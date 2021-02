Blue Origin amână cu un an prima lansare a rachetei sale New Glenn, până la sfârşitul lui 2022

Obiectivul actual al Blue Origin este ca prima lansare a New Glenn să aibă loc în trimestrul patru al anului 2022, faţă de termenul iniţial, care este sfârşitul anului 2021.







Compania a explicat că ”ţinta actualizată a zborului inaugural a fost stabilită ca urmare a deciziei recente a Space Force de a nu selecta New Glenn” pentru cea mai recentă rundă de contracte pentru lansările care au legătură cu securitatea naţională.





În luna august, Departamentul pentru Apărare a atribuit companiilor SpaceX şi United Launch Alliance (companie mixtă a Boeing şi Lickheed Martin) contracte de ordinul miliardelor de dolari pentru lansări de rachete pe parcursul a cinci ani.





Pentagonul a selectat SpaceX şi ULA în detrimentul Blue Origin şi Northrop.





”Sperăm să lansăm în viitor încărcături NSSL şi rămânem dedicaţi să servim misiunea de apărare naţională a SUA”, a afirmat joi Blue Origin, într-un comunicat.





New Glenn este o rachetă de generaţie nouă dezvoltată de Blue Origin, cu un propulsor proiectat să aterizeze şi să fie refolosit în mod similar rachetelor Falcon 9 şi Falcon Heavy ale SpaceX.





Blue Origin anticipează că fiecare rachetă New Glenn va fi capabilă să fie lansată şi să aterizeze de 25 de ori.





Racheta va fi mai mare decât oricare alt vehicul aflat în prezent în serviciu, iar compania afirmă că a investit 2,5 miliarde de dolari în dezvoltarea acesteia. New Glenn are 97,5 metri şi are capacitatea să transporte o încărcătură de 45 de tone pe orbita inferioară a Pământului.