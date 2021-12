În Turcia, a fost găsită o aşezare distrusă de erupţia vulcanului Santorini

În vecinătatea oraşului turcesc Cesme, arheologii au găsit urme ale unei aşezări străvechi, care a fost distrusă de tsunami-ul care a apărut în urma exploziei unui vulcan de pe insula Santorini la sfârşitul epocii bronzului. Această descoperire vorbeşte despre amploarea neobişnuit de largă a consecinţelor acestui dezastru, scriu oamenii de ştiinţă într-un articol din revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

"Săpăturile noastre au arătat că dezastrul produs de erupţia vulcanului Santorini, aflat la 230 km în largul coastei oraşului Cesme, a distrus această aşezare înfloritoare. Acest cataclism nu numai că a distrus casele şi a luat vieţile multor locuitori, dar a acoperit şi portul şi toate structurile de coastă în mare măsură, ceea ce le-a făcut inutilizabile pentru o perioadă foarte lungă de timp”, scriu oamenii de ştiinţă.

Cel mai faimos dezastru al antichităţii a avut loc la sfârşitul secolului al XVII-lea î.Hr. pe insula Santorini, care la acea vreme făcea parte din insula mai mare Thira. Aceasta s-a prăbuşit în 1610 î.Hr., ca urmare a exploziei unui supervulcan, care a dus la formarea unei depresiuni de câteva sute de metri adâncime şi cu un volum de 133 km 3 , care a fost aproape imediat umplută cu ape marine.

Rezultatul a fost un tsunami gigantic care a inundat insula vecină Creta, iar resturi de roci vulcanice şi cenuşă au fost aruncate pe o distanţă uriaşă. Toate acestea, conform istoricilor, au dus la un declin brusc al civilizaţiei cretano-minoice, au influenţat bunăstarea locuitorilor Egiptului Antic şi a unui număr de alte ţări mediteraneene şi, de asemenea, au dat naştere legendei Atlantidei.