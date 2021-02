Senatoarea Diana Şoşoacă, interzisă pe Facebook 30 de zile: „Doar eu şi Trump mai suntem blocaţi”

Senatoarea Diana Şoşoacă a anunţat la România TV că i-a fost blocat contul de Facebook pe o durată de 30 de zile după ce a intrat într-un conflict cu o persoană care i-a comentat la una din postări.

"Am contul blocat de azi dimineaţă, doar eu şi Trump mai suntem blocaţi pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o faţă de doamnă de râd şi curcile pe care le creşte. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil, şi eu am reclamat-o pe ea", a spus Diana Şoşoacă la România TV.

Şoşoacă a mai declarat că va da în judecată Facebook deoarece nu i se pare normal să fie blocat contul unui politician. Senatoarea va folosi contul soţului şi îţi va face alte conturi pentru a putea vorbi cu susţinătorii săi.