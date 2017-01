Artistul vizual Geta Brătescu va reprezenta România la cea de-a 57-a ediţie a Bienalei de la Veneţia

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, a fost desemnat câştigător proiectul: ”Geta Brătescu-Apariţii”, semnată de Geta Brătescu, Magda Radu, Corina Bucea, Diana Ursan, Raymond Bobar, Dan Burzo, Frederic Eyl, Steffen Oestreich, Marian Manten. Punctajul proiectului a fost de 86,71p.



În ordinea punctajelor obţinute locul doi a revenit proiectului ”O mie de tranziţii. Munca artistului după schimbarea lumii”, semnat de Cătălin Gheorghe, Cristian Nae, Dan Acostioaei, Matei Bejenaru, Anca Benera, Arnold Estefan, Iulia Toma, Claudiu Cobilanschi. Punctaj 76,85p.



Pe locul trei a fost clasat proiectul ”Creatura creativă” al autorilor Cristina David, Ana-Maria Machedon, Alexandru Bounegru. Punctaj 51,28p.



Comisia de selecţie a fost formată din arhitectul Attila Kim, comisar, Cristian Alexandru Damian, referent principal Institutul Român pentru Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, Igor Efrem Zanti, director Institutul European de Design din Veneţia, Fabio Cavallucci, director Centrul de Artă Contemporană “Luigi Pecci“ din Prato, Călin Dan, director general MNAC, Adrian Bojenoiu, curator independent, Anca Drăgoi, secretar de Stat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, a anunţat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.



Lucrările pentru a doua etapă de concurs au fost selectate în baza criteriilor: unicitatea conceptului în ambele spaţii; fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/ oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului); strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.



Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, până la data de 26 ianuarie, ora 14.00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.



Geta Brătescu s-a născut la 4 mai 1926, Ploieşti. Opera sa artistică include lucrări de grafică, desen, colaj, fotografie şi ilustraţie de carte.



A urmat Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti în perioada 1945 - 1949, iar profesori i-au fost George Călinescu şi Tudor Vianu, apoi Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, între 1969 - 1971. A început studiile de artă în 1945, la Academia de Arte Frumoase, sub îndrumarea maestrului Camil Ressu, dar a fost forţată să le întrerupă din cauza cenzurii comuniste.



Geta Brătescu a primit în 2008 titlul de Doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, acordat pentru remarcabila sa contribuţie la dezvoltarea artei românesti contemporane. Un sumar al creaţiei sale a făcut obiectul retrospectivei personale organizate la Muzeul Naţional de Artă în decembrie 1999. În luna mai 2007 artista a expus desene inedite la UNAgaleria în expoziţia cu titlul “Cinci minute”.



Geta Brătescu este considerată una dintre cele mai importante şi longevive artiste contemporane din România, cu o foarte mare vizibilitate în străinătate, creaţiile sale regăsindu-se în muzee prestigioase ale lumii, precum MOMA New York, Tate Londra şi Muzeul de Artă Modernă din Viena.