Sandra Särav, Meta: Ce am învăţat din lupta cu dezinformarea în contextul pandemiei

Pe finalul lui 2021, Mark Zuckerberg a redenumit compania Meta, mişcare gândită să dea investitorilor şi publicului larg un semnal că gigantul tech intră într-o nouă etapă a existenţei sale şi totodată a anunţat investiţii importante în metavers. Aplicaţiile Facebook, Instagram, Messenger şi WhatsApp şi-au păstrat numele, Meta fiind grupul care le cuprinde pe toate.

Despre dezinformare şi răspunsul la toate problemele pe care le generază un flux uriaş de informaţie am discutat cu Sandra Särav, Public Policy Manager pe zona CEE al Meta. Sandra are un CV impresionant şi se recomandă ca ”tocilar în politică şi tehnologie”. Mai spune despre ea că este ”expert versat în politici digitale, cu experienţă în guvernarea Estoniei şi cu experienţă în luarea deciziilor la nivelul UE. Adept în elaborarea politicilor, un vorbitor desăvârşit cu calificări juridice şi cea mai recentă experienţă în activităţi de reglementare şi durabilitate de la un unicorn european”.

Care este balanţa dintre libertatea de exprimare şi menţinerea în siguranţă a comunităţii ? Întrebarea nu este una nouă, dar pandemia a alimentat discuţiile despre cum ar trebui să abordăm dezinformarea din mediul online.

Este important să reţineţi că, chiar dacă o postare de pe Facebook este sau nu adevărată, acesta nu este în sine un motiv pentru a o bloca. Credem că oamenii au dreptul să îşi exprime opiniile şi să creeze dezbateri şi discuţii. Cu toate acestea, responsabilitatea noastră este de a face diferenţa între opiniile şi declaraţiile potenţial inexacte pentru că acestea, uneori, pot fi fapte care ar putea duce la crearea a ceva rău în lumea reală.

În cele din urmă, există o mare diferenţă între cineva care spune că scriitorul său preferat din toate timpurile este James Joyce, doar pentru a părea sofisticat, în timp ce se bucură în secret de seria Harry Potter - şi cineva care susţine că vaccinurile COVID-19 nu sunt sigure. Deoarece conţinutul care apare pe platformele noastre este variat şi nuanţat, drept urmare la fel trebuie să fie şi răspunsul nostru pentru a combate dezinformarea, permiţând în acelaşi timp libertatea de exprimare.

Drept urmare, strategia noastră de luptă împotriva dezinformării este împărţită în trei piloni. Impactul COVID-19 asupra discursului public a arătat că fiecare dintre aceste părţi este la fel de importantă.

Ce măsuri luaţi pentru eliminarea informaţiei dăunătoare?

În primul rând, eliminăm conturile şi conţinutul care încalcă Standardele Comunităţii noastre şi impunem siguranţa şi securitatea platformei. Pe lângă faptul că nu sunt adevărate, multe informaţii greşite pot fi clasificate drept discurs instigator la ură, agresiune sau altă încălcare a regulilor noastre, cum ar fi identitatea autentică. Închidem conturile false, care sunt adesea cele ce răspândesc informaţii neadevărate – în momentul de faţă dezactivăm mai mult de un milion de conturi false pe zi, din momentul creării. De asemenea, luptăm pentru a elimina conţinutul care ar putea duce la influenţarea alegătorilor sau orice dezinformare care ar putea cauza violenţă în lumea reală sau vătămare iminentă.

De asemenea, am extins această politică şi în ceea ce priveşte dezinformarea despre vaccinuri. În colaborare cu organizaţii de sănătate de frunte, cum ar fi OMS, am elaborat o listă de afirmaţii false despre COVID-19, vaccinurile COVID-19 şi vaccinurile în general ce sunt frecvent citate, pe care le eliminăm de pe platformele noastre pe timpul acestei pandemii globale. În plus, paginile şi grupurile de Facebook, dar şi conturile de Instagram care distribuie în mod repetat aceste afirmaţii false sunt eliminate de pe platformele noastre. De asemenea, solicităm administratorilor grupurilor sau membrilor care au observat încălcări ale politicilor noastre Covid-19 să aprobe eliminarea postărilor din grupul lor.

De la începutul pandemiei am eliminat de pe platformă peste 3.000 de conturi, pagini şi grupuri pentru încălcarea în mod repetat a regulilor noastre împotriva răspândirii COVID-19 şi a dezinformării privind vaccinurile şi am eliminat peste 20 de milioane de fragmente de conţinut pentru încălcarea acestor reguli.

Cum puteţi reduce impactul minciunii pe platforma Facebook?

Suntem de părere că nu ar trebui să eliminăm ceva pur şi simplu pentru că nu este adevărat. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că dorim ca pe platformele noastre să circule liber conţinut fals sau de calitate scăzută. Acesta este motivul pentru care reducem distribuţia de conţinut care nu încalcă direct Standardele Comunităţii noastre, dar care totuşi reprezintă experienţe nefavorabile, astfel încât mai puţini oameni să îl poată vedea.

Acestea includ spam-ul, conţinutul senzaţional, cum ar fi clickbait şi engagement bait, precum şi ştiri false. Facebook este prima platformă digitală care rulează un program de verificare a faptelor la nivel global, în cadrul căruia lucrăm cu peste 80 de verificatori de fapte independenţi, care vorbesc mai mult de 60 de limbi şi extindem continuu anvergura acestei colaborări.

Pandemia ne-a arătat valoarea adusă de partenerii noştri. Cu sprijinul verificatorilor de fapte independenţi am reuşit să afişăm alerte de conţinut catalogat drept dezinformare pentru aproape 170 de milioane de postări, numai în perioada martie - octombrie a anului trecut. Ştim că datorită acestor avertismente, 95% dintre oameni au ales să nu dea click pentru a accesa conţinutul de bază.

Cum poate fi crescută valoarea informaţiilor de încredere?

Atunci când credibilitatea informaţiilor afectează sănătatea umană şi viaţa pe scară largă, pe lângă reducerea la minimum a răspândirii dezinformărilor, este la fel de important să se consolideze raza de acţiune a instituţiilor de sănătate publică şi a informaţiilor venite din partea autorităţilor.

Aşadar, al treilea pilon al strategiei noastre de combatere a dezinformării este informarea oamenilor, oferindu-le mai mult context, astfel încât aceştia să poată decide singuri ce să citească, în ce să aibă încredere şi ce să împărtăşească. Pentru a îndeplini această promisiune, chiar la începutul pandemiei am creat un Centru de Informare COVID-19 pe Facebook, care este actualizat continuu cu informaţii din surse de încredere precum Ministerul Sănătăţii din România şi OMS. Prin intermediul Centrului, care operează în 189 de ţări, şi prin notificările din News Feed, am reuşit să punem în legătură peste 2 miliarde de oameni din întreaga lume cu informaţii de încredere despre pandemie.

Când vine vorba de abordarea dezinformării, operăm într-un spaţiu extrem de conflictual. Munca noastră aici nu se va termina niciodată. Dar continuăm să dezvoltăm noi modalităţi de a aborda această problemă ce este în continuă evoluţie. De exemplu, Centrul de Informare COVID-19, care a fost esenţial în lupta noastră împotriva dezinformării, a servit drept punct de referinţă pentru a crea Centrul pentru Climatologie în cadrul platformelor noastre. Conţine cele mai recente ştiri din surse verificate cu privire la provocarea epocală a schimbărilor climatice şi unde lupta împotriva dezinformării joacă, de asemenea, un rol enorm. Să sperăm că suntem bine echipaţi pentru a face faţă. Noi, cei de la Meta, ne vom strădui cu siguranţă să fim aşa.