electrizante: de la blues, soul si latin jazz, la world music si jazz contemporan alaturi de Natalia M. King, Karnas Formula, Yilian Canizares si multi altii.

Editia 47 a Festivalului prezinta in premiera in Romania proiectul pilot "Romanian Jazz Meeting", prin care muzicieni romani, precum Irina Popa, Jazzapella sau Peter Sarosi, Azara sustin concerte remarcabile care vor fi transmise live.

Sibiu Jazz Festival este cel mai vechi festival de acest gen din tara si unul dintre cele mai vechi festivaluri de jazz din lume, motiv pentru care Sibiul a fost declarat, inca din anii ’80, „Capitala Jazzului” din Romania. Pe plan mondial, sunt rare festivalurile de gen, care se pot mandri cu o istorie de peste patru decenii, cand insasi existenta acestei muzici abia depaseste un secol.

Eveniment major al programului ”Sibiu 2007 – Capitala Culturala Europeana”, Sibiu Jazz Festival este membru al Europe Jazz Network, cea mai prestigioasa retea europeana de jazz.

PROGRAM



Joi, 18 mai

Jazzappella (Romanian Jazz Meeting)



7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Accord Vibes (Romanian Jazz Meeting)



7:30 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Irina Popa (Romanian Jazz Meeting)

May 18, 2017

8:30 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Karnas Formula (Polonia)

May 18, 2017

9:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Vineri, 19 mai

DJazz & Happy Sins (Romanian Jazz Meeting)

May 19, 2017

7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Peter Sarosi & Azara (Romanian Jazz Meeting)

May 19, 2017

7:30 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Jeff Herr Corporation (Luxemburg)

May 19, 2017

7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Yilian Cañizares (Cuba, Elvetia, Germania)

May 19, 2017

9:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Sambata, 20 mai

Mauro Sigura Quartet (Italia)

May 20, 2017

7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

De La Purissima (Spania)

May 18, 2017

7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Natalia M. King Quintet (SUA, Franta)

May 20, 2017

9:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Duminica, 21 mai

Black String (Coreea de Sud)

May 21, 2017

7:00 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Mozayek Band (Siria)

May 20, 2017

9:30 pm

Piata Mica, Centrul Istoric, Sibiu

Vineri-Sâmbata, 10-11 noiembrie

Concursul Sibiu Jazz Festival

November 10, 2017

7:00 pm

Sala Thalia

Duminica, 12 noiembrie

Gala de Premiere

November 12, 2017

7:00 pm

Sala Thalia